Les Dodgers obtiennent Max Scherzer et Trea Turner dans un commerce à succès avec les Nationals

Les Dodgers de Los Angeles ont stupéfié l’industrie du baseball jeudi soir en acceptant d’acquérir le futur lanceur du Temple de la renommée Max Scherzer et l’arrêt-court des étoiles Trea Turner des Nationals de Washington dans un échange à succès impliquant les deux plus récents champions de la Série mondiale.

Un officiel de baseball ayant une connaissance directe des négociations a confirmé que l’échange avait été conclu en attendant l’examen des dossiers médicaux. Les responsables ont parlé à USA TODAY Sports sous couvert d’anonymat car l’accord n’a pas encore été finalisé.

L’accord à six joueurs a illustré les chemins disparates empruntés par deux des superpuissances récentes du jeu – les Dodgers, toujours réticents à se séparer de perspectives prisées, ont soudainement distribué le receveur Keibert Ruiz, le lanceur Josiah Gray et deux autres ligueurs mineurs aux Nationaux dans le but de effacer un déficit de trois matchs dans la Ligue nationale Ouest et défendre leur titre.

Et les Nationaux, déterminés à gagner depuis que les choix consécutifs n ° 1 Stephen Strasburg et Bryce Harper les ont aidés à atteindre leur première candidature aux séries éliminatoires en 2012, ont reconnu qu’un réoutillage sera nécessaire après un récent évanouissement. éliminatoires.

Le seul choc est venu lorsqu’ils ont inclus Turner – non éligible à l’agence libre avant la saison 2022 – dans l’accord avec Scherzer, dont le contrat de sept ans et 210 millions de dollars expire après cette saison.

Scherzer a accompli son destin à Washington, en encourageant le personnel des lanceurs et en aidant à apporter le titre de la Série mondiale 2019 à DC – « J’ai signé un contrat de sept ans ici », a-t-il déclaré jeudi après avoir fait ce qui était son dernier départ pour les Nationaux, « et nous a remporté une Série mondiale » – mais terminera ce contrat à LA

Il amène Turner avec lui pour former ce qui ne peut être décrit que comme une super équipe.

Lorsque Turner rejoindra les Dodgers, tout le champ intérieur sera composé des All-Stars 2021 – le troisième but Justin Turner, Trea Turner à l’arrêt-court, Chris Taylor au deuxième but et Max Muncy au premier.

Le champ extérieur de départ du voltigeur de gauche AJ Pollock, Cody Bellinger au centre et Mookie Betts à droite ont huit hochements de tête All-Star et deux prix MVP entre eux.

Et c’est tout avant le retour de Corey Seager, le MVP des NLCS 2020 et des World Series, d’une main fracturée, poussant vraisemblablement Trea Turner de l’arrêt-court à la seconde avant qu’il ne remplace Seager, un agent libre en attente, à l’arrêt-court en 2022.

Ensuite, Scherzer s’associe à Clayton Kershaw, chacun avec trois Cy Young Awards et sans conteste les meilleurs lanceurs droitiers et gauchers de leur génération.

Ce qui est drôle, puisque le droitier Walker Buehler pourrait être le bras le plus puissant du groupe.

Ils feront équipe avec le gaucher Julio Urias pour donner aux Dodgers un front imposant qui visera à chasser les Giants de San Francisco – qui les mènent par trois matchs dans l’Ouest de la NL et viennent de remporter cinq des sept matchs contre les Dodgers au cours des 10 derniers journées. Les Dodgers enchérissent pour leur neuvième titre de division consécutif.

Scherzer et Kershaw sont tous deux éligibles pour le libre arbitre après cette saison, laissant aux Dodgers un ensemble intéressant de décisions concernant les infaillibles Hall of Famers. Mais cette affaire peut attendre jusqu’en octobre.

Jeudi, les Dodgers ont fait un pas de géant pour s’assurer qu’ils joueront bien au cours de ce mois.

L’année supplémentaire de contrôle du club de Turner a probablement suffisamment adouci l’accord pour que les Dodgers incluent deux de leurs meilleurs espoirs tout en dépassant apparemment l’offre des Padres pour Scherzer, qui était le leader apparent du club-house plus tôt jeudi.

Ruiz, 23 ans, est l’espoir le mieux classé des Dodgers et le 16e de tout le match, selon Baseball America. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures en août 2020 et a joué huit matchs au cours des deux dernières saisons, mais est coincé derrière Will Smith sur le tableau de profondeur des Dodgers. Gray est au pire le quatrième meilleur espoir des Dodgers et s’est classé 59e au total, et il a fait son premier départ en carrière le 25 juillet, lançant quatre manches contre les Rocheuses.

Les Nationaux recevront également le lanceur de classe AA Gerardo Carrillo, 22 ans, et le voltigeur de 25 ans Donovan Casey, également en classe AA.