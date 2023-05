Les Dodgers placent le LHP Julio Urías en IL avec une tension aux ischio-jambiers

Les Dodgers de Los Angeles ont placé le gaucher Julio Urías sur la liste des blessés de 15 jours rétroactivement à jeudi avec un ischio-jambier gauche tendu et ont rappelé RHP Wander Suero de Triple-A Oklahoma City.

Los Angeles a fait le déplacement samedi quelques heures seulement après que le manager Dave Roberts a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Urías fasse son prochain départ prévu mardi à Atlanta.

Urías a été retiré de son départ contre Saint-Louis jeudi soir après avoir accordé six points sur quatre circuits en troisième manche.

Il a une fiche de 5-4 avec une MPM de 4,39 en 10 départs cette saison après avoir affiché une fiche de 17-7 la saison dernière avec une MPM de 2,31 en tête de la Ligue nationale. Il a également mené la NL avec 20 victoires en 2021.

Suero a une fiche de 0-0 avec une MPM de 5,79 en trois apparitions en relève pour les Dodgers cette saison et est allé 3-0 avec une MPM de 1,32 en 11 apparitions pour Oklahoma City.

Reportage de l’Associated Press.

