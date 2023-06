Les docuseries Duggar étaient «déclencheuses» pour la star de «Bienvenue à Plathville» Olivia Plath

La star de « Bienvenue à Plathville », Olivia Plath, a ressenti une relation malheureuse avec les nouvelles docuseries en quatre parties « Shiny Happy People: Duggar Family Secrets ».

« C’était ma vie jusqu’à il y a quelques années », a révélé Plath dans un article sur Instagram samedi. « Un peu déclenchant à regarder, mais il y a aussi de la solidarité à ce que d’autres personnes prennent la parole et disent: » Ouais, tu n’es pas fou, ça m’est arrivé aussi. Je suis au courant. » C’est une guérison en quelque sorte. »

« Shiny Happy People » explore la montée en puissance et la chute de la famille Duggar après que des allégations ont émergé en 2015 selon lesquelles le fils aîné de Duggar, Josh, avait agressé cinq jeunes filles à l’âge de 12 ans. Josh a admis plus tard avoir agressé quatre de ses jeunes sœurs et une baby-sitter.

L’émission, qui a été créée sur Amazon Prime le 1er juin, couvre également leur implication dans l’organisation controversée Institute in Basic Life Principles, un groupe chrétien fondamentaliste.

Semblable aux Duggars, Plath est apparu dans une série télé-réalité TLC intitulée « Bienvenue à Plathville ». L’émission a été créée en 2019 et a suivi les fondamentalistes chrétiens Barry et Kim Plath et leurs neuf enfants, alors qu’ils vivaient leur vie dans la Géorgie rurale avec une technologie limitée. Le fils aîné de la famille, Ethan, a épousé Olivia avant le début de la série.

Après que Plath ait publié sur les réseaux sociaux, elle a déclaré avoir reçu une « réponse écrasante de la part de personnes disant: » S’il vous plaît, parlons-en. ex-[fundamentalist] et les anciens enfants de la secte. »

« Je dirai, le domaine dans lequel ma vie publique existe, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire », a déclaré Plath. « Il y a beaucoup de choses que je veux dire sur la religion, sur mon passé, sur le monde dans lequel je suis retourné, et je ne savais pas les dire dans l’espace public qui existe pour moi, alors je vais monter [Instagram] plutôt. »

Plath a poursuivi: « Je saute dessus pour dire que mon expérience, pour être honnête, était décemment négative. Il y a beaucoup de choses dont je ris maintenant, car qu’est-ce que tu es censé faire d’autre? »

Elle a également noté qu’elle n’était « plus vraiment religieuse ».

En réponse au documentaire, Jim Bob et Michelle Duggar ont publié une déclaration sur leur site Web.

« Le récent ‘documentaire’ qui parle de notre famille est triste parce qu’on y voit les médias et ceux qui ont de mauvaises intentions blesser les gens qu’on aime », ont-ils écrit. « Comme d’autres familles, la nôtre aussi a connu les joies et les déchirements de la vie, juste dans un format très public. Ce « documentaire » dépeint tant et tant de manière désobligeante et sensationnaliste parce que c’est malheureusement la direction du divertissement de nos jours. »