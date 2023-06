Les Dodgers se rallient pour battre les Astros 8-7 après que le releveur de Houston, Stanek, ait appelé à reculer en 8e

James Outman a marqué le feu vert sur un releveur de Houston Ryan Stanek dans une huitième manche désordonnée et les Dodgers de Los Angeles se sont ralliés pour battre les Astros 8-7 samedi pour leur quatrième victoire consécutive.

Stanek, ses longs cheveux blonds volants, était furieux après avoir retiré Michael Busch pour terminer la manche. Il a crié à l’arbitre du marbre Manny Gonzalez, qui a jeté Stanek. Le manager Dusty Baker est venu sur le terrain pour se disputer avec Gonzalez et a également été expulsé.

Les Dodgers ont égalé à 7 en huitième. Le releveur Bryan Abreu (2-2) a marché Freddie Freeman, Will Smith et JD Martinez pour charger les buts. Kyle Tucker a fait un attrapé glissé vers le soleil dans le champ droit sur la mouche sacrifiée de Jason Heyward qui a marqué Freeman. Smith a marqué sur le doublé d’Outman après que le ballon soit resté coincé dans le mur droit du champ.

L’arbitre du deuxième but Junior Valentine a appelé Stanek, dont la jambe droite a semblé se déformer après avoir cherché le terrain.

Phil Bickford (2-2) a obtenu la victoire en relève et Evan Phillips a lancé le neuvième pour son 10e arrêt.

Alex Bregman a frappé un grand chelem aux huées dans le cinquième pour les Astros.

La recrue des Dodgers, Bobby Miller, a été durement touchée dans la manche, quand il a accordé cinq points et cinq coups sûrs avant de se faire tirer dessus sans retirer personne.

Pour le deuxième match consécutif, José Altuve et Bregman ont été lourdement hués par la foule de 49 281 personnes, qui ont scandé « Cheater! Cheater! » aux deux seuls Astros restants de leur équipe de championnat 2017. Les Astros ont été mêlés à un scandale de vol de pancartes cette saison-là lorsqu’ils ont battu les Dodgers dans une série mondiale de sept matchs.

Les champions actuels de la Série mondiale se sont battus en cinquième. Corey Julks a choisi le premier but, Jake Meyers a marché et Altuve a atteint un simple cari au premier, devançant Miller vers le sac pour charger les buts.

Cela a mis en place Bregman, dont le sixième Grand Chelem en carrière a parcouru 369 pieds dans le champ gauche et a donné à Houston une avance de 5-3.

Les autres points de Houston sont venus sur des simples RBI par Altuve en troisième et Yanier Diaz en cinquième, et la mouche sacrificielle de José Abreu qui a marqué Altuve en sixième.

Ronel Blanco a accordé trois points et deux coups sûrs en six manches de son quatrième départ après neuf apparitions en relève cette saison. Le droitier en a retiré six et en a marché deux.

Les Dodgers tiraient de l’arrière 7-5 en septième après le circuit de deux points de David Peralta sur le premier lancer de Phil Maton, qui a frappé Jason Heyward avec son premier lancer de la manche.

Les Dodgers sont arrivés à Blanco pour trois points dans le premier. Il a ensuite retiré les 16 suivants de ses 17 derniers frappeurs.

Miller a accordé six points et 10 coups sûrs en quatre manches de son deuxième mauvais départ consécutif. Le droitier en a retiré trois et en a marché trois.

Julks a fait une prise de saut spectaculaire dans le premier, privant Mookie Betts d’un premier circuit. Le voltigeur gauche a attrapé le ballon devant la porte de l’enclos des releveurs des Dodgers et a pompé son poing droit.

Après que Freddie Freeman ait été éliminé, Will Smith s’est enfoncé profondément dans les sièges inférieurs du champ gauche de Blanco pour son 11e circuit.

JD Martinez a marché pour mettre en place Heyward, qui a lancé un circuit de 380 pieds en ligne dans le champ droit pour une avance de 3-0.

Reportage de l’Associated Press.

