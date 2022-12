Les Dodgers prévoient de libérer Trevor Bauer après sa réintégration

Selon Bob Nightengale, initié de USA TODAY MLB, les Dodgers de Los Angeles prévoient de libérer Trevor Bauer mais n’ont pas encore annoncé de décision.

Jeudi, la nouvelle a annoncé que le lanceur des Los Angeles Dodgers Trevor Bauer avait été réintégré dans la MLB après que sa suspension de 324 matchs ait été réduite à 194 matchs.

Bauer célèbre déjà son retour imminent, déclarant sur Twitter qu’il a hâte de voir bientôt les fans dans un stade.

Le Vlog de la saison 2023 va être 🔥🔥 ! J’ai hâte de vous voir bientôt dans un stade ! — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) 23 décembre 2022

Bauer n’a pas mentionné le Dodgers Stadium par son nom, et un tweet de l’initié de la MLB Bob Nightengale ajoute un contexte pour expliquer pourquoi cela pourrait être le cas. Une question persistante pendant la suspension de Bauer a été de savoir si les Dodgers continueront ou non à l’employer. De toute évidence, la réponse semble être non.

Le #Dodgers prévoient de libérer Trevor Bauer mais n’ont pas annoncé de décision. – Bob Nightengale (@BNightengale) 23 décembre 2022

"Les Dodgers prévoient de libérer Trevor Bauer mais n'ont pas annoncé de décision", a partagé Nightengale sur Twitter.

Depuis la signature d’un contrat de trois ans avec les Dodgers en février 2021, Bauer n’a joué que dans 17 matchs pour Los Angeles. Jusqu’à ce qu’il commence sa suspension, qui a été “la plus longue suspension de joueur actif du baseball pour agression sexuelle ou violence domestique”, Bauer a lancé la ligue en retraits au bâton et en manches lors de la saison 2021.

Si les Dodgers libèrent Bauer, ils devront le faire en 6 janvierla date limite pour ajouter des joueurs à la liste des 40 joueurs.

Alors que Bauer prévoit de voir des fans dans un stade en 2023, certains écrivains de la MLB n’imaginent pas Bauer prendre le monticule à aucun moment.

Les Dodgers paieront les 23 millions de dollars et le libéreront. Ensuite, le gars va s’asseoir sur la touche. S’ils sont tous passés sur Bonds quand il a quitté les Giants, ils passeront certainement sur Bauer. https://t.co/gqCjRmtVl9 – Maury Brown (@BizballMaury) 23 décembre 2022

“S’ils ont tous laissé tomber Bonds quand il a quitté les Giants, ils vont certainement laisser tomber Bauer”, a déclaré Maury Brown de Forbes.

Bien que la carrière de Bauer avec les Dodgers soit peut-être terminée, la réintégration précoce fait une différence pour le portefeuille de Bauer. Plutôt que de perdre 60 millions de dollars sur son contrat de 102 millions de dollars en raison de la suspension totale, Bauer perdra plutôt 37,5 millions de dollars.

Au total, Trevor Bauer perdra 37,5 millions de dollars de son contrat de 102 millions de dollars avec les Dodgers. Si sa suspension avait été confirmée dans son intégralité, il aurait perdu 60 millions de dollars. – Bill Shaikin (@BillShaikin) 23 décembre 2022

L’avenir de Bauer reste incertain, mais les Dodgers informeront les fans d’une manière ou d’une autre au cours des deux prochaines semaines.