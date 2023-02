Les Dodgers retireront le n ° 34 du lanceur Fernando Valenzuela

Les Dodgers de Los Angeles retireront le chandail n ° 34 du lanceur Fernando Valenzuela lors d’une célébration de trois jours cet été.

Valenzuela faisait partie de deux équipes championnes des World Series, remportant les prix 1981 Rookie of the Year et Cy Young. Il a été six fois All-Star au cours de ses 11 saisons à Los Angeles de 1980 à 1990.

Il sera honoré du 11 au 13 août lorsque les Dodgers accueilleront le Colorado.

Valenzuela rejoindra Pee Wee Reese, Tommy Lasorda, Duke Snider, Gil Hodges, Jim Gilliam, Don Sutton, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella, Jackie Robinson et Don Drysdale avec des numéros à la retraite.

“Faire partie du groupe qui comprend tant de légendes est un grand honneur”, a déclaré Valenzuela. “Mais aussi pour les fans, le soutien qu’ils m’ont apporté en tant que joueur et en travaillant pour les Dodgers, c’est aussi pour eux.”

Reportage par Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Dodgers de Los Angeles