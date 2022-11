Les Dolphins de Miami échangent Bradley Chubb et Jeff Wilson Jr avant la date limite de la NFL | Nouvelles de la NFL

Les Dolphins ont échangé contre la star des Broncos Bradley Chubb

Les Dolphins de Miami ont renforcé leur charge en séries éliminatoires en échangeant contre le porteur de pointe Bradley Chubb et le porteur de ballon Jeff Wilson Jr avant la date limite de mardi.

Miami a distribué un choix de premier tour en 2023, un choix de quatrième tour en 2024 et le porteur de ballon Chase Edmonds aux Broncos de Denver en échange du secondeur vedette Chubb et d’un cinquième tour en 2025, après la victoire de ce dernier sur les Jaguars de Jacksonville à Londres.

Le départ d’Edmonds, une ancienne agence libre des Cardinals de l’Arizona, a ouvert la voie à l’entraîneur-chef Mike McDaniel pour retrouver son ancien porteur de ballon des 49ers de San Francisco Wilson pour un choix de cinquième ronde en 2023.

Les deux mouvements indiquent de lourdes aspirations en séries éliminatoires justifiées par la forme exceptionnelle du quart-arrière Tua Tagovailoa en tant que leader de l’une des infractions les plus puissantes de la NFL, qui comprend deux des quatre meilleurs joueurs en termes de verges sur réception à Tyreek Hill (961, 1er) et Jaylen Waddle (727 – 4ème).

Chubb arrive en tant que perturbateur supplémentaire sur le bord aux côtés de Jaelan Phillips et Melvin Ingram sur une défense des Dolphins qui a enregistré un neuvième moins de 15 sacs à égalité cette saison tout en se classant 27e dans l’EPA défensive.

Le cinquième choix au total en 2018 a enregistré 170 plaqués, 26 sacs, 58 coups sûrs du quart-arrière, 33 plaqués pour perte et six échappés forcés en 49 matchs sur quatre saisons et demie qui l’ont vu gérer seulement sept matchs en 2021 et quatre en 2019. en raison d’une blessure. Il a 5,5 sacs et 26 pressions en tant que figure clé de la deuxième défense de l’entraîneur Ejiro Evero cette saison.

Wilson, quant à lui, rejoint Raheem Mostert dans le champ arrière après leur passage avec McDaniel à San Francisco, après avoir vu son utilisation avec les 49ers prendre un coup à la lumière du commerce à succès de Christian McCaffrey des Panthers de la Caroline.

L’agent libre non repêché en 2018 a 486 verges au sol et deux touchés en huit sorties jusqu’à présent cette campagne et a connu une année de carrière en 2021 lorsqu’il a produit 600 verges et sept touchés au sol ainsi que 13 attrapés pour 133 verges et deux scores de réception en 12 matchs (trois titularisations).

“Jeff est l’un de mes joueurs préférés que nous ayons jamais eu”, a déclaré l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan après la victoire de son équipe sur les Rams de Los Angeles lors de la huitième semaine. “Et pas seulement ici, mais n’importe où. Nous pensions à Christian n’avait rien à voir avec lui. Du tout. C’était, ‘Oh mon Dieu, ce bon joueur est disponible et ne gâche pas notre plafond salarial cette année. Comment pouvons-nous faire en sorte que cela se produise?’.

“J’ai lu les rumeurs commerciales et des trucs sur Jeff. Nous n’achèterions jamais Jeff. Nous écoutons tout le monde à propos de tout. Mais Jeff, je me fiche de savoir si c’est un jeu de course, un jeu de passe, un arrière – ce mec fait tout ce que nous demander. Et non seulement il le fait, mais je pense qu’il le fait à un niveau élevé. J’espère donc l’avoir toujours ici. C’est notre objectif.

