Les Dodgers gardent Ohtani en tête du match 3 du NLCS contre les Mets

NEW YORK – Malgré de bien meilleurs chiffres avec les hommes sur les buts en séries éliminatoires, Shohei Ohtani ne sera pas relégué dans l’alignement des Dodgers de Los Angeles pour le troisième match de la série de championnats de la Ligue nationale contre les Mets de New York, a déclaré le manager Dave Roberts. Mardi.

Ohtani a une fiche de 0 sur 19 avec les buts vides mais de 6 sur 8 avec des hommes alors qu’il était en tête au bâton pendant les séries éliminatoires.

« C’est juste drôle de voir comment les choses changent, où il y avait beaucoup d’inquiétude à propos du fait que Shohei ne pouvait pas obtenir de coups sûrs avec les coureurs en position de but – et maintenant nous essayons tous de trouver des moyens… d’amener les gars sur les buts, donc il peut frapper, n’est-ce pas ? » dit Roberts. « Je trouve ça un peu comique, un peu. »

Ni Roberts ni Ohtani ne pensent qu’il y a grand-chose dans les divisions du cogneur au marbre, à part peut-être le fait qu’il poursuive les lancers un peu plus ici ou là, en particulier contre de bons gauchers comme Sean Manaea des Mets et Tanner Scott des Padres. Roberts a également reconnu que son leader avait pris de mauvais coups contre le droitier de San Diego, Yu Darvish, dans la série de la division NL.

« J’ai été surpris par Darvish », a déclaré Roberts. « J’ai été surpris qu’il s’étende contre Darvish. »

Ohtani a ajouté par l’intermédiaire de l’interprète de l’équipe : « Peu importe la façon dont ils me proposent, mon plan est de rester avec la même approche, autant que possible et de ne pas vraiment être trop concentré sur la façon dont ils m’attaquent. … Si je suis je me sens bien et les résultats ne sont pas là, alors je ne suis pas trop inquiet parce qu’il y a de la chance. »

Selon ESPN Research, le taux de poursuite d’Ohtani n’a que légèrement augmenté entre la saison régulière (26,6 %) et les séries éliminatoires (27,1 %).

Il était 2-en-4 lors de la victoire 9-0 des Dodgers dans le premier match, mais 0-en-3 lors de la défaite 7-3 dans le deuxième match. Dans l’ensemble, il a une fiche de 6 sur 27 (.222) avec cinq buts sur balles lors de la première apparition en séries éliminatoires de sa carrière. Au cours de la saison régulière, Ohtani a atteint .308 avec des hommes et .311 avec les buts vides.

Ohtani a déclaré que pour la plupart, il se sentait bien dans son assiette, mais de temps en temps, une « réinitialisation » s’imposait.

« S’il y a une situation où je ne me sens pas bien au marbre et que je ne vais pas bien, ou que cela ne mène pas à de bons résultats, alors c’est quelque chose que j’examine pour m’assurer physiquement, mécaniquement, en m’assurant que c’est tout. affiné », a-t-il déclaré. « Je me sens bien dans l’assiette. J’ai l’impression que je devrais me remémorer les moments où je me sens bien et peut-être y intégrer cela. »

Roberts est convaincu qu’Ohtani retrouvera son rythme dès le troisième match mercredi au Citi Field.

« Je pense que c’est isolé », a-t-il déclaré. « Il y a eu des moments où il a dû se réinitialiser comme le font tous les frappeurs. Parfois, certains lanceurs déclenchent en quelque sorte de mauvaises habitudes. Et vous devez identifier cela pour ensuite réinitialiser. … Mais penser que je vais le faire. déplacez Shohei vers le 4 ou le 3, cela n’arrivera tout simplement pas.

Ohtani a été premier en 90 matchs cette saison et deuxième en 69 – les deux seules positions dans l’ordre où il a atteint cette année.

Roberts a également indiqué qu’il s’attend à ce que le joueur de premier but Freddie Freeman joue mercredi, comme il l’a fait lors des deux premiers matchs, alors qu’il continue de soigner une blessure à la cheville.

« C’est une conversation quotidienne », a déclaré Roberts, tout en reconnaissant que le temps plus froid à New York n’aide pas la cheville de Freeman. « Je ne vois tout simplement pas qu’il ne commence pas un match éliminatoire dans la NLCS. Mais, encore une fois, s’il ne peut pas le faire, c’est très révélateur. »