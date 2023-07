Les Dodgers placent Clayton Kershaw en IL en raison d’une douleur à l’épaule gauche

Clayton Kershaw a été placé sur la liste des blessés de 15 jours par les Dodgers de Los Angeles avant le match de lundi contre les Pirates de Pittsburgh en raison d’une douleur à l’épaule gauche.

Les Dodgers ont rappelé les droitiers Michael Grove et Gavin Stone, et ont opté pour le gaucher Victor González à Triple-A Oklahoma City.

Kershaw a été sélectionné dans sa 10e équipe d’étoiles dimanche, ce qui l’a égalé pour le plus dans l’histoire de la franchise. Il a dit qu’il prévoyait d’assister au match de la semaine prochaine à Seattle malgré son incapacité à lancer.

Le gaucher a remporté sa 10e victoire, à égalité en tête de la NL, avec six manches sans but lors de son dernier départ contre le Colorado le 27 juin. Il a une fiche de 10-4 cette saison avec 105 retraits au bâton et une MPM de 2,55.

Grove entamera le premier match d’une série de quatre matchs contre les Pirates. Le droitier a une fiche de 0-2 avec une MPM de 7,54.

Avec le passage de Kershaw, chaque membre de la rotation de départ des Dodgers a passé du temps sur la liste des blessés cette saison.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance MLB Shohei Ohtani sélectionné comme DH, lanceur alors que la MLB annonce les listes complètes du All-Star Game

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements

Cal Ripken Jr. s’ouvre sur la rupture de la séquence de Lou Gehrig, les Orioles 2023, plus





Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début

Les Mets rejettent JD Davis se faisant à la maison avec les Giants – et à la troisième base

La star des Yankees, Aaron Judge, ne joue qu’au catch, le calendrier de retour n’est pas clair





Qu’est-ce que la journée Bobby Bonilla ? Expliquer la saga de paiement en cours des Mets de New York

Le manager des Yankees Aaron Boone expulsé pour la cinquième fois cette saison

Cinq positions surpeuplées qui produiront des snubs MLB All-Star