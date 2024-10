Les Dodgers terminent les Mets pour décrocher le fanion et sortir avec les Yankees dans les World Series

LOS ANGELES — Onze jours avant de remporter le fanion de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles se sont blottis dans le club-house des visiteurs du Petco Park de San Diego, à deux heures du match 4 de la série de divisions de la Ligue nationale, à une défaite d’un autre mois d’octobre se terminant sans défilé. , une autre année considérée comme un échec.

La saison a été longue et éprouvante, déformée par les attentes et gâchée par les blessures. Pourtant, les Dodgers ne voulaient pas que cela se termine. Ils ont dû parler. Plusieurs joueurs ont pris la parole, leurs paroles se transformant en refrain : Arrêtez de jouer comme alourdis par la pression. Détendez-vous. Personne, a décidé ce groupe de joueurs bien rémunérés, hautement décorés et au talent absurde, ne croyait en eux à part eux-mêmes.

Les Dodgers ont gagné ce soir-là. Ils ont remporté le match suivant et le match suivant, et ils ont continué à gagner jusqu’à dimanche soir, lorsque le club a remporté une victoire de 10-5 contre les Mets de New York lors du sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale. Les Dodgers ont mis fin à une course réconfortante pour les Mets et ont redonné à Los Angeles sa place habituelle à cette période de l’année, représentant la Ligue nationale dans les World Series. Le premier match entre les Dodgers et les Yankees de New York aura lieu vendredi au Dodger Stadium.

Pour y arriver, les Dodgers se sont appuyés sur la même formule qui a permis de remporter la victoire critique contre San Diego il y a 11 jours : un match d’enclos des releveurs. Une équipe dirigée par Shohei Ohtani, la plus grande star du jeu, a fait confiance au collectif. Les releveurs ont réussi 27 retraits contre une équipe des Mets qui semblait allergique à un arrêt cardiaque ce mois-ci. Tommy Edman, une acquisition sous le radar de la date limite des échanges des Dodgers qui serait nommé MVP du NLCS, a fourni un doublé de deux points en première manche et un circuit de deux points en troisième. Will Smith a ajouté un circuit de deux points plus tard dans le troisième, ce qui s’est avéré crucial alors que l’enclos des releveurs maintenait la ligne. Ohtani a livré un simple RBI en sixième pour une certaine assurance.

Shohei Ohtani a atteint la base 16 fois dans cette #NLCSun @Dodgers record de franchise pour un single #post-saison série! h/t @SlangsOnSports pic.twitter.com/qDArStNJhb – MLB (@MLB) 21 octobre 2024

Les Dodgers ont obtenu leur entrée à la Classique d’automne pour la quatrième fois en huit saisons. Ce sera leur première apparition depuis qu’ils ont tout gagné dans la bulle contaminée par Covid de 2020. La brève pause entre les fanions a accru la pression sur le manager Dave Roberts, a invité le président des opérations baseball Andrew Friedman à examiner de près et a motivé la folie hors-saison de 1,4 milliard de dollars du club centrée sur Ohtani.

Lorsque les responsables des Dodgers pensaient à Ohtani, ils évoquaient des fantasmes sur des flux de revenus infinis et une décennie de lutte pour les World Series. Ils espéraient atteindre ce stade. Ils ne s’attendaient tout simplement pas à ce que le premier sommet ressemble à cela, avec leur rotation de départ en ruine et leur joueur de premier but entravé mais leur esprit intact.

« Cela s’est passé comme nous l’avions prévu aujourd’hui », a déclaré Roberts dans l’après-midi avant le cinquième match de cette série. « Comment nous en sommes arrivés là, ce n’est absolument pas la façon dont nous l’avions imaginé. »

Cela semblait simple sur le papier. Les Dodgers ont déboursé plus de 375 millions de dollars pour faire de Yoshinobu Yamamoto le lanceur le mieux payé de l’histoire du baseball. Pour rejoindre Yamamoto au sommet de la rotation, Friedman a acquis l’as en herbe Tyler Glasnow des Rays de Tampa Bay et l’a signé pour une prolongation de 136,5 millions de dollars. Glasnow et Yamamoto seraient à la tête d’un groupe de partants imprégnés de jeunesse et de trucs électriques. Ohtani formerait un triumvirat impie au sommet de l’alignement avec Mookie Betts et Freddie Freeman.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Certaines équipes sont mordues par des serpents ; les Dodgers ont passé 2024 engloutis par un nid de vipères. La saison a commencé avec le scandale provoqué par l’interprète Ippei Mizuhara qui a escroqué Ohtani pour rembourser ses dettes de jeu. Le lien entre Ohtani et le jeu a suscité des gros titres dans le monde entier et des spéculations sans fin. Quelques heures après la révélation de l’histoire, le président de l’équipe des Dodgers, Stan Kasten, s’est demandé si l’équipe avait construit son avenir autour d’une fraude.

Mizuhara s’est rapidement rendu aux autorités et a plaidé coupable aux accusations de fraude bancaire et fiscale. La trahison n’a pas affecté Ohtani sur le terrain. Au milieu du tumulte, Ohtani s’est senti reconnaissant que son organisation l’ait accueilli plutôt que de l’avoir évité. « Cela m’a vraiment fait réaliser à quel point les coéquipiers, l’organisation et le staff m’ont soutenu », a déclaré Ohtani en avril par l’intermédiaire de son nouvel interprète, Will Ireton, employé de longue date de l’équipe.

