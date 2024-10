Les Dodgers prennent une avance de 2-0 sur les Yankees dans les World Series ; Shohei Ohtani part blessé

LOS ANGELES – Le stade est devenu silencieux alors que Shohei Ohtani agrippait son bras gauche et se tordait dans la terre. Il en est venu à représenter tant de choses pour les Dodgers de Los Angeles : leur meilleur joueur, leur étoile filante financière, la star qui a tracé le chemin de l’équipe vers les World Series. Il catalyse le présent et leur permet de fantasmer sur l’avenir. Ainsi, le Dodger Stadium s’est engagé dans un halètement collectif lorsqu’Ohtani a enfoncé son bras gauche dans le sol alors qu’il tentait de voler le deuxième but lors de la septième manche du match 2 contre les Yankees de New York, les Dodgers se dirigeant vers une éventuelle victoire 4-2.

Ohtani a subi une luxation partielle, connue sous le nom de subluxation, selon le manager des Dodgers Dave Roberts. Ohtani a quitté le Dodger Stadium sans s’adresser aux journalistes. Il devait subir une IRM avant le match 3, lundi au Yankee Stadium. Roberts s’est déclaré « encouragé » après les premiers tests effectués par le personnel médical.

« Je m’attends à ce qu’il soit là », a déclaré Roberts lorsqu’on lui a demandé comment les Dodgers pourraient continuer sans Ohtani.

La blessure a jeté un voile sur une nuit autrement charmée pour les Dodgers. Le trio composé de Tommy Edman, Teoscar Hernández et Freddie Freeman se sont combinés pour écraser le partant des Yankees Carlos Rodón. Yoshinobu Yamamoto est l’auteur de la plus belle sortie de sa carrière chez les Dodgers. Les Dodgers ont survécu à une neuvième manche grinçante de dents au cours de laquelle Blake Treinen, plus proche, a cédé un point et chargé les buts avant de s’échapper avec une passe décisive du releveur gaucher Alex Vesia. Les Dodgers ont démontré la profondeur de leur effectif en plus d’Ohtani ; il est resté sans coup sûr et le club a toujours roulé. Ce n’est pas une formule que l’équipe préférerait reproduire.

La perspective de vivre sans Ohtani est déchirante pour les Dodgers. Leur seul réconfort réside peut-être dans le fait que l’équipe n’a besoin que de deux victoires supplémentaires pour remporter un championnat. Ohtani a quitté les lieux avec un entraîneur des Dodgers après la blessure. L’équipe n’a pas exigé son retour, du moins pour samedi.

« Quand vous avez un groupe comme celui-ci, ils sont venus me chercher quand j’étais à terre », a déclaré Freeman. « Et nous essaierons de faire la même chose pour lui. »

Ayant donné l’avance, Yamamoto a limité les Yankees à un point en 6 1/3 de manches tout en maniant sa balle rapide aux doigts fendus comme une faux. Le seul coup sûr qu’il a autorisé était un home run en solo de Juan Soto. À deux reprises, Yamamoto a retiré Aaron Judge, le présumé MVP de la Ligue américaine, qui est resté silencieux ces deux dernières nuits.

Les luttes de Judge devraient faire la une des journaux alors que la série revient à New York. Il n’est peut-être pas une plus grande star qu’Ohtani. Mais il est peut-être plus important pour les Yankees qu’Ohtani pour les Dodgers. La santé d’Ohtani lui laisse un point d’interrogation pour le match 3. Les Yankees attendent toujours l’arrivée de Judge.

Le match n’a pas pu rivaliser avec l’hystérie de vendredi soir, lorsque Freeman a reflété la Série mondiale 1988 Kirk Gibson avec un grand chelem. Les heures qui ont suivi ont permis à chaque équipe de traiter le premier match et de tenter de décompresser. Freeman avait du mal à dormir. Roberts a réuni sa famille à la maison plus tard dans la nuit pour regarder les moments forts. Le manager des Yankees, Aaron Boone, a rencontré plusieurs joueurs et s’est déclaré satisfait de leur volonté de tourner la page. « Si vous êtes un fan de baseball », a déclaré le joueur de troisième but des Yankees Jazz Chisholm Jr. dans l’après-midi, « vous avez vraiment apprécié ce match d’hier soir. »

Le match 2 offrait une intensité différente. Rodón a autorisé 31 circuits au cours de la saison régulière ; un seul lanceur en a autorisé plus. Edman, le MVP du NLCS, l’a dépassé en deuxième manche. Rodón a pris du retard dans le décompte et a tenté une balle rapide 2-0. Edman a franchi le terrain par-dessus la clôture du champ gauche pour un tir en solo.

