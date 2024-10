Les Dolphins de Miami font des changements dans leur liste

Les Dolphins de Miami ont annoncé avoir signé Le quart Tim Boyle à la liste active de leur équipe d’entraînement et a placé un long vivaneau Blake Ferguson sur la liste des maladies de réserve/non liées au football. L’équipe a également signé un long vivaneau Matt Overton à l’équipe d’entraînement.

De plus, l’équipe a élevé Overton et cornerback Nik Needham à l’alignement actif pour le match de dimanche.

Boyle a participé à 21 matchs en carrière avec cinq départs avec Green Bay (2019-20), Detroit (2021), Chicago (2022), les NY Jets (2023) et Miami (2024). Il a participé au concours de la troisième semaine de Miami à Seattle cette saison en tant que quart-arrière de réserve, complétant 7 passes sur 13 pour 79 verges. Boyle a complété 121 passes sur 196 (62,3 %) pour 1 013 verges avec quatre touchés et 12 interceptions au cours de sa carrière. Il est initialement entré dans la ligue en tant qu’agent libre universitaire non repêché avec Green Bay en 2018. Boyle a terminé sa carrière universitaire à l’Est du Kentucky, où il a commencé les 11 matchs en 2017 et a complété 201 passes sur 327 pour 2 134 verges avec 11 touchés et 13 passes. interceptions. Il a été transféré à l’EKU en 2016 depuis l’Université du Connecticut, où il a joué trois saisons (2013-15).

Ferguson a disputé 72 matchs en carrière avec les Dolphins au cours de cinq saisons (2020-24), totalisant huit plaqués sur les équipes spéciales (quatre en solo) et un échappé récupéré sur les équipes spéciales. Il a également participé à deux compétitions éliminatoires avec Miami. Ferguson est nominé à trois reprises pour le Salute to Service Award (2021, 2022, 2023). Il est entré dans la NFL en tant que choix de sixième ronde (185e au total) par Miami lors du repêchage de la NFL 2020. Ferguson a joué collégialement à LSU, où il est devenu le premier long vivaneau de l’histoire du programme à être nommé capitaine permanent de l’équipe.

Needham a participé à 62 matchs avec 27 départs en six saisons avec Miami (2019-24). Il a totalisé 199 plaqués (144 en solo), 3,0 sacs, six interceptions, 25 passes défendues, un échappé forcé et un échappé récupéré au cours de sa carrière. Il a également réussi un retour d’interception pour un touché et a disputé un match éliminatoire. Il a participé à la victoire de Miami lors de la cinquième semaine contre la Nouvelle-Angleterre cette saison, contribuant à un plaquage sur les équipes spéciales. Needham est initialement entré dans la NFL en tant qu’agent libre universitaire non repêché avec Miami le 9 mai 2019. Il a joué collégialement à l’UTEP.