Les Dodgers-Padres retardés après que des fans aient jeté des objets sur le terrain

Le deuxième match de la NLDS entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego a été retardé en septième manche après que des fans aient lancé divers objets sur le terrain.

Le retard a commencé lorsque quelqu’un a lancé une balle de baseball sur le voltigeur gauche des Padres, Jurickson Profar. Profar a été vu en train de mâchouiller avec des fans et de pointer du doigt les tribunes avant que le projectile ne lui soit lancé. Le voltigeur en colère a dû être retenu et calmé par les arbitres, qui se sont entretenus avec toute l’équipe des Padres.

Jurickson Profar est CHAUFFÉ après qu’un fan lui ait lancé une balle de baseball depuis les tribunes. pic.twitter.com/Eworpr4Zhj – Territoire fétide (@FoulTerritoryTV) 7 octobre 2024

C’est fou. Long arrêt de jeu car les supporters lancent des objets sur le terrain, à gauche et à droite, tandis que les Padres jouent en défense. Les Dodgers ont perdu 4-1. pic.twitter.com/V3SlSQq15q – Jill Peintre Lopez (@jillpainter) 7 octobre 2024

« Quelques balles de baseball arrivent. Je n’ai pas été touché, mais quand vous vous tenez sur le terrain comme ça et que des objets vous sont lancés à l’arrière de la tête, c’est un peu effrayant », a déclaré Profar. Réseau MLB après-match.

Profar avait fans trollés à gauche après avoir volé un circuit à la star des Dodgers, Mookie Betts, en première manche.

Alors que le retard de la septième manche se poursuivait, les supporters dans le champ droit ont commencé à jeter des ordures sur le terrain près de Fernando Tatis Jr.

Tatis, qui a réussi un circuit dès la première manche, de manière ludique a répondu aux railleries des fans alors qu’ils étaient en défense plus tôt dans le match. Il s’est encore moqué de la foule en attendant la fin du retard de la septième manche.

« Tatis leur donne de fausses larmes. » pic.twitter.com/zFypoCPAzm – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 7 octobre 2024

Tatis a continué à interagir avec les fans dans l’abri pendant la demi-manche suivante.

Fernando Tatis Jr. adore ça.pic.twitter.com/56niqCFwEk – Territoire fétide (@FoulTerritoryTV) 7 octobre 2024

La sécurité a aligné le terrain pendant tout le retard en début de septième, qui a duré environ 12 minutes.

Le comportement indiscipliné des fans des Dodgers est survenu quelques manches après que des mots aient été échangés entre les rivaux du sud de la Californie sur le terrain.

Les Padres sont sortis du septième sans accorder aucun point. Entre les manches, le joueur de troisième but Manny Machado a rassemblé les Padres dans l’abri pour une réunion impromptue.

Manny Machado a réuni l’équipe pour une réunion après tout ce qui s’est passé au Dodger Stadium. pic.twitter.com/foU5F3GghJ – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 7 octobre 2024

Quelques minutes après la rencontre, Jackson Merrill et Xander Bogaerts ont écrasé des circuits consécutifs en route vers une victoire des Padres 10-2. La série est désormais à égalité à un match chacun avant le troisième match crucial de mardi à Petco Park.

« Les deux équipes savent qu’il s’agit d’une série compétitive. Nous allons rivaliser durement. Ils vont rivaliser durement. Des choses vont se produire. Nous pouvons laisser cela sur le terrain », a déclaré le manager des Padres, Mike Shildt, selon Bob Nightengale de USA Today. « Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans un stade comme celui-là envers nos joueurs, ce n’est tout simplement pas acceptable.

« Et je sais que nous sommes sur le point de retourner à San Diego avec une foule très, très bruyante, bruyante, agressive et affamée qui va être super excitée et qui va s’en occuper. Mais je sais aussi que nous resterons. » chic, San Diego. »