Yamamoto n’a permis aucun coup sûr jusqu’à ce que Soto se présente au marbre en troisième manche. Ce qui différencie Soto de ses pairs, c’est son confort avec deux frappes. La situation le dérange rarement. Lorsque Yamamoto a décoché une deuxième frappe, Soto n’a pas hésité. Il a craché sur un séparateur pour une balle et a gâché un curseur. Puis il a lancé la balle rapide de Yamamoto à 95 mph dans l’enclos des Yankees au-delà de la clôture du champ droit.

Les Dodgers ont répondu par deux retraits en fin de manche. Mookie Betts a frappé un simple. Teoscar Hernández a redirigé une balle rapide de 98 mph dans l’espace centre droit pour un tir de deux points. Six lancers plus tard, Freeman a démoli une autre balle rapide surélevée pour un troisième circuit. Boone a déploré que Rodón soit à la traîne de ses ennemis bien décorés. « Ils ont simplement réussi à y parvenir avec des chiffres favorables », a déclaré Boone.

Avant le début des séries éliminatoires, le point culminant de la saison de Yamamoto s’était produit le 7 juin. Lancant au Yankee Stadium, il a retiré sept prises en sept manches sans but. Cette sortie constitue la meilleure preuve à ce jour de la raison pour laquelle les Dodgers lui ont consacré tous ces dollars au cours de toutes ces années. Une semaine plus tard, Yamamoto s’est blessé à l’épaule. Il s’est absenté pendant près de deux mois. À son retour, il n’avait pas dépassé la cinquième manche.

Jusqu’à samedi.

Après que Soto l’ait emmené en profondeur, Yamamoto a retiré les 11 derniers frappeurs qu’il a affrontés. Il a retiré le joueur de premier but Anthony Rizzo avec un séparateur pour terminer le quatrième. Yamamoto a généré une vague de contacts doux avant que Judge ne revienne pour le sixième. Lorsque Judge renifla un séparateur, Yamamoto laissa échapper un rugissement. Après avoir provoqué une fusée inoffensive du frappeur désigné Giancarlo Stanton au septième, Yamamoto est sorti sous une ovation debout.

«Je suis vraiment très fier de lui», a déclaré Betts.

La foule était encore nerveuse de joie quand Ohtani a marché au septième. Avec Hernández au marbre, Ohtani s’est classé deuxième, cherchant à voler un but comme il l’a fait 59 fois au cours de la saison. Le receveur des Yankees, Austin Wells, a réussi à expulser Ohtani. Alors qu’Ohtani glissait, son bras gauche se coinça. Le stade s’est calmé alors qu’il restait au sol. « La scène ? Très préoccupant », a déclaré Roberts.

Finalement, Ohtani s’est levé et a subi des tests de force dans le club-house. L’équipe a déterminé qu’il n’avait pas subi de luxation complète. Des tests supplémentaires seraient encore nécessaires.

Le jeu s’est poursuivi sans sa plus grande lumière. Treinen a eu des ennuis au neuvième. Soto a commencé avec un simple. Après que Judge ait retiré pour la troisième fois, Stanton a fracassé un simple RBI du sac en troisième. Chisholm a réussi un simple et Treinen a frappé le joueur de premier but Anthony Rizzo. Les buts ont été chargés pour l’arrêt-court Anthony Volpe, qui a retiré sur un balayeur dans la surface du frappeur adverse. Vesia a clôturé le spectacle en faisant apparaître le frappeur de pincement Jose Trevino avec son premier lancer.

« Une victoire est une victoire », a déclaré Betts. « Il ne s’agit pas de savoir à quel point c’est joli. Il s’agit de combien.

La victoire a rapproché les Dodgers d’autant plus d’un championnat et les Yankees d’autant plus près de l’amertume. Ces équipes ont joué 19 manches à Chavez Ravine ce week-end. La saison est presque terminée. Pourtant, alors que tous deux se préparaient à traverser le pays en avion, avec le meilleur joueur d’une équipe au milieu d’une misérable crise et le meilleur joueur de l’autre équipe se dirigeant vers un tube IRM, beaucoup de choses restaient incertaines.

(Photo du haut de Shohei Ohtani après avoir subi une blessure à l’épaule : Harry How / Getty Images)