Les Dodgers ont laissé passer l’occasion lors de l’effondrement de la huitième manche: « Ce n’était pas bon »

SAN DIEGO — On peut difficilement considérer cet endroit comme une maison des horreurs, mais la blessure est encore fraîche. Les Dodgers de Los Angeles ont dominé à Petco Park, perdant une seule fois dans ce stade depuis la septième manche du match 4 en octobre dernier et seulement quatre fois lors de leurs 14 derniers matchs de saison régulière ici. Pendant la plupart du temps depuis, il a été facile de voir la dichotomie entre ces équipes, la pourriture apparente qui a laissé un écart de près de 10 victoires entre les clubs censés jockey pour la division.

Mais samedi soir, c’était un renversement de rôle. Un retour à il y a un an, lorsqu’une autre avance tardive s’est effondrée dans les dernières manches et a mis fin à la saison historique des Dodgers après seulement quatre matchs d’après-saison. Les enjeux étaient plus petits cette fois. L’effondrement choquant a toujours piqué, alors que les Dodgers ont vu un match gagnable s’effondrer dans une huitième manche de sept points, menant à une éventuelle défaite 8-3 contre les Padres de San Diego.

L’implosion des Dodgers avait un pot-pourri de boucs émissaires. Yency Almonte a rapidement perdu le sens de son balayeur, et avec lui sa capacité à localiser beaucoup, voire rien, pour les frappes.

« Il n’était tout simplement pas bon », a déclaré Roberts. « Commande juste complètement perdue. »

Caleb Ferguson est entré avec les bases chargées et a obtenu le ballon dont il avait besoin de Juan Soto, mais il a eu du mal à mettre de l’adhésif sur la plaie après que Kiké Hernández a sprinté depuis la deuxième base. Ferguson s’est étendu et a tenté un retournement de désespoir malavisé vers Freddie Freeman au premier but qui s’est infiltré dans l’abri des joueurs et a permis à San Diego d’égaliser ce qui avait été un avantage de 3-1.

« C’était le plan », a déclaré Hernández à propos d’essayer d’en faire sortir au moins un sur le jeu. « Mais je viens de le jeter. »

Tout comme nous l’avons dessiné 😌#BringTheGold pic.twitter.com/jxV6VNwdzj – Padres de San Diego (@Padres) 6 août 2023

Le jeu s’est effondré à partir de là.

Ferguson n’a retiré qu’un seul des sept frappeurs qu’il a affrontés, permettant à la soirée de tourner en spirale sur le simple de deux points de Manny Machado devant un champ intérieur ramené et de laisser passer une chance de souffler quand il a envoyé par avion un simple lancer de pick-off à Freeman et a permis à Machado de gronder jusqu’à la troisième place.

C’était une comédie d’erreurs et de chaos auto-infligé, un désamarrage pour un club qui avait remporté quatre victoires consécutives et permis à San Diego d’imploser de la même manière juste une nuit plus tôt. Les Dodgers n’ont pas lancé de frappes. Ils ont jeté le ballon. Ils n’ont pas pu arrêter le saignement.

Ferguson et Almonte ont quitté le club-house avant que les journalistes ne soient autorisés à entrer après le match; la pièce se libéra aussi vite que le plomb qui s’était échappé.

« Nous ne pouvions tout simplement pas minimiser les dégâts », a déclaré Roberts.

Une date limite d’échange après laquelle les Dodgers ont vanté leur profondeur manque toujours d’impact. Samedi a montré certains des avantages, alors que les Dodgers ont habilement déployé Michael Grove comme ouvreur pour le nouvellement acquis Ryan Yarbrough pour devancer le concurrent de NL Cy Young Blake Snell, combinant pendant 5 2/3 manches de balle à un point tandis que le gaucher de San Diego avait besoin de 108 lancers pour en passer cinq. Los Angeles avait suffisamment égalé les choses pour entrer dans la huitième manche avec un avantage de deux points. Cela s’est détérioré, alors même que les Dodgers alignaient le reste de leur corps de secours comme ils le souhaitaient.

« Quand vous avez un gars (à Almonte) qui est frais et que vous sentez que c’est une excellente voie pour lui, c’est à ces gars de faire leur travail aussi », a déclaré Roberts. « Vous ne pouvez pas jeter Evan (Phillips) en huitième et neuvième manche tous les soirs. Vous ne pouvez pas lancer (Ryan) Brasier tous les soirs. (Brusdar) Graterol, le même. Je me sentais bien qu’il aille là-bas, et nous devons faire un travail.

Alors que les Dodgers ont choisi Phillips comme leur plus proche, ils recherchent toujours un pont approprié pour arriver pour lui. L’unique acquisition de l’enclos des releveurs par le club, Joe Kelly, n’était pas disponible samedi. Les options internes ont inspiré plus de confiance ces dernières semaines. Ils sont loin de l’unité qui a pataugé au fond de la Ligue nationale en ERA début juin. Mais samedi a montré pourquoi cette foi devrait encore être ténue, au mieux.

La saison d’Almonte a été un exercice d’extrêmes polaires qui a gonflé son ERA à 5,36. Ferguson est devenu un gars solide en huitième manche, mais a accordé des points lors de sorties consécutives. Les Dodgers étaient sans Kelly et avaient déjà déployé Graterol pour quatre retraits. Roberts a déclaré qu’il était conscient de leur charge de travail, ainsi que de celle de Brasier, qui a accordé trois points (deux mérités) en 19 manches depuis qu’il est devenu une signature de mi-saison dans une ligue mineure.

« C’est assez facile dans ma chaise », a déclaré Roberts à propos d’une hiérarchie d’enclos qu’il considère toujours stable. «Vous donnez des opportunités aux gars, et ils jouent leur propre rôle. Je vais en rester là.

Samedi a présenté une opportunité de gagner au moins une séparation à San Diego et d’étouffer ce qui restait de l’été décevant des Padres. Le retour en force des Dodgers de vendredi avait semblé être un point de rupture. Jusqu’à ce que Los Angeles le lui rende avec un soupçon de déjà-vu.

« Je pense que ce soir, ils se sentent plutôt bien dans leur peau, comme nous l’avons ressenti hier soir », a déclaré Roberts.

(Photo de Dave Roberts et Yency Almonte : Denis Poroy / Getty Images)