Les Dodgers battent les Yankees pour remporter la deuxième série mondiale du nouvel « âge d’or » de la franchise

NEW YORK – Walker Buehler a écarté les bras et a attendu que ses coéquipiers l’engloutissent, le symbole le plus approprié d’une saison définie par une résilience persistante. Appelé aux secours d’urgence, Buehler a clôturé les World Series et fermé la porte aux Yankees de New York alors que les Dodgers de Los Angeles ont remporté une victoire de 7-6 dans un cinquième match à couper le souffle.

Le jeu ne s’est pas déroulé comme les Dodgers l’avaient conçu. Là encore, peu de choses ont été faites pour eux en 2024. Pourtant, ils termineront la saison en tant que champions du monde. Ils peuvent remercier Buehler, qui n’a lancé qu’un seul jour de repos après avoir commencé le troisième match, à moins de deux ans d’une deuxième opération à Tommy John. Son cadre sans but a stupéfié la foule au Yankee Stadium et a incité les Dodgers à célébrer un jubilé au milieu du terrain.

Freddie Freeman était un choix facile pour le MVP de la Série mondiale après avoir réussi un circuit lors des quatre premiers matchs et fourni un simple crucial de deux points alors que les Dodgers effaçaient un déficit de cinq points en cinquième manche. L’as des Yankees Gerrit Cole a chaviré alors que sa défense s’effondrait autour de lui et commettait trois problèmes défensifs. Les cinq points n’étaient pas mérités.

Le retour n’a fait que préparer le terrain pour une conclusion atroce. Rappelé en sixième manche, Blake Treinen a enregistré sept retraits. Un échange de huitième manche couronné par des mouches sacrificielles du joueur de deuxième but Gavin Lux et du voltigeur Mookie Betts a mis les Dodgers en tête. Buehler les a gardés là, assurant qu’un défilé se déroulerait dans la rue Figueroa plus tard cette semaine.

« Je suis sûr qu’il n’y a pas d’astérisque sur celui-ci », a déclaré le manager David Roberts.

Ce titre, le huitième de l’histoire de la franchise, peut côtoyer le trophée des Dodgers de la saison écourtée par la pandémie en 2020. Le championnat a validé une folie hors-saison de 1,4 milliard de dollars construite autour de Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto, a solidifié la position historique de Roberts et a amené le président des opérations de baseball Andrew Friedman se rapproche d’une vision qu’il a exposée plus tôt ce mois-ci.

« Mon objectif ultime et global est que, lorsque nous aurons terminé, nous puissions regarder en arrière et dire: ‘C’était l’âge d’or du baseball Dodger' », a déclaré Friedman. « Et c’est une barre incroyablement haute pour dire cela. »

La norme a été fixée au siècle dernier. Les Dodgers ont remporté quatre titres entre 1955 et 1965 alors que la franchise passait des Boys of Summer de Brooklyn aux rois de Californie du Sud. C’était l’époque de Jackie Robinson et Sandy Koufax, Don Drysdale et Duke Snider, Roy Campanella et Pee Wee Reese. Le précédent semble absurde jusqu’à ce que l’on considère les Dodgers actuels qui les rejoindront un jour au Temple de la renommée. Ce groupe de Cooperstown pourrait s’étendre pour inclure Roberts et Friedman.

L’ère actuelle a commencé au printemps 2012 lorsque Mark Walter a formé un groupe pour acheter les Dodgers au magnat du stationnement en faillite, Frank McCourt. Walter’s Guggenheim Baseball Management a payé 2,15 milliards de dollars. Walter a chargé Stan Kasten, un cadre vétéran des Braves d’Atlanta et des Nationals de Washington, d’être président de l’équipe. Après avoir remporté la National League West en 2013 et 2014, mais échoué en octobre, Kasten a contacté Friedman, un penseur novateur qui avait fait du petit marché des Rays de Tampa Bay une force parmi les gros dépensiers de la Ligue américaine Est.

« Il faisait partie d’une grande organisation, une grande organisation », a déclaré Kasten. « Mais ce sont les Dodgers. »

Sous Friedman, les Dodgers ont établi l’hégémonie en Occident. L’équipe a perdu les World Series 2017 contre les Astros de Houston, qui se sont révélés plus tard avoir utilisé un système illégal de vol de pancartes, puis a de nouveau perdu contre les Red Sox de Boston dans la série en 2018. Le groupe n’a percé qu’en 2020, dans une saison limitée à 60 matchs par la pandémie de COVID-19 et une Série mondiale contenue dans une soi-disant bulle à Arlington, au Texas.

