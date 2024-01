Les Dodgers sont sur le point de conclure un accord avec James Paxton

Les Dodgers travaillent sur un accord avec le gaucher James Paxtonrapporte Jon Heyman du New York Post (Lien X). S’il est finalisé, il s’agira d’un pacte d’un an pour le client de Boras Corporation qui garantit environ 12 millions de dollars, selon Jack Harris du Los Angeles Times (sur X). L’accord s’accompagnerait également de primes de performance basées sur les départs, rapporte Fabian Ardaya de l’Athletic (Lien X).

Los Angeles est l’équipe la plus agressive de la MLB. Bien qu’ils aient engagé plus d’un milliard de dollars en agence libre, la profondeur de la rotation reste un point d’interrogation. Shohei Ohtani ne lancera pas en 2024 car il revient d’une opération au coude. Les Dodgers ont signé Yoshinobu Yamamoto et acquis Tyler Glasnow joindre Walker Bühler et Bobby Miller au sommet du bâton de départ.

Il y a un énorme potentiel avec ce quatuor, mais c’est aussi un groupe qui comporte certains risques. Aussi excellent qu’ait été Yamamoto au Japon, il n’a pas encore participé aux tournois majeurs. Le sommet en carrière de Glasnow en manches au niveau MLB, établi la saison dernière, n’est que de 120 frames. Buehler a raté toute la saison dernière en se remettant de sa deuxième opération à Tommy John. Miller a connu une très bonne saison recrue, mais n’a que 22 départs en MLB à son actif.

LA a connu quelques écarts notables par rapport à la rotation. Julio Urías est un agent libre et il est peu probable qu’il revienne alors que la MLB enquête sur les allégations de violence domestique portées contre lui. Clayton Kershaw n’est toujours pas signé. Même si les Dodgers l’accueilleraient sûrement à nouveau, il ne serait pas une option avant au moins la mi-saison, alors qu’il se remet d’une opération à l’épaule. Ryan Pépiot a été distribué à Tampa Bay dans le cadre de l’accord de Glasnow.

Tony Gonsolin pourrait rater toute la saison prochaine après avoir subi sa propre procédure TJS fin août. Dustin mai sera mis à l’écart de la saison après une opération au tendon fléchisseur début juillet. Avec les deux lanceurs commençant la saison sur la liste des blessés, Los Angeles a peut-être dû transformer le cinquième rôle de titulaire en l’un des Emmet Sheehan, Michael Grove, Ryan Yarbrough ou Pierre Gavin.

S’ils finalisaient un accord avec Paxton, il occuperait la dernière place dans l’équipe d’Opening Day. Il n’est certainement pas non plus une source de manches rentable. Le joueur de 35 ans a dû faire face à une multitude de blessures tout au long de sa carrière, en particulier au cours des quatre dernières années. Il a été limité à cinq départs au cours de la saison 2020 raccourcie. Son coude a cédé lors de son premier départ de la campagne 21, nécessitant une intervention chirurgicale à Tommy John. Ses efforts pour faire un retour à la fin de la saison 22 ont déraillé lorsqu’il s’est déchiré les reins lors d’un séjour de réadaptation dans une ligue mineure.

Une tension aux ischio-jambiers droits a également forcé le gaucher de 6’4″ à ouvrir l’année dernière sur l’IL. Il est finalement revenu sur le monticule au cours de la deuxième semaine de mai. Malgré la longue absence, Paxton a brandi la balle rapide de 95 MPH qu’il possédait avant l’opération. Pendant un certain temps, cela s’est traduit par d’excellents résultats. Le lanceur canadien a travaillé avec une MPM de 2,73 tout en retirant plus de 29 % des frappeurs adverses sur des prises en 56 manches pendant le All-Star Break.

Il ne pouvait pas maintenir cette forme. Paxton a accordé près de sept points mérités sur neuf en 40 manches après la Midsummer Classic. Ses retraits au bâton ont chuté à un modeste taux de 19,4 %, tandis que ses buts sur balles ont bondi de quelques points de pourcentage par rapport à la première mi-temps. Une inflammation du genou droit l’a renvoyé à l’IL début septembre et a mis fin à sa saison quelques semaines plus tôt. Il a terminé l’année avec une MPM de 4,50 en 96 manches couvrant 19 départs. Son taux de retrait au bâton de 24,6 % était légèrement supérieur à la moyenne, alors qu’il a marché en moyenne 8 % des frappeurs affrontés.

Compte tenu de la volatilité associée à la collection d’armes internes des Dodgers, il y a un argument selon lequel ils auraient dû rechercher une source plus stable de manches de volume. Cependant, ce n’est généralement pas ainsi qu’ils ont préféré construire des équipes de lanceurs. Le front office de Los Angeles a montré sa volonté de lancer les dés sur les jeux à la hausse tout en acceptant les risques pour la santé. Paxton serait une autre acquisition de cet acabit.

Bien entendu, les Dodgers ont la liberté de placer ce genre de paris grâce à leur capacité d’achat. Ressource de liste prévoit les engagements fiscaux de luxe de l’organisation pour la saison à venir à un montant stupéfiant de 301 millions de dollars. La signature de Paxton porterait ce chiffre à environ 313 millions de dollars, devançant les Yankees et aux côtés des Mets pour la masse salariale la plus élevée du sport. Cela s’accompagne d’une lourde facture fiscale.

Les Dodgers sont dans le dernier niveau de pénalisation de luxe et ont dépassé le seuil au cours de chacune des deux dernières années. En conséquence, ils sont actuellement imposés à un taux de 110 % sur toute dépense. L’accord de Paxton s’accompagnerait d’honoraires de 13,2 millions de dollars, ce qui porterait leurs dépenses totales à 25,2 millions de dollars pour un an de ses services.

C’est une marque que peu d’équipes, voire aucune, pourraient égaler. C’est pourtant le dernier reflet de leur approche globale. Paxton rejoindrait Ohtani, Yamamoto, Glasnow, Teoscar Hernández, Manuel Margot et les rapatriés Jason Heyward et Joe Kelly des collectes intersaisons aussi notables que les Dodgers se battent pour un 11e titre NL West au cours des 12 dernières années.

Image gracieuseté de USA Today Sports.