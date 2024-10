Les Dodgers éliminent Freddie Freeman du match 4 incontournable contre les Padres

SAN DIEGO – Le joueur de premier but Freddie Freeman a été retiré du match 4 alors que les Dodgers de Los Angeles tentent d’éviter l’élimination dans leur série de divisions de la Ligue nationale contre les Padres de San Diego.

Freeman a été relevé pour un coureur de pincement lors du troisième match mardi après avoir boité au premier rang sur un simple en huitième manche. Il a également quitté le match 2 dimanche après cinq manches en raison d’une gêne à la cheville droite foulée.

Les Dodgers ont apporté de nombreux changements pour s’adapter à l’absence de Freeman. Max Muncy est passé du troisième but au premier, Enrique Hernandez est passé du champ central au troisième but et Chris Taylor a pris le départ dans le champ central.

Le releveur Ryan Brasier a débuté pour les Dodgers, le manager Dave Roberts ayant déclaré mardi que l’équipe organiserait un match dans l’enclos des releveurs.

Brasier a été annoncé comme partant environ quatre heures avant le premier lancer à Petco Park. Le droitier a lancé un relève lors des matchs 1 et 2 au Dodger Stadium, remportant la victoire lors d’une victoire de 7-5 lors du premier match de la série.

Il avait une fiche de 1-0 avec une MPM de 3,54 en 29 matchs en saison régulière, dont quatre départs.

Les Padres ont pris une avance de 2-1 dans la série au meilleur des cinq matchs avec une victoire de 6-5 mardi soir, soulignée par l’imposant circuit de deux points de Fernando Tatis Jr., son quatrième en séries éliminatoires.

Les Padres se sont tournés vers le droitier Dylan Cease pour commencer avec un court repos. Cease a commencé le premier match samedi soir et n’a duré que 3⅓ de manches tout en accordant cinq points et n’a pas pris en compte la décision.

Cease a abandonné le circuit égalisateur de trois points de Shohei Ohtani en deuxième manche lors des débuts très attendus du cogneur en séries éliminatoires pour les Dodgers. Ohtani est 2-en-11 avec six retraits au bâton depuis ce circuit.

Cease avait une fiche de 14-11 avec une MPM de 3,74 en saison régulière. Il a lancé son premier match sans coup sûr le 25 juillet lors d’une victoire 3-0 à Washington. Il a été obtenu dans le cadre d’un échange multijoueur avec les White Sox de Chicago lors de l’entraînement de printemps.

Le manager des Padres, Mike Shildt, a déclaré que Yu Darvish commencerait le cinquième match si les Dodgers prolongeaient la série. Si les Padres gagnent mercredi soir, Darvish débuterait le premier match de la série de championnat de la NL dimanche contre les Mets.

« Nous serions ravis de nommer Yu comme partant du premier match », a déclaré Shildt.

Les Dodgers ont balayé les Padres dans la NLDS dans la bulle des séries éliminatoires du Texas en 2020. Les Padres ont battu les Dodgers 3-1 dans la NLDS 2022.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.