Les Dodgers égalent la marque des séries éliminatoires de 33 manches consécutives sans but, meilleurs Mets lors du premier match du NLCS

LOS ANGELES — Après avoir passé les sept premières années de sa carrière dans les ligues majeures dans l’Est, Jack Flaherty est rentré chez lui. Il rejoint une équipe gagnante dans le Los Angeles Dodgers et a contribué à écrire un peu l’histoire des séries éliminatoires.

Flaherty a combiné sur trois frappeurs et Les lanceurs des Dodgers de Los Angeles ont égalé le record des séries éliminatoires de 33 manches consécutives sans but en battant les Mets de New York 9-0 dimanche soir lors du premier match de la NL Championship Series.

« J’ai vu de la famille là-bas pendant que je m’échauffais et j’étais déjà allé à des matchs ici avec eux, donc ça vous permet en quelque sorte de vous détendre un peu », a-t-il déclaré. « J’avais l’impression d’essayer d’en faire trop ces dernières fois lors de certains gros matchs. Je m’ai juste permis d’être moi-même, de sortir, de présenter, de faire confiance à mes affaires et aux gars derrière moi.

Los Angeles a éliminé un Kodai Senga sauvage en deuxième manche, a pris une avance de six points dès la quatrième et a égalé le record sans but établi par les lanceurs des Orioles de Baltimore au cours des quatre premiers matchs de la Série mondiale 1966 contre les Dodgers.

Soutenu par des chants de « MVP ! MVP! » Shohei Ohtani était 2 pour 4 avec un but sur balles tout en marquant deux points et en conduisant un autre.

Mookie Betts a ajouté un doublé de trois points en huitième dans la plus grande marge de victoire par blanchissage de l’histoire des Dodgers en séries éliminatoires, également la défaite par blanchissage la plus unilatérale des Mets en séries éliminatoires.

«Notre énergie a commencé avec Jack», a déclaré Betts. « Jack nous l’a vraiment donné aujourd’hui. »

Le deuxième match de la série au meilleur des sept aura lieu lundi après-midi.

Flaherty a accordé deux coups sûrs en sept manches lors du premier début de séries éliminatoires sans but des Dodgers de plus de sept manches depuis les huit manches de Clayton Kershaw dans la série NL Wild Card 2020.

« C’était juste une clinique de lancer », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts. «Je pense qu’il a fait un excellent travail en remplissant la zone de frappe avec son mix complet. Une fois que nous avons pris l’avantage, il a fait un excellent travail en poursuivant ces gars et en attaquant. Pour nous, obtenir sept manches dans une longue série était énorme.

Flaherty est parti sous une ovation debout de la part d’une salle comble de 53 503 personnes. Le droitier de 28 ans originaire de Burbank est rentré de Détroit à la date limite des échanges du 30 juillet et a été une présence constante dans une rotation durement touchée par les blessures.

« Il a une aura autour de lui », a déclaré le receveur des Dodgers Will Smith. « Il est super compétitif, super concentré. »

Flaherty a reçu un câlin de Roberts, puis le lanceur a serré dans ses bras sa mère qui était assise derrière le marbre. Certains de ses copains de l’époque de la Petite Ligue dans la vallée de San Fernando étaient également présents.

« Ce jeu est très amusant et j’ai eu la chance d’y jouer depuis que je suis petit », a déclaré Flaherty. « Même si la pression est forte, je dis simplement aux gars que ça va être amusant. Nous devons nous en souvenir parfois.

Flaherty a retiré ses neuf premiers frappeurs, prolongeant la séquence de frappeurs consécutifs des Dodgers à 28, avant de faire marcher Francisco Lindor en tête du quatrième. Les seuls coups sûrs de New York ont ​​été une paire de simples de Jesse Winker et Jose Iglesias en cinquième. Flaherty en a retiré six.

« Il prenait de l’avance avec sa balle rapide, puis le curseur, la balle cassante, la courbe lente nous ont déséquilibrés, mais il prenait de l’avance et faisait des lancers », a déclaré le manager recrue des Mets, Carlos Mendoza. « Il a essayé de nous faire courir après, ce que nous avons fait la première fois grâce à l’ordre. Ensuite, il était juste là. «

Daniel Hudson et Ben Casparius ont lancé une manche chacun.

Lindor était 0 pour 3 avec un but sur balles et un retrait au bâton et Pete Alonso est resté sans coup sûr en trois présences au bâton avec un but sur balles et un retrait au bâton.

Les Dodgers se sont relevés du bord de l’élimination contre San Diego pour remporter la série de division de la NL en cinq matchs avec des blanchissages lors des deux derniers matchs.

Ils ont ouvert leur quête d’un 25e fanion record en NL en poursuivant Senga après 1 1/3 de manche de son troisième départ au classement général au cours d’une année décimée par les blessures. Le droitier japonais a marché quatre de ses huit premiers frappeurs, dont trois de suite en 14 lancers en première manche.

« Il ne l’avait pas », a déclaré Mendoza. « Il n’avait pas la vie sur sa balle rapide et beaucoup de balles incontrôlables, des lancers non compétitifs, surtout le grand écart. On pouvait dire que de la façon dont ils effectuaient ces lancers, c’étaient des balles hors de la main.

Senga a parcouru les buts chargés avec un retrait dans le premier, alors que seulement sept de ses 23 lancers ont été lancés pour des frappes. Max Muncy a marqué un simple au milieu, marquant Betts et un Freddie Freeman entravé, qui a touché la plaque avec son pied gauche pour protéger son entorse à la cheville droite. Il chancela dans les bras de Betts, qui stabilisa Freeman, beaucoup plus grand et plus grand.

Ohtani a chassé Senga avec un simple RBI dans le deuxième et les Dodgers ont marqué trois points dans le quatrième releveur David Peterson alors que Tommy Edman et Freeman avaient des simples RBI.

SUIVANT

Les Mets Sean Manaea débutent le deuxième match après avoir remporté le troisième match de la NL Division Series contre Philadelphie. Ce sera la première fois que les Dodgers affronteront un partant gaucher en séries éliminatoires. Les Dodgers n’ont pas précisé qui lancerait un match des releveurs pour eux.

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB