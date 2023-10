Une place en séries éliminatoires n’est peut-être pas envisageable pour l’équipe de football de Fort Dodge 2023, mais les Dodgers ont encore beaucoup à jouer vendredi lors de leur finale à domicile contre Spencer.

Le coup d’envoi de la soirée des seniors est fixé à 19h

Il ne reste plus que quelques heures à l’équipe de l’entraîneur-chef Nik Moser en tant que groupe, gagnant ou perdant. Ce sentiment de finalité frappera durement Fort Dodge, mais Moser espère que les émotions mitigées après avoir affronté les Tigres incluront la fierté – et un sentiment de clôture – d’une victoire.

« Cela commence vraiment à comprendre pour tout le monde que c’est ça » » dit Moser. « Pas seulement pour les seniors après des années passées à jouer ensemble, mais les juniors et les étudiants de deuxième année réalisent que les choses tirent à leur fin et que notre temps en tant qu’équipe touche à sa fin.

« C’est à la fois la partie amusante et la partie la plus difficile de l’athlétisme en général. C’est très significatif, mais tout passe vite, et vraiment, votre fenêtre est petite. Vous voulez simplement apprécier chaque instant une fois que vous approchez (de la ligne d’arrivée). Il y a beaucoup de choses à gérer en tant qu’enfant, et je vais être honnête : être ici en tant qu’entraîneur, ce n’est pas beaucoup plus facile.

Les Dodgers ont l’occasion de clôturer avec un record de victoires, ce que Moser appelle « un objectif important. »

« C’est un témoignage de la classe senior », » dit Moser. « Ils ont été très spéciaux à bien des égards intangibles. Ils ont travaillé dur l’un pour l’autre. Ils sont arrivés à l’heure. Ils n’ont jamais manqué un ascenseur ou un entraînement.

« Ils n’ont jamais été là pour une reconnaissance individuelle ; il s’agit de la croissance et du bien du programme. J’apprécie cela, notre personnel l’apprécie, et je sais que les étudiants (actuels) de deuxième année et les juniors le feront en continuant à contribuer à faire avancer ce programme.

Neuf seniors sont dans la formation de départ du FDSH (4-4 au total, 2-2 en classe 4A-1), dont trois – les co-capitaines Cal Hartman (FB/LB), Ty Adams (WR/DB) et Grant Williams ( WR/DB) – qui jouent dans les deux sens. Le co-capitaine Drew Moritz (DB), Isaiah Caldwell (DE), Drayton Miller (OL), Zeke Pineda (DL), Malaki Pettigrew (DB) et Parker Schillerstrom (K) s’affronteront également pour la dernière fois en tant que Dodgers.

Les Tigres ont un 2-6 trompeur. Ils ont joué l’un des calendriers les plus difficiles de la 4A au cours des six premières semaines avant de battre Sioux City West et Storm Lake au cours des semaines consécutives avec un différentiel de points combiné de 130-6.

Cinq des six défaites de Spencer ont été contre des adversaires avec des fiches actuelles de 6-2 ou mieux, et l’autre revers – à 5-3 Humboldt – est survenu contre un programme qui a participé à la demi-finale 3A au cours de chacune des deux dernières saisons.

« C’est toujours un club de balle très solide », Moser a dit à propos des Tigres. «Toujours bien coaché ​​et fondamentalement solide. Leur objectif est de diriger le football et d’arrêter la course.

« Nous devons exécuter et faire preuve de discipline et de cohérence. Nous devons être prêts à partir, car je sais qu’ils le seront.

Adrian Carrillo, un joueur de retour de la première équipe de tous les districts, a totalisé 544 verges et neuf touchés. Carrillo est également l’un des meilleurs défenseurs des Tigres.

Junior Miles Robbins, un autre choix de la première équipe de tous les districts en 2022, compte 5,5 plaqués pour perte. Le junior Brody Jordan et l’étudiant en deuxième année Dylan Timmer ont tous deux intercepté trois passes.

Les défaites de Spencer dans le district ont été contre Le Mars (14-7) et Denison-Schleswig (22-19).

« Ils sont à un jeu ici et là d’être 4-0 dans le district », » dit Moser. « Parfois, les saisons vont dans ce sens. Mais ils n’ont montré aucun signe de relâchement ces dernières semaines.»

Fort Dodge a fait un travail rapide contre Sioux City West vendredi dernier, accumulant 34 points en première mi-temps et plus de 250 verges au sol. L’étudiant de deuxième année Dreshaun Ross (120 courses, 729 yards, 8 touchés), le junior Jamarius Gibbs-Green (57-436-5) et l’étudiant de deuxième année Noah Daniel (33-216-4) ont tous donné aux Dodgers des efforts productifs sur le terrain cette année.

Ross, Moritz et Jesse Egli, étudiant en deuxième année, sont les principaux plaqueurs du FDSH. Caldwell a enregistré 13 plaqués pour défaite.

Adams (380 verges retour) se classe toujours parmi les meilleurs de 4A en verges retour au coup d’envoi. Williams est le seul joueur de 4A à renvoyer plusieurs interceptions pour des scores.







