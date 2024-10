Les Dodgers excluent le releveur Evan Phillips de la liste des World Series

LOS ANGELES — Les Dodgers, avec seulement trois lanceurs partants, s’appuieront fortement sur leur enclos des releveurs pour tenter de renverser les Yankees de New York et remporter la Série mondiale. Et ils devront le faire sans l’un de leurs meilleurs releveurs.

Evan Phillips a été exclu de la liste du club, qui a été dévoilée vendredi matin avant le premier match au Dodger Stadium, après avoir subi une blessure au bras lors du sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale, selon une personne connaissant la situation.

« Chaque jour s’est amélioré », a déclaré le président des opérations baseball des Dodgers, Andrew Friedman. « D’abord et avant tout, nous n’allons pas le mettre en danger, et là où il y a une ambiguïté autour de cela, ce n’est pas clair. Et de la façon dont est rédigée la règle sur les blessures de la Ligue majeure de baseball, nous ne serions pas en mesure de le remplacer. en ce sens que c’était quelque chose qui préexistait.

L’absence de Phillips est un coup dur. Le droitier n’a pas accordé de point en 6⅔ manches en cinq matchs éliminatoires dans le NLCS après avoir affiché une MPM de 3,62 avec 18 arrêts en 61 apparitions au cours de la saison régulière.

La bonne nouvelle pour les Dodgers est qu’Alex Vesia, le meilleur gaucher de l’équipe, et le joueur de champ intérieur Miguel Rojas sont sur la liste après avoir raté le NLCS en raison de blessures. Brusdar Graterol, qui n’a pas lancé en séries éliminatoires, était également inclus. Le voltigeur Kevin Kiermaier, qui a été utilisé comme remplaçant défensif en fin de manche et comme coureur de pincement dans le NLCS, a été exclu de la liste.

Vesia, qui a affiché une MPM de 1,76 en 67 matchs au cours de la saison régulière, n’était pas disponible pour le NLCS après avoir subi une blessure intercostale lors de la série de division de la NL contre les Padres de San Diego au cours de laquelle il a enregistré trois manches sans but. Il a été autorisé à revenir après avoir lancé 15 lancers lors d’une séance en direct dans l’enclos des releveurs mercredi.

Les blessures à l’épaule et aux ischio-jambiers ont limité Graterol à seulement sept apparitions au cours de la saison régulière. Le releveur testé en séries éliminatoires possède une MPM de 1,64 en 22 matchs éliminatoires en carrière.

Rojas est aux prises avec un adducteur tenace qui l’empêche de jouer depuis qu’il a été exclu du troisième match de la NLDS. Le vétéran a commencé les séries éliminatoires en tant qu’arrêt-court titulaire des Dodgers, mais son rôle pourrait changer étant donné que Tommy Edman, le MVP de la NLCS, est passé à l’arrêt-court et a joué contre les Mets de New York, et que Kiké Hernández a poursuivi son excellence d’octobre lorsqu’on lui a donné l’opportunité de jouer. chaque jour après la blessure de Rojas.

Pour les Yankees, Nestor Cortes, absent le mois dernier, a été inclus sur leur liste, remplaçant le joueur de champ intérieur Jon Berti de leur liste AL Championship Series. Le manager des Yankees, Aaron Boone, a déclaré que Berti avait été exclu de la liste parce qu’il avait subi une blessure aux muscles fléchisseurs de la hanche lors du quatrième match de l’ALCS.

Cortes, qui n’a pas lancé depuis le 18 septembre, a terminé la saison régulière avec une élongation à l’avant-bras gauche. Il rejoint le club en tant que releveur, avec une limite de 30 lancers, après avoir effectué 30 départs au cours de la saison régulière.

« Je leur ai dit depuis le début que je ne voulais tout simplement pas figurer sur cette liste parce que ce sont les World Series », a déclaré Cortes. « Je veux pouvoir contribuer et m’assurer que lorsque je suis sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même et à 100 % autant que possible. »