La célébration après la victoire contre les Rays de Tampa Bay s’est transformée en une alerte au COVID-19 lorsque le leader du club, Justin Turner, a appris tard dans le match qu’il avait été testé positif pour le virus. Il n’y a pas eu de fête au champagne au stade de baseball et aucun rassemblement ne les attendait à Los Angeles. L’un des objets que Roberts a donnés au Temple de la renommée était son masque. Les joueurs se sont dispersés à travers le pays à bord de vols privés ou de longs trajets en voiture. « C’était comme si nous étions des Navy SEAL », a déclaré l’ancien voltigeur des Dodgers Joc Pederson au printemps 2023. « Vous avez fait une mission, vous l’avez accomplie et vous n’en entendez tout simplement pas parler. » Au domicile d’entraînement de printemps de l’équipe en Arizona, il n’y a aucune signalisation commémorant le titre.

Dans les années qui ont suivi le championnat, les Dodgers se sont comportés comme un colosse maladroit, en proie à des gaffes en matière de relations publiques et à des départs début octobre. La bonne volonté du titre a été gaspillée sur Trevor Bauer. L’équipe a remporté 106 matchs en 2021, mais a sombré dans la série de championnats de la Ligue nationale. Une équipe de 111 victoires en 2022 a été secouée lors de quatre matchs éliminatoires. Les Dodgers de 2023, qui ont remporté 100 victoires, ont été balayés dans la série des divisions de la Ligue nationale.

Les défaites ont aigri la perception du public à l’égard de l’équipe et ont aigri le groupe. Les joueurs et les officiels de l’équipe se sont plaints des méchants perçus à la fois en interne et en externe : Max Scherzer et Jake Cronenworth, Lance Lynn et Eddie Rosario, la fausse piste du licenciement provoqué par l’extension des séries éliminatoires. « Nous devons trouver un moyen de nous relever, de ne pas nous apitoyer sur notre sort et de nous améliorer », a déclaré Roberts après avoir perdu contre les Diamondbacks de l’Arizona, qui ont remporté 84 victoires l’année dernière. « C’est tout simplement la seule option. »

Une semaine après le discours de Roberts, Friedman a interrogé quelques joueurs pour avoir un aperçu de l’intersaison. Il avait deux nouvelles stars en tête : Ohtani et Yamamoto. Lorsque Freeman a demandé si Walter assumerait le coût, Friedman a insisté. « Mark », a-t-il dit à Freeman, « veut vraiment gagner. » Ce désir est devenu clair pour Ohtani lors de sa rencontre avec les Dodgers. Walter a informé Ohtani qu’il considérait son mandat de propriétaire comme un échec. Un seul titre, après tous ces mois d’octobre, ne suffisait pas. Le moment s’est attardé sur Ohtani, qui l’a mentionné lors de la conférence de presse après avoir signé son contrat historique de 700 millions de dollars sur 10 ans, fortement différé.

Les dépenses totales pour l’hiver ont dépassé les 10 chiffres. Ohtani était le plus gros ticket. Les autres n’étaient pas bon marché : 325 millions de dollars, plus 50 millions de dollars de frais d’affichage pour Yamamoto ; une prolongation de 111,5 millions de dollars après un échange contre le lanceur Tyler Glasnow ; un dépliant de 23,5 millions de dollars sur le voltigeur Teoscar Hernández. Le chemin vers octobre semblait clair. A l’entraînement du printemps, un directeur général rival a craqué pour L’Athlétisme: « Alors combien de matchs les Dodgers vont-ils gagner cette année, 120 ? »

Le nombre était 98, un 98 dur, le genre de 98 qui ajoutait encore plus de gris au chaume de Friedman. Tant de choses ont mal tourné qu’il peut être difficile de se rappeler ce qui s’est bien passé. La saison s’est ouverte sur un scandale mondial après que l’interprète d’Ohtani, Ippei Mizuhara, a admis avoir escroqué des millions de dollars à son ami pour financer des dettes de jeu. Betts et Yamamoto ont été grièvement blessés en juin. Une série de problèmes de pitch ont incité à prendre en compte leur processus de développement en interne. En septembre, alors que l’équipe tentait de repousser les Diamondbacks et les Padres de San Diego, Glasnow a été exclu pour octobre en raison d’une blessure récurrente au coude. « Tout le monde disait : ‘Mec, pas encore' », a déclaré le joueur de troisième but Max Muncy plus tôt ce mois-ci.

WALKER BUEHLER LE FERME ! #CHAMPS pic.twitter.com/1S2242udt6 – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 31 octobre 2024

L’équipe a reçu la nouvelle de Glasnow à Atlanta. Roberts a convoqué une réunion. Il leur a rappelé ce que représentait le nom inscrit sur le devant de leur maillot. « Nous sommes toujours les Dodgers », leur a-t-il dit. Et il leur a également rappelé la signification des noms au dos.

