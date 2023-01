Les Dodgers désignent Trevor Bauer pour une affectation dans le cadre de la réintégration de la MLB

Les Dodgers de Los Angeles ont annoncé vendredi qu’ils désignent le lanceur Trevor Bauer pour une affectation, affirmant dans un communiqué qu’il “ne fera plus partie de notre organisation”. La décision intervient juste avant la date limite de la MLB pour que les Dodgers réintègrent Bauer dans leur liste ou le libèrent.

La date limite a été fixée il y a deux semaines lorsque l’arbitre indépendant Martin F. Scheinman a réduit la suspension de Bauer de 324 matchs à 194 matchs, le rendant immédiatement éligible pour jouer.

Bauer a été initialement placée en congé administratif en juillet 2021 après qu’une femme de San Diego a obtenu une ordonnance d’éloignement temporaire pour violence domestique, alléguant que Bauer l’avait agressée physiquement et sexuellement cette année-là.

Alors que la MLB prolongeait son congé administratif pour Bauer pour le reste de la saison 2021, il a été signalé qu’une femme de l’Ohio avait également demandé une ordonnance de protection temporaire à Bauer en 2020, alléguant qu’il l’avait agressée physiquement en 2017. L’enquête de la MLB a révélé qu’un troisième femme a accusé Bauer d’abus pendant son séjour à Cleveland.

Bauer en avril 2022 a reçu la suspension initiale de 324 matchs, soit l’équivalent de deux saisons et la plus longue suspension non à vie de l’histoire de la MLB, en raison de la violation de la politique conjointe de la ligue sur la violence domestique, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants. Alors que l’arbitre indépendant a réduit la suspension de Bauer à la suite de son appel, Scheinman a également décidé que Bauer serait suspendu de son salaire pour les 50 premiers matchs de la saison 2023.

Bauer doit 22,5 millions de dollars en 2023 à la suite du contrat de 102 millions de dollars sur trois ans qu’il a signé avec LA avant la campagne 2021. Avant de partir en congé cette saison-là, Bauer a compilé un dossier de 8-5 et une MPM de 2,59 en 17 départs. Il a remporté la Ligue nationale Cy Young en 2020 avec les Reds, avec une fiche de 5-4 en 11 départs avec une MPM de 1,73.

