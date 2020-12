LOS ANGELES: Les Dodgers de Los Angeles ont acquis le lanceur Garrett Cleavinger des Phillies dans un échange à trois mardi impliquant Tampa Bay et Philadelphie.

Les Dodgers enverront le joueur de champ intérieur de la ligue mineure Dillon Paulson et un joueur à nommer ou à gagner à Tampa Bay, tandis que les Rays enverront le lanceur gaucher Jos Alvarado à Philadelphie pour compléter la transaction.

Cleavinger, un gaucher de 26 ans, a fait ses débuts dans la ligue majeure la saison dernière pour les Phillies, lançant les deux tiers d’une manche avec un retrait au bâton le 17 septembre contre les Mets.

En cinq saisons de ligue mineure avec les Phillies, Cleavinger a affiché un record de 19-12 avec une MPM de 4,08 et 294 retraits au bâton en 140 matchs. Il a passé toute l’année 2019 avec Double-A Reading, avec une fiche de 3-2 en 34 apparitions. Il a retiré 83. Cleavinger a été initialement repêché au troisième tour en 2015 hors de l’Oregon.

Paulson a disputé 175 matchs de ligue mineure avec les Dodgers, atteignant un total de 0,253 avec 26 circuits et 125 points produits. En 2019, il a partagé le temps entre Low-A Great Lakes et High-A Rancho Cucamonga. Le joueur de 23 ans avait initialement été repêché au 13e tour en 2018 dans le sud de la Californie.

Alvarado a été limité à neuf apparitions la saison dernière en raison d’une inflammation de l’épaule gauche, allant de 0-0 avec une MPM de 6,00 et 13 retraits au bâton. Le joueur de 25 ans a été ajouté à la liste des Rays American League Championship Series et a fait deux apparitions sans but en 1 2/3 manches.

Il a une fiche de 2-15 avec une MPM de 3,46 et 15 arrêts au cours de parties de quatre saisons de championnat majeur avec les Rays, qui l’ont exclu du Venezuela en 2012.

