Les docuseries Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle taquinent le premier regard sur la vie personnelle après la séparation royale

Le prince Harry et Meghan Markle donnent aux gens un aperçu de leur vie personnelle.

Dans une nouvelle bande-annonce vidéo pour leurs docuseries Netflix très attendues “Harry & Meghan”, le couple donne un aperçu des coulisses de leur vie depuis qu’ils ont pris la décision choquante de se retirer de leurs fonctions royales.

Le teaser commence par une série de photos en noir et blanc du couple amoureux, avec un narrateur en arrière-plan demandant : “Pourquoi avez-vous voulu faire ce documentaire ?”

Le prince Harry et Markle sont vus dans plusieurs clichés francs, de leurs voyages à leur réception de mariage, avec tous les sourires et les rires.

Alors qu’une ballade jouait en arrière-plan de la vidéo, un portrait a clignoté sur une photo de Markle affichant son baby bump.

Après plusieurs jolies photos, la voix du prince Harry se fait entendre alors qu’il exprime : “Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, alors qu’une photo montre Markle semblant avoir une panne sur une chaise.

Un cliché du prince William et de Kate Middleton vient ensuite à l’écran, suivi de photos d’une foule massive de paparazzis.

“Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille”, a déclaré le prince Harry lors de l’interview de Netflix.

Un montage flash de photos de famille du prince Harry et de Markle est ensuite affiché.

“Quand les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part?” Markle abordé dans la bande-annonce.

En octobre, Markle a parlé de ce que le public peut s’attendre à voir dans les docuseries dans une interview avec Variety.

“C’est bien de pouvoir confier notre histoire à quelqu’un – un réalisateur chevronné dont j’admire le travail depuis longtemps”, a déclaré Markle à propos de sa collaboration avec la réalisatrice nominée aux Oscars Liz Garbus. “Mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous la racontons. Nous confions notre histoire à quelqu’un d’autre, et cela signifie qu’elle passera par son objectif.”

L’ancien acteur a ajouté qu’il était amusant de voir son mari dans le cadre d’une production cinématographique.

“Mon mari n’a jamais travaillé dans cette industrie auparavant. Pour moi, ayant travaillé sur ‘Suits’, c’est tellement incroyable d’être entouré d’une telle énergie créative et de voir comment les gens travaillent ensemble et partagent leurs propres points de vue. C’était vraiment amusant .”

En 2020, le prince Harry et Markle ont annoncé qu’ils prenaient “un pas en arrière” en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils travailleraient plutôt de manière indépendante, partageant leur temps entre Le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le prince Harry et Markle ont déclaré que leur décision était intervenue “après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont retrouvé le prince William et Kate Middleton depuis la mort de la reine, et Harry a été vu avec son père, Le roi Charles III .

L’événement Netflix Global des docu-séries révélatrices du prince Harry et de Markle arrivera bientôt sur la société de streaming sans confirmation de date de sortie.