« Vous avez une réunion », a déclaré Muncy, « et vous dites : « Les gars, regardez autour de vous. Nous avons encore des membres du Temple de la renommée dans cette salle. Nous avons encore des All-Stars dans cette salle. Nous avons des gars qui gagnent beaucoup d’argent dans cette salle. Nous pouvons encore le faire.

La première étape a été la plus difficile. Les Padres de San Diego ont poussé les Dodgers au bord du gouffre dans la NLDS. Mené 2-1, privé de lanceur titulaire, Roberts a demandé à ses releveurs 27 retraits pour maintenir la saison en vie lors du quatrième match. Les joueurs se sont réunis avant le match et ont discuté de se débarrasser du fardeau des attentes. Le groupe a répondu par un blanchissage. Deux jours plus tard, Yamamoto a battu son compatriote Yu Darvish lors d’une victoire décisive dans le cinquième match. Les Padres n’ont marqué aucun point au cours des 24 dernières manches de la série, un résultat époustouflant compte tenu du talent de l’effectif de San Diego.

Le reste de la compétition n’a rien à voir avec les Padres. Les Dodgers ont écrasé les deux clubs de baseball de New York ces deux dernières semaines. La série de championnats de la Ligue nationale a été une démolition de six matchs. Après que Freeman ait lancé sa grande victoire gibsonienne lors du premier match contre les Yankees, les Dodgers ont fait le travail.

Le match final a mis à l’épreuve leur résilience. Jack Flaherty a accordé quatre points avant de sortir avec un retrait en seconde. Au début de la cinquième manche, les Dodgers étaient menés par cinq et Cole n’avait accordé aucun coup sûr. Une série d’erreurs des Yankees a ouvert la porte. Aaron Judge a laissé tomber un ballon. Anthony Volpe a réussi un lancer dans la terre. Cole a négligé de couvrir le premier sur un rouleau lent sur toute la ligne. Avec deux retraits et les buts chargés, Freeman a réussi un simple de deux points. Hernández a suivi avec un doublé de deux points pour égaliser le match.

Les Yankees ne se sont pas recroquevillés. Ils ont refusé de chasser les offres capricieuses de releveurs comme Alex Vesia et Brusdar Graterol. Le commandement irrégulier de l’enclos des releveurs des Dodgers a mis les hommes sur la base et a gâché le plan de lancement de Roberts. Graterol a marché Juan Soto et Judge pour commencer le sixième. Après que Soto ait pris la troisième place sur un grounder, Giancarlo Stanton a lancé un ballon suffisamment profondément pour ramener le feu vert à la maison.

À partir de là, Roberts a été contraint de résoudre une équation avec des données insuffisantes. Il avait aligné six releveurs derrière Flaherty. Mais la sortie abrégée de Flaherty et l’égarement des autres lanceurs lui ont forcé la main. Blake Treinen était le sixième releveur de l’arbre de confiance de Roberts. Il était censé clôturer le match. Mais il est entré en jeu après que Graterol n’ait pas réussi à tenir la ligne en sixième.

Alors que Treinen travaillait sur le monticule, un assortiment de pichets se sont détachés dans l’enclos des releveurs. Buehler était là depuis la cinquième manche. Daniel Hudson s’est également levé pour lancer. L’équipe leur a rapidement donné une piste à protéger. Le groupe a rempli les buts sans retrait en huitième. Les sacrifices de Lux et Betts ont donné l’avantage aux Dodgers.

Treinen est revenu pour le huitième alors que le cœur de l’ordre des Yankees se profilait. Judge a réveillé la foule avec un doublé avec un retrait. Le stade est entré en écume lorsque Treinen a marché le joueur de troisième but Jazz Chisholm Jr. Roberts qui a quitté son abri. Il fit signe à Treinen de s’installer. La nuit du rapprochement n’était pas terminée. Treinen s’est armé pour faire apparaître Stanton avant de retirer le joueur de premier but Anthony Rizzo sur des prises pour bloquer les coureurs.

La porte de l’enclos s’est ouverte pour Buehler à 23 h 43. Plus tôt, il avait dit à Roberts : « Si ça devient un écureuil, je suis prêt », et il s’est rendu à l’enclos de son propre chef. Il a rendu la mission d’urgence facile. Volpe a été éliminé. Wells a été retiré. Le dernier lancer de la saison 2024 était une balle courbe. Le voltigeur des Yankees Alex Verdugo ne pouvait que toucher l’air. Le reste des Dodgers a assailli Buehler. La fête ne faisait que commencer pour cette franchise.

Ils obtiendront leur titre sans astérisque. Les habitants de Los Angeles auront leur défilé. Et la patine de cette époque sera d’autant plus proche du doré.

(Photo : Elsa/Getty Images)