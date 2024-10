Les Dodgers retiennent les Yankees pour une avance de 2-0 dans la Série mondiale, mais perdent Ohtani sur blessure

Les Dodgers de Los Angeles ont pris une avance de 2-0 dans la Série mondiale samedi soir après avoir battu les Yankees de New York 4-2.

Yoshinobu Yamamoto a accordé un coup sûr en 6 1/3 de manches, Freddie Freeman a réussi un circuit pour la deuxième soirée consécutive et Los Angeles a frappé trois longues balles précoces contre le partant des Yankees Carlos Rodon.

Mais la superstar des Dodgers Shohei Ohtani s’est blessé au bras gauche lors de la septième manche alors qu’il tentait de voler le deuxième but. La gravité de la blessure n’était pas immédiatement claire.

Ohtani a saisi son avant-bras gauche après avoir été touché par l’arrêt-court Anthony Volpe pour le dernier retrait de la manche sur une glissade des pieds en premier. Il est resté allongé près du sac pendant quelques minutes avant d’être soigné par les entraîneurs et de quitter le terrain.

Ken Rosenthal de Fox Sports a rapporté depuis l’abri des Dodgers que le problème venait de l’épaule gauche d’Ohtani.

Tommy Edman et Teoscar Hernandez sont également allés en profondeur pour les Dodgers.

Après que les Yankees se soient rapprochés à 4-2 sur le simple RBI de Giancarlo Stanton au neuvième contre Blake Treinen, Alex Vesia a relevé avec les buts chargés et a retiré le frappeur de pincement Jose Trevino lors d’un premier lancer pour l’arrêt.

Yamamoto a accordé le circuit de Juan Soto en troisième manche, puis a retiré ses 11 derniers frappeurs et 15 de ses 16 derniers.

Soto a également marqué un simple au neuvième et a marqué sur le coup sûr de Stanton sur le sac du troisième but. Jazz Chisholm Jr. a marqué un simple et Anthony Rizzo a été touché par un lancer, chargeant les buts. Treinen a ensuite retiré Anthony Volpe sur des prises avant que Vesia ne soit relevée.

Freddie Freeman, au centre, célèbre son home run avec Mookie Betts, à gauche, et Teoscar Hernández contre les Yankees de New York lors de la troisième manche samedi à Los Angeles. (Ashley Landis/Associated Press)

Match 3 lundi à New York

Le troisième match aura lieu lundi soir au Yankee Stadium. Quarante-cinq des 56 équipes détenant une avance de 2-0 dans les World Series ont remporté le titre.

Aaron Judge de New York est allé 0 pour 4 avec trois retraits au bâton et atteint 0,150 avec six points produits et 19 retraits au bâton en 40 présences au bâton en séries éliminatoires.

Le circuit égalisateur de Soto sur une balle rapide intérieure était le seul point accordé par Yamamoto en deux départs et 13 1/3 de manches contre les Yankees cette année. La recrue est partie sous une grande ovation et a donné le moindre coup de chapeau aux fans lorsqu’il s’est dirigé vers l’abri.

Yamamoto a rejoint les Dodgers en décembre dernier pour un contrat de 325 millions de dollars sur 12 ans, un record pour les lanceurs, faisant équipe avec Ohtani pour susciter un intérêt record pour la Major League Baseball au Japon.

Yamamoto a été absent du 15 juin au 10 septembre en raison d’une coiffe des rotateurs tendue et ce fut son meilleur départ depuis sa blessure.

Lors de sa plus longue sortie depuis ses débuts dans le Bronx, Yamamoto en a retiré quatre et en a marché deux avec un ensemble de cinq lancers comprenant des balles courbes, des séparateurs, des curseurs et des couteaux. Il s’est amélioré à 2-0 en quatre départs en séries éliminatoires.

Il a lancé son meilleur match de saison régulière au Yankee Stadium en juin lorsqu’il a accordé trois coups sûrs en sept manches blanchies. Hernandez a réussi trois circuits et neuf points produits au cours de cette série de trois matchs.

Une nuit après que Freeman ait remporté le premier Grand Chelem de l’histoire de la série pour transformer un déficit de 3-2 avec deux retraits en 10e manche en une victoire de 6-3, Edman a donné l’avantage aux Dodgers avec un tir en solo dans la seconde.

Après que Soto ait égalisé le score, Mookie Betts a réussi un simple avec deux retraits dans la moitié inférieure et Hernandez, dans une glissade de 3 en 27, a réussi un circuit dans le pavillon du centre droit.

Freeman, qui avant vendredi n’était pas allé en profondeur depuis le 16 septembre, a été accueilli par d’énormes acclamations avant chaque apparition au marbre. Il a travaillé au maximum et a également réussi un circuit au centre droit.

Jouant sur une entorse à la cheville droite, Freeman a marqué lors de quatre matchs consécutifs de série depuis les deux derniers matchs d’Atlanta contre Houston en 2021. C’est un de moins que le record détenu par George Springer des Astros.

Les trois circuits des Dodgers ont été réalisés sur des balles rapides de Rodon, dont les 31 balles longues autorisées au cours de la saison régulière sont à égalité au deuxième rang des ligues majeures. Los Angeles a enregistré des circuits consécutifs en série pour la deuxième fois seulement, après que Pedro Guerrero et Steve Yeager se soient connectés contre le gaucher des Yankees Ron Guidry pour une victoire 2-1 lors du cinquième match en 1981.

Rodon a accordé quatre points et six coups sûrs en 3 1/3 de manches.

Los Angeles a pris une avance de 2-0 dans la série pour la première fois depuis 1988, lorsque le circuit de Kirk Gibson contre Dennis Eckersley d’Oakland a remporté le premier match et qu’Orel Hershiser a suivi avec un blanchissage de trois coups sûrs. Les Yankees ont une fiche de 0-2 pour la première fois depuis 2001, lorsqu’ils ont rebondi pour remporter trois victoires consécutives à domicile et perdu les matchs 6 et 7 en Arizona.