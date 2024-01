Les Dolphins de Miami devraient offrir cela à Tua Tagovailoa – et pas un centime de plus

JARDINS DE MIAMI, Floride — Les Dolphins de Miami devraient engager dans les semaines à venir Tua Tagovailoa et son agent, Ryan Williams, dans des pourparlers de prolongation de contrat.

Le directeur général des Dolphins, Chris Grier, l’a télégraphié lundi lors de sa conférence de presse de clôture de la saison.

« Nous sommes restés en contact avec son agent [throughout the season]”, a déclaré Grier. « Nous n’avons jamais parlé d’argent, mais nous avons eu de bonnes conversations sur l’endroit où il se trouve et sa relation avec Mike et l’équipe ici, et tout ce qu’il a fait.

“L’objectif est donc de l’avoir ici à long terme, jouant à un niveau élevé”, a ajouté Grier. «C’est toujours l’objectif. Nous continuerons donc à communiquer avec lui pendant l’intersaison ici.

“[We] pas vraiment [negotiate through] les média. Nous allons donc simplement, vous savez, garder toutes ces discussions en interne avec ses représentants.

Grier n’a donc pas levé la main lorsqu’on lui a demandé s’il pensait devoir payer Tagovailoa à proximité. le sommet du marché.

Mais ce serait absolument choquant – et pour être honnête, une faute professionnelle – si les Dolphins faisaient de Tagovailoa le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL.

Cela signifie qu’il gagnerait au moins un dollar de plus que Joe Burrow, qui a signé en septembre une prolongation record de 275 millions de dollars sur cinq ans, créant un précédent selon lequel les quarts de franchise devraient gagner plus de 55 millions de dollars par an.

Mais une question importante à se poser :

Tagovailoa a-t-il l’influence de Burrow, Lamar Jackson ou même Justin Herbert l’été dernier ?

La réponse est, bien sûr, non. Tagovailoa a une saison complète de jeu de haut niveau sur bande, a des antécédents de commotions cérébrales et des performances sous-performantes en fin de saison, en particulier lorsque le temps devient froid.

Les Dolphins peuvent également rappeler à Williams qu’ils contrôlent les droits de Tagovailoa au cours des trois prochaines saisons pour un montant total de 135 millions de dollars (45 millions de dollars AAV), grâce à l’option de cinquième année et à deux étiquettes de franchise.

Et donc un chiffre raisonnable pour un accord à long terme pour Tua (qui permet aux Dolphins une sortie modérément douloureuse après 2025) ressemble davantage à ceci :

Quatre ans, 180 millions de dollars, dont 100 millions garantis. Cela le mettrait en conformité avec les contrats ajustés à l’inflation de Matthew Stafford (46,6 millions de dollars AAV si le plafond salarial au moment de sa signature était de 242,5 millions de dollars). ce devrait être en 2024) et Daniel Jones (43,2 millions de dollars).

C’est une bonne affaire, et comme nous en discutons dans le premier podcast PFN des Dolphins de Miami de l’intersaison, le meilleur qu’il obtiendra probablement.

