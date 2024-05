Les docuseries Diddy arrivent sur Netflix, déclare 50 Cent

Curtis « 50 Cent » Jackson

Le conflit démesuré de Curtis « 50 Cent » Jackson avec son rival du jeu de rap se dirige vers le géant du streaming Netflix, qui a remporté une guerre d’enchères, selon Jackson, pour une docusérie que sa société a produite sur le rappeur-magnat assiégé Sean « Diddy » Combs.

Le triomphe apparent de Netflix dans la bataille pour la série, produite par les studios de production et de cinéma G-Unit de Jackson, a été annoncé sur le compte Instagram de Jackson dans un post de mardi soir sous-titré par le rappeur « In Da Club ».

« ok les gars, nous faisons tous de bonnes mines de télévision, il se trouve que c’est la meilleure! » a-t-il écrit, en partie, à côté d’une image partagée de lui et Diddy. « NETFLIX remporte la guerre des enchères, mais si de plus en plus de victimes continuent de se produire… j’aurai besoin de plus d’épisodes. » [sic]

Le journaliste hollywoodien a contacté Netflix pour confirmer la série, ainsi que les représentants de 50 Cent.

TMZ a été le premier à signaler que la série documentaire examinerait les allégations portées contre Diddy, dont beaucoup découlent du procès explosif du producteur Ronnie « Lil Rod » Jones accusant Diddy en novembre d’abus sexuels, de viol et de trafic sexuel. TMZ a indiqué que les docu-séries en plusieurs parties seront bientôt diffusées sur le streamer.

Le dossier judiciaire de Lil Rod est intervenu quelques semaines seulement après que Diddy ait réglé une affaire pour une somme non divulguée avec son ex-partenaire, l’artiste d’enregistrement Cassie. Les deux parties se sont réglées un jour seulement après qu’elle a déposé sa plainte accusant Combs de viol et de violences physiques continues – ces dernières étant clairement visibles dans une vidéo poignante de 2016 que CNN a acquise et publiée vendredi ; dans ce document, Combs attaque Cassie dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles, lui donnant des coups de pied et la bousculant, et la traînant par son sweat-shirt, avant de lui lancer un objet. Le bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant de la vidéo mais qu’il n’était pas en mesure d’inculper l’homme au délai de prescription pour un crime d’agression.

Dans une vidéo d’excuses ultérieure, Diddy a qualifié cette période de « les moments les plus sombres » de sa vie. « J’étais foutu – j’ai touché le fond – mais je ne trouve aucune excuse », a-t-il déclaré. « Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. »

Mercredi, alors que la nouvelle de la dernière acquisition apparente de Netflix se répandait, Combs a été poursuivi pour agression sexuelle. Selon la plainte déposée à New York et obtenue par et rapporté par NBC News, cette affaire vient d’un ex-mannequin affirmant que Combs l’avait droguée et agressée sexuellement pendant la Fashion Week en 2003 après l’avoir rencontré au centre-ville de Cipriani. Crystal McKinney affirme dans la poursuite qu’elle a été droguée avec un blunt lacé, à quel point Combs lui a forcé le sexe oral après qu’elle ait refusé ses avances.

Des scénarios similaires sont détaillés dans la plainte de Lil Rod, déposée en novembre.

Jackson avait taquiné le projet de docu-série sur X (anciennement Twitter) après le dépôt de la plainte il y a sept mois, en tweetant une vidéo dans laquelle Mark Curry, alors rappeur signé chez Bad Boy Records dirigé par Diddy, discute de faire la fête avec Combs alors qu’il enrichirait les bouteilles de champagne avec « quelque chose pour rendre les filles réelles, vraiment glissantes ». La musique de fond du clip de Jackson – « UOENO » de Rick Ross – présente des paroles peu subtiles sur le fait de droguer subrepticement du champagne destiné aux femmes dans les boîtes de nuit.

La poursuite de Jones allègue également que Diddy avait employé l’ex de Jackson et la mère de son enfant, Daphné Joy, comme travailleuse du sexe (bien qu’aucune preuve de cela ne soit fournie dans le dossier de Jones ; Joy ​​a nié ces affirmations). En conséquence, Jackson poursuit actuellement Joy (de son vrai nom Daphne Joy Narvaez) pour diffamation suite à son accusation publique en mars selon laquelle il l’avait violée alors qu’ils étaient en couple il y a plus de dix ans. (Jackson a nié cette affirmation.)

Le bœuf de Jackson et Combs remonte à 2006, lorsque 50 Cent était relativement frais sur la scène rap et que Diddy avait près d’une décennie dans sa carrière musicale. Sur son morceau « The Bomb », Jackson a indiqué que Combs connaissait l’identité du tueur de Notorious BIG ; Combs était présent aux côtés du regretté rappeur lorsqu’il a été abattu lors d’une fusillade en voiture en 1997 après une carrière brève mais brillante. Jackson a accusé Combs d’avoir profité de la mort de BIG à travers sa musique et a suggéré que le chanteur de « I’ll Be Missing You » était impliqué dans la mort du rival de BIG, Tupac Shakur, abattu à Las Vegas en 1996.

Au fil des années, Jackson s’est opposé à Combs, remettant en question sa sexualité et, en 2015, ses marques de vodka concurrentes. La querelle en cours s’est intensifiée lorsque le procès de Lil Rod a été déposé.

Combs a également nié toutes les plaintes portées contre lui dans le procès de Lil Rod et quatre des poursuites alléguant une agression sexuelle et une mauvaise conduite, dont certaines ont été déposées dans le cadre du Loi sur les survivants adultes de New YorkLe délai d’un an accordé aux victimes adultes pour intenter une action en justice contre les agresseurs présumés.