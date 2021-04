LOS ANGELES – Partout où vous avez regardé samedi soir, il y avait Tommy Lasorda au Dodger Stadium.

Il était dans les gradins avec des légions de fans portant des maillots Lasorda.

Il était sur le panneau vidéo pour prononcer des discours, hurler sur les arbitres, avec des hommages de grands noms des Dodgers de Los Angeles racontant leurs histoires préférées de Lasorda.

Il y avait Lasorda sur le panneau vidéo chantant «My Way» de Frank Sinatra, lors d’un rassemblement d’entraînement printanier.

Les Dodgers ont passé le match à honorer Lasorda, leur manager du Temple de la renommée décédé il y a trois mois à l’âge de 93 ans, et se sont assurés qu’il se cognait la poitrine avec fierté d’en haut avec une victoire 9-5 contre les Nationals de Washington.

«Ce qu’ils ont fait avant le match avec Tommy», a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts, «ça continue de lui donner vie, en se souvenant de lui, des bons moments. … Certainement, le match de ce soir était certainement spécial. »

Les Dodgers, 7-2, qui ont le meilleur bilan du baseball, peuvent avoir Lasorda en tête toute la saison, sachant qu’il en fera toujours partie.

«Il va nous manquer énormément», a déclaré le joueur de troisième but des Dodgers All-Star Justin Turner, qui a eu deux doubles et frappe .412 cette saison, «mais nous n’oublierons jamais Tommy Lasorda.

Vraiment, comment as-tu pu?

« Tommy l’a fait à sa manière », a déclaré Bobby Valentine, dont la relation étroite a commencé avec Lasorda alors qu’il jouait dans les ligues mineures, « en vivant et en mourant. »

Valentine, dans une interview samedi avec USA TODAY Sports de son domicile à Stamford, Connecticut, a parlé avec émotion de la dernière soirée qu’il a passée avec Lasorda.

C’était la nuit du 27 octobre 2020 à Arlington, au Texas, et ils regardaient le dernier match de la vie de Lasorda.

Lasorda, sachant que la fin était proche, voulait voir les Dodgers une dernière fois, essayant de remporter leur première série mondiale depuis que Lasorda était toujours manager en 1988.

Lasorda a continué à faire pression pour regarder la Série mondiale dans son intégralité, mais n’a pas pu obtenir l’autorisation de ses médecins ou de sa famille. Enfin, avec l’aide d’un ami proche Warren Lichenstein et Valentine, ils ont élaboré un plan.

Lasorda volerait dans l’avion privé de Lichenstein depuis Los Angeles avec un médecin privé à ses côtés. Tout le monde dans l’entreprise de Lasorda serait obligé de subir un test COVID-19. Il resterait dans une chambre d’hôtel isolée. Et aucun fan ne pouvait se trouver à moins de 200 pieds de Lasorda au Globe Life Field.

«C’était une véritable corvée», a déclaré Valentine, «essayer de comprendre comment gérer tout et s’assurer que Tommy serait en sécurité avec les problèmes de COVID.

Lasorda, en fauteuil roulant, a été prise en charge à l’hôtel, emmenée au jeu et introduite dans une suite privée avec un maximum de neuf personnes autorisées. Eric Karros et Rick Honeycutt, deux des anciens joueurs de Lasorda, étaient à ses côtés.

Il est resté assis tout le match, seul dans ses pensées, alors que les Dodgers se rapprochaient de plus en plus du titre.

«Il n’était pas totalement dans le match, a dit Valentine. «Il y a eu toutes sortes de commentaires faits à Tommy, il a en quelque sorte repris la moitié d’entre eux. Dans le neuvième, nous avons dit à Tommy: «C’est sur le point d’arriver. C’est sur le point d’arriver. Il a commencé à se concentrer au laser sur le jeu ces derniers outs. Et quand la finale est sortie, il a simplement mis ses mains sur sa tête, a souri et a hoché la tête.

«Ensuite, a été la décision de savoir si nous pouvions le faire entrer sur le terrain ou non, mais avec COVID, nous ne pouvions pas prendre le risque. Nous avons donc attendu le départ de la majorité de la foule, l’avons conduit au deuxième niveau et lui avons demandé de regarder la célébration. Il a fait un signe de la main et certains des gars ont fait signe de la main.

«Vraiment, la journée a été aussi parfaite que vous pouvez l’imaginer. »

Valentin a dit au revoir en larmes ce soir-là à Lasorda sachant que ce serait probablement la dernière fois qu’il le verrait.

«Il n’y avait aucun doute dans mon esprit», a déclaré Valentine. «Il n’y avait aucun doute dans l’esprit de Warren. Nous savions que ce serait son dernier match qu’il ait jamais regardé.

«Nous voulions être avec lui, priant pour que les Dodgers puissent gagner, en quelque sorte pour finir. »

Lasorda, qui s’est sentie malade pendant le trajet en avion pour rentrer à Los Angeles, a été hospitalisée deux semaines plus tard. Il a passé près de deux mois à l’hôpital et les médecins ont dit à sa famille et à ses amis qu’il ne partirait jamais.

«Quand j’ai entendu ça,» a dit Valentine, «j’ai dit:« Vous vous moquez de moi?

«Le médecin a dit:« J’ai vu beaucoup de cas.

« Je lui ai dit: » Vous n’avez jamais vu ce cas. » »

Lasorda est sortie de l’hôpital le 5 janvier, déterminée à revoir une dernière fois sa femme de 70 ans, Jo.

Il est mort deux jours plus tard.

Ils se sont de nouveau réunis au Dodger Stadium pour les funérailles avec le cercueil de Lasorda sur le monticule. Il y avait 24 porteurs, en tout, changeant de porteurs à chaque fois que le cercueil de Lasorda était déplacé.

«Tout le monde voulait avoir une chance», a déclaré Valentine, «de tenir Tommy une dernière fois.»

A déclaré le grand Steve Garvey des Dodgers: «Il était plus grand que nature, mais il comprenait la vie. »

C’est à l’enterrement que l’un des neveux de Lasorda s’approcha de Valentine et lui murmura que Don Sutton venait de mourir.

Maintenant, lors d’une nuit glorieuse à Los Angeles en l’honneur de Lasorda, avec sa fille Laura disant «Play Ball», sur le système de sonorisation, les joueurs des Dodgers portaient des uniformes avec des écussons sur leurs manches commémorant Lasorda et Sutton, son lanceur du Temple de la renommée.

«Quand j’ai vu les gars à l’enterrement, ceux qui étaient là pour ce dernier match», a déclaré Valentine, «nous n’avons rien eu à dire. Nous nous sommes juste embrassés et savions à quel point c’était un événement incroyable.

«Quelle chance avons-nous de faire partie de sa vie et de faire partie de la fin de sa vie de baseball. C’était incroyable. Je me réveille encore parfois en pensant que je vais lui passer un coup de fil. Vous entendez les gens dire que quand quelqu’un est parti, il est parti. Pas moi. Il sera avec moi pour toujours. »

Oh, et comment il sera toujours avec les Dodgers, regardant d’en haut.

«Je l’ai avec moi tous les jours quand je mets cet uniforme», a déclaré Roberts. «Je sais qu’il est au paradis bleu, regardant les Dodgers et moi. »

Suivez Nightengale sur Twitter: @Bnightengale