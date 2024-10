Les Dodgers annoncent leur alignement pour les World Series

Alors que le premier match de la Classique d’automne devrait commencer ce soir à 19 h 08 CT, les Dodgers ont officiellement dévoilé leur alignement pour les World Series. Alors que 23 des 26 joueurs de la liste du NLCS restent pour les World Series, l’équipe a effectué trois remplacements. Lanceur droitier Brusdar Graterollanceur gaucher Alex Vésiaet joueur de champ intérieur Miguel Rojas ont été ajoutés à la liste, tandis que les lanceurs droitiers Evan Phillips et Edgardo Henriquez et voltigeur Kévin Kiermaier ont été laissés de côté.

Rojas a connu une excellente saison régulière pour les Dodgers, mais il soigne un muscle adducteur partiellement déchiré depuis fin septembre. Il a joué dans la NLDS, avec une fiche de 2 sur 8 en trois matchs, mais a été exclu de la liste du NLCS après avoir aggravé sa blessure. Le manager Dave Roberts a déclaré hier aux journalistes que Rojas était susceptible de faire partie de la liste des World Series. Avec le retour de Rojas en action, Roberts aura plus de flexibilité à utiliser Tommy Edman, Chris Tayloret Enrique Hernández dans le champ extérieur, laissant ainsi Kiermaier comme un homme étrange. Kiermaier ne figurait pas sur la liste de la NLDS mais a rejoint l’équipe du NLCS à la place de Rojas.

Quant à Graterol et Vesia, leurs inclusions dans la liste sont un peu plus une agréable surprise. Roberts était moins sûr de leur statut lorsqu’il s’est adressé aux médias jeudi, mais il est clair que l’équipe a depuis décidé qu’ils étaient tous les deux prêts à revenir.

Graterol a souffert de blessures presque toute l’année et n’a pas pu participer ni au NLDS ni au NLCS. Cependant, il a été l’un des meilleurs releveurs de Los Angeles de 2022 à 2023, et il a une MPM de 1,64 en carrière en 22 matchs éliminatoires. S’il est de retour au complet, il devrait représenter une énorme amélioration pour le bras des Dodgers. Il en va de même pour Vesia, qui est discrètement l’un des meilleurs releveurs du baseball depuis qu’il a rejoint les Dodgers. En 227 apparitions avec le club, il a une MPM de 2,57 – plus une MPM de 1,50 en 15 matchs éliminatoires. Vesia a lancé le NLDS contre les Padres mais a subi une blessure intercostale mineure lors du cinquième match. Son retour sera particulièrement important étant donné que les Dodgers n’avaient plus qu’un seul lanceur gaucher sur l’ensemble de leur équipe de lanceurs pendant le NLCS. Il est sûr de jouer un rôle essentiel contre certains des gauchers dangereux de l’alignement des Yankees.

Phillips et Henríquez remplacent Graterol et Vesia. Phillips a parfois eu du mal en seconde période, perdant apparemment son poste de plus proche des Dodgers dans le processus. Néanmoins, perdre le droitier est un coup dur pour Los Angeles. Même au cours d’une saison mouvementée, Phillips a terminé avec un SIERA de 3,62 et 3,15 en 61 matchs. Il a également fait cinq apparitions sans but lors des séries éliminatoires de cette année ; il n’a pas encore accordé de point en 15 1/3 de manches en séries éliminatoires en carrière. Malheureusement, il semble que la fatigue des bras qu’il a ressentie lors du sixième match du NLCS (selon Jack Harris du Los Angeles Times) continue de poser problème. Fabian Ardaya de The Athletic note également que Phillips s’efforce de « resserrer les muscles latéraux, les biceps et les triceps » depuis environ un mois, il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi les Dodgers feraient preuve de prudence.

Quant à Henriquez, la recrue percutante a eu la chance de figurer sur les listes de la NLDS et de la NLCS après avoir lancé seulement 3 1/3 de manches en saison régulière. Il a accordé quatre points mérités sur huit coups sûrs en cinq manches de travail lors de sa première expérience de baseball en octobre. Il n’est pas surprenant de le voir radié de la liste maintenant que Graterol et Vesia sont à nouveau disponibles.

La liste complète :