Mais l’année n’a pas été plus facile. Au cours d’une période de 24 heures en juin, Yamamoto s’est blessé à l’épaule et Betts s’est fracturé la main. Betts a raté près de deux mois. Yamamoto n’a pas lancé à nouveau avant le 10 septembre. À ce moment-là, l’équipe de lanceurs de l’équipe était en lambeaux. Une série de blessures aux jeunes bras a entraîné une autopsie programmée des pratiques de développement des lanceurs de l’organisation cet hiver. Clayton Kershaw est revenu d’une opération à l’épaule pendant l’intersaison pour se casser un orteil et se rendre indisponible. Glasnow s’est blessé au coude en août et n’est jamais revenu.

Le 26 septembre, les Dodgers ont remporté leur 11e titre de la Ligue nationale Ouest au cours des 12 dernières saisons. Ce corps à corps incarne la saison. Les Dodgers ont repoussé une charge de dernière minute de San Diego et ont remporté une série au Dodger Stadium. Tard dans le match, Freeman s’est roulé la cheville en essayant de terminer un jeu au premier but. Rien cette année ne serait facile.

À son tour, l’équipe s’est repliée sur elle-même. Ils ont organisé des dîners de groupe et ont regardé ensemble la Wild Card. Les joueurs ont échangé des textes chargés de jurons lorsqu’ils ont appris que des experts avaient choisi les Padres pour les vaincre dans la série Division. Ils ont pris un bus réservé aux joueurs pour San Diego après le match 2 et se sont rassemblés après que les Padres ont remporté le match 3. C’est à ce moment-là que le groupe s’est réuni à l’intérieur du club-house et s’est exhorté à se serrer les coudes. Huit releveurs combinés pour un blanchissage égalisant la série.

Après une victoire éclatante dans le cinquième match, le vétéran des services publics Kiké Hernández a dévoilé le mantra de l’équipe dans une interview sur le terrain avec Ken Rosenthal de L’Athlétisme. Rosenthal a demandé à Hernández ce qui séparait ce groupe de tant d’autres qui se sont effondrés en octobre plus tôt que prévu.

« Sommes-nous en direct? » » a demandé Hernández.

« Nous sommes en direct », a déclaré Rosenthal.

« Ce fait que nous ne nous en soucions pas… »

Tout comme Rosenthal, au tour suivant, les Mets n’avaient pas de réponse pour Hernández et les Dodgers. Les garçons du Queens ont été les chouchous de ces séries éliminatoires, organisant un retour de dernière minute pour vaincre les Brewers de Milwaukee au premier tour avant de renverser les Phillies de Philadelphie dans la série Division. La course a eu des conséquences néfastes sur l’équipe des lanceurs. L’enclos des releveurs avait l’air gazé au début de la série. Les Dodgers ont accroché neuf points contre les Mets lors du premier match, huit lors du troisième match et 10 lors du quatrième match. Dans le sixième match, le manager des Mets, Carlos Mendoza, s’est tourné vers Sean Manaea, son meilleur partant, qui avait fait taire les Dodgers lors du deuxième match.

Manaea manquait de la netteté affichée lors de sa première sortie. Après que le releveur des Dodgers Michael Kopech ait cédé un point en première manche, l’alignement a repris la tête après seulement quatre frappeurs. Après les simples d’Ohtani et Teoscar Hernández, Edman a accroché un balayeur dans le coin du champ gauche pour un doublé de deux points. Manaea a eu besoin de 34 lancers pour terminer le premier.

Il n’a pas pu terminer le troisième. Edman l’a battu une fois de plus. Avec Hernández au premier but, Manaea a lancé un quatre coutures surélevé. Edman est monté au sommet du terrain et l’a soulevé dans les gradins du champ gauche. Manaea n’a duré qu’un seul frappeur de plus, marchant Max Muncy avant de céder la scène au releveur Phil Maton. Contributeur crucial à la poussée des Mets en séries éliminatoires, Maton est devenu inflammable ce mois-ci. Il a servi une explosion de deux points à Smith, qui était entré dans la journée avec une frappe de 0,158 dans cette série, pour porter l’avance à cinq.

WILL SMITH 2-RUN HOMER 💪 Les Dodgers prennent les devants !! 📺 : FS1 pic.twitter.com/3mV0rpmngL – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 21 octobre 2024

Le reste de la nuit fut encore stressant. Un match d’enclos des releveurs dans la série de championnats de la Ligue nationale devrait l’être. Les Mets ont démontré leur détermination. Mark Vientos, le joueur de troisième but recrue devenu une star en herbe, a réussi un circuit de deux points contre le releveur des Dodgers Ryan Brasier en quatrième.

Les Mets ont donné le feu vert au marbre en sixième. Roberts a cédé une avance de trois points à Evan Phillips, l’un des releveurs en qui le manager a fait confiance ce mois-ci. Phillips a cédé un premier simple au receveur Francisco Alvarez avant de marcher sur Vientos et le joueur de premier but Pete Alonso. Phillips a récupéré pour bloquer les buts chargés lorsque le frappeur désigné Jesse Winker s’est envolé vers la gauche.

Au sixième, Ohtani a frappé un simple au centre du terrain avec deux coureurs à bord. Alors que les voltigeurs jouaient en profondeur, le ballon a éclaboussé devant le voltigeur central des Mets Tyrone Taylor. Smith s’est précipité pour marquer. Les Mets ont égalé le point en début de septième sur une mouche sacrificielle d’Alvarez. En trois points, les six derniers retraits appartenaient à Blake Treinen, qui a vu les Dodgers effectuer trois autres points. Avec le coussin supplémentaire, il a fermé la porte et a invité les Dodgers à une fête.

Pour les Dodgers, la saison n’a pas été de tout repos. La saison n’a pas suivi le scénario prévu. Mais la saison se terminera comme les Dodgers l’avaient envisagé il y a tous ces mois. Vendredi soir, ils accueilleront le premier match des World Series.

(Photo du haut de Tommy Edman célébrant son circuit avec Teoscar Hernández lors de la troisième manche du match 6 : Harry How / Getty Images)