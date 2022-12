Les documents Twitter de Musk détaillent les efforts pour “supprimer” l’histoire de Hunter Biden

Les fichiers montrent que les membres du personnel ont fait part de leurs inquiétudes concernant le blocage d’un rapport sur le contenu de l’ordinateur portable appartenant au fils du président américain

Twitter a choisi de bloquer l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden en 2020 sans recevoir aucune alerte du gouvernement et a eu du mal à trouver une explication plausible à ses actions, selon une correspondance interne. La publication a été approuvée par le nouveau propriétaire de la plateforme de médias sociaux, Elon Musk. Les captures d’écran des messages entre hauts fonctionnaires ont été publiées vendredi par le journaliste Matt Taibbi.

Le 14 octobre 2020, trois semaines avant l’élection présidentielle américaine, le New York Post a publié un article sur des fichiers récupérés sur un ordinateur portable ayant appartenu à Hunter Biden, le fils du candidat à la présidence de l’époque, Joe Biden. L’exposé comprenait des courriels sur les relations commerciales de la famille Biden en Ukraine, entre autres.

L’ordinateur portable endommagé par l’eau avait été déposé dans un atelier de réparation du Delaware en 2019, mais n’a jamais été récupéré.

Twitter a suspendu le compte du New York Post à l’époque et a interdit aux utilisateurs de partager des liens vers l’histoire, arguant qu’il violait son “matériel piraté” politique.

Selon Taibbi, Twitter “a pris des mesures extraordinaires pour réprimer” tl’histoire à l’insu de l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, tandis que Vijaya Gadde, ancienne responsable des affaires juridiques, politiques et de confiance, a joué “un rôle clé” Dans le processus.

Le journaliste a cité un ancien employé disant que “Le piratage était l’excuse, mais en quelques heures, à peu près tout le monde s’est rendu compte que ça n’allait pas tenir.” et “Personne n’a eu le courage de l’inverser.”

Lire la suite La Maison Blanche dénonce le GOP pour avoir sondé les « théories du complot » de Hunter Biden

La correspondance interne partagée par Taibbi semble suggérer que les cadres supérieurs de Twitter avaient des doutes lors de la rédaction du libellé expliquant le blocage.

“J’ai du mal à comprendre la base politique du marquage [the laptop story] comme dangereux, et je pense que le meilleur argument d’explication pour cela en externe serait que nous attendons de comprendre si cette histoire est le résultat de matériaux piratés », le responsable des communications Trenton Kennedy a écrit à ses collègues, selon une capture d’écran. L’ancien vice-président des communications mondiales, Brandon Borrman, a apparemment également exprimé des préoccupations similaires, demandant, « Pouvons-nous honnêtement affirmer que cela fait partie de la politique ?

Taibbi a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Twitter ait reçu une alerte du gouvernement lors du traitement du rapport du New York Post. Au lieu de cela, la société était “interprétant cela de manière proactive mais prudente à travers le prisme de notre politique sur les matériaux piratés”, la correspondance montre.

Au cours d’un débat interne, l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité, Yoel Roth, a déclaré que même si l’origine des fichiers de l’ordinateur portable était “pas clair” à l’époque, “Compte tenu des risques SÉVÈRES ici et des leçons de 2016, nous pécher par excès d’inclure un avertissement et d’empêcher ce contenu d’être amplifié,” selon les fichiers partagés par Taibbi. Roth faisait apparemment référence à de multiples allégations d’ingérence extérieure et d’utilisation de matériel de piratage lors de l’élection présidentielle de 2016, au cours de laquelle Trump a battu son adversaire démocrate, Hillary Clinton.

Taibbi a promis de publier plus de fichiers Twitter à l’avenir. Musk a déclaré qu’une mise à jour viendrait samedi. Après avoir repris Twitter en octobre, le propriétaire de SpaceX et de Tesla a licencié plusieurs hauts dirigeants, dont Gadde, et annulé certaines des décisions précédentes de Twitter, telles que le blocage permanent du compte de Trump.