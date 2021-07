LA docosérie Florida Man Murders a révélé que deux hommes « priaient le dieu alligator » avant leur arrestation pour la décapitation d’une femme.

Le cas de la tête coupée fait l’objet d’une enquête dans les docuseries Oxygen « Florida Man Murders », qui présentent de vrais crimes qui se sont produits en Floride et qui « semblaient sortir tout droit d’un film hollywoodien ».

Les enquêteurs ont retrouvé Robert Mackey, 39 ans, qui vivait avec Trucchio à Port Orange, en Floride Crédit : Oxygène

Paul Trucchio, l’un des deux hommes accusés de vol qualifié et de meurtre au premier degré en lien avec l’incident Crédit : Oxygène

Le reste des restes de Lorraine Hatzakorzian n’a jamais été retrouvé Crédit : Oxygène

La série de quatre épisodes met en lumière certains des « tueurs les plus notoires et les plus scandaleux d’Amérique du Sunshine State », tels que décrits par Oxygen.

Selon Sputnik News, le dernier opus explore la découverte macabre d’une tête coupée qui a été faite en 2007, dans un canal le long d’Alligator Alley dans les Everglades en Floride.

Il a fallu plus d’une décennie aux enquêteurs pour déterminer ce qui était arrivé à la victime.

Et maintenant, quelque 14 ans plus tard, « Florida Man Murders » présente des interviews de détectives qui ont enquêté sur le meurtre.

Le major Scott Champagne du bureau du shérif du comté de Broward a déclaré à Fox News que «l’environnement difficile» des Everglades recèle de nombreux secrets.

« Il n’est pas inhabituel pour nous de mener des enquêtes sur des homicides qui se terminent finalement dans les Everglades », a-t-il déclaré.

Parlant du cas de la mystérieuse décapitation, il a d’abord dit que cela ne semblait pas être l’œuvre d’un tueur en série. Cependant, les enquêteurs disposaient de quelques précieux indices avec lesquels travailler, a-t-il déclaré.

Selon un rapport du Sun-Sentinel, la tête coupée n’avait aucune marque de morsure.

Il a également ajouté qu’un sac à provisions en plastique de Waldbaum’s, une chaîne de supermarchés située à New York, avait été trouvé à proximité et semblait avoir été utilisé pour porter la tête.

Les Everglades ont joué un rôle crucial dans l’épisode « Alligator God » de « Florida Man Murders » d’Oxygen Crédit : Oxygène

Les docuseries fonctionnent depuis janvier Crédit : Oxygène

La police a fouillé le nord de la zone à la recherche d’autres indices et trois mois plus tard, les restes ont été identifiés comme appartenant à Lorraine Hatzakorzian de Mastic, New York.

En avril 2007, la mère de Hatzakorzian, 41 ans, a révélé aux autorités qu’elle avait vu sa fille quitter New York avec deux hommes.

Il a également été révélé que Hatzakorzian avait récupéré un mandat-poste le 16 avril chez un Waldbaum’s à Long Island.

À partir de ces preuves, les enquêteurs ont retrouvé Paul Bryan Trucchio, 33 ans, et Robert Mackey, 39 ans, qui vivaient ensemble à Port Orange, en Floride.

Selon un rapport du New York Daily News, un colocataire du duo a affirmé avoir entendu les hommes se vanter d’avoir assassiné une femme et jeté des parties de son corps.

Ils auraient également prétendu avoir vu les deux hommes nettoyer le camion avec de l’eau de javel.

D’autres enquêtes ont découvert que Trucchio et Mackey avaient été arrêtés pour une contravention au trafic alors qu’ils conduisaient le pick-up de Hatazkorzian le 1er mai.

Selon un rapport de police cité par le point de vente, Trucchio et Mackey avaient retiré les plaques d’immatriculation de New York d’une camionnette bleue immatriculée à Hatzakorzian.

Le documentaire axé sur le meurtre horrible révèle que des témoins ont témoigné du fait étrange que les deux hommes auraient prié un « dieu alligator » pour les aider à dissimuler leur acte.

En priant, on pensait que les suspects espéraient que les preuves finiraient par être confondues par les alligators à proximité.

Le major Champagne a décrit Trucchio et Mackey comme des « tueurs de sang-froid » qui avaient ligoté, battu jusqu’à perdre connaissance et démembré leur victime.

En 2007, les deux hommes ont été inculpés de vol qualifié et de meurtre au premier degré.

Les deux hommes à ce jour maintiennent leur innocence.