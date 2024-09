Les Dodgers ne savent pas où Tyler Glasnow est allé après une blessure brutale

Alors que les Dodgers pensaient retrouver toute leur force, les blessures commencent à nouveau à s’accumuler.

Dans un développement très inquiétant, le partant Tyler Glasnow est « très peu susceptible » de lancer à nouveau cette saison en raison d’une entorse au coude droit, a annoncé samedi le manager Dave Roberts.

Glasnow a depuis vidé son casier au Truist Park d’Atlanta, où les Dodgers jouent le dernier match d’une série de quatre matchs lundi soir, et a quitté l’équipe pour une destination inconnue.

« Je ne sais pas où il a volé. » Roberts a déclaré dimanche, selon l’Orange County Register. « Mais il n’est pas avec l’équipe, non. »

Le casier de Tyler Glasnow a été vidé après sa dernière blessure. Images de Jayne Kamin-Oncea-Imagn

On s’attend à ce que Glasnow manque le reste de la saison en raison de ce contretemps survenu à la mi-septembre et cette blessure est une évolution brutale à la fois pour le droitier souvent blessé et pour l’équipe.

Glasnow a récemment signé une prolongation massive de cinq ans d’une valeur de 136,5 millions de dollars avec les Dodgers après avoir été échangé par les Rays pendant l’intersaison.

Il a réalisé sa meilleure saison depuis 2021, affichant un WAR de 2,2, une ERA de 3,49 et 168 retraits au bâton en 134 manches.

Glasnow a été placé sur la liste des blessés le 16 août avec une tendinite juste en dessous et travaillait en vue d’un retour, mais a eu un contretemps qui a conduit à des analyses qui ont révélé l’entorse.

Glasnow avait déjà manqué du temps en raison d’une opération de Tommy John. USA TODAY Sports via Reuters Con

Les Dodgers espéraient que les problèmes de blessure de Glasnow étaient derrière lui, mais ils manquent désormais d’un lanceur de première ligne avant les séries éliminatoires.

Pour Glasnow, c’est un nouveau coup dur dans une carrière qui a souvent été interrompue par des blessures.

Il avait déjà connu une longue période de récupération après une opération de Tommy John en 2021, ne faisant que deux départs en 2022 avant d’en marquer 21 l’année dernière.

Les 22 départs de Glasnow cette saison ont marqué un sommet en carrière.

« Je veux dire, étant donné le nombre de manches jouées et le nombre de blessures des années précédentes, je pense que c’est probablement juste de dire cela », a déclaré Glasnow après la prolongation des critiques pour ne pas avoir pu rester en bonne santé. « Je pense que, pour moi, la majorité des manches que j’ai manquées étaient liées à la même blessure (au coude). »

Le manager des Dodgers, Dave Roberts. Getty Images

Les Dodgers ont dû faire face à des blessures au niveau des lanceurs tout au long de la saison.

Les Los Angeles Angels ont récemment accueilli Yoshinobu Yamamoto le 10 septembre et Clayton Kershaw et Gavin Stone sont de retour après avoir été blessés pendant 15 jours. Ils ont également dû se passer de Tony Gonsolin.

Le favori du titre de MVP de la Ligue nationale, Shohei Ohtani, ne lancera pas cette année après avoir subi une opération de Tommy John l’année dernière.

« C’est un coup dur, compte tenu de ce qu’il a apporté à notre club, de ce qu’il a fait pour nous, de ce que nous attendions de lui », a déclaré Roberts. « Il y aura certainement un prix à payer, mais nous devons aller de l’avant et nous le ferons, et nous avons beaucoup de gens compétents. Je me sens mal pour Tyler parce qu’il a tout fait pour rester en bonne santé et revenir, mais cela n’allait pas se produire. »