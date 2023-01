Les documents trouvés dans le bureau privé de Biden incluent des documents sur des pays étrangers

M. Biden et ses collaborateurs avaient utilisé le bureau de la mi-2017 jusqu’au début de la campagne présidentielle de 2020, et les avocats se préparaient à quitter l’espace, a indiqué la Maison Blanche. La découverte ne faisait suite à aucune demande préalable des archives, et rien n’indiquait que M. Biden ou son équipe aient résisté aux efforts pour récupérer des documents sensibles.

Voici où en est le président à l’approche de la troisième année de son mandat.

La découverte a posé un problème politique à M. Biden, en dehors de tout problème juridique qui se pose, de la part des républicains qui ont déclaré voir un double standard.

Le représentant James R. Comer, républicain du Kentucky et nouveau président du comité de surveillance, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures agressives pour punir M. Trump pour sa possession de documents classifiés, mais pas M. Biden, qui, selon lui, avait « tenu à plusieurs reprises des documents classifiés ». matériaux dans un endroit peu sûr pendant des années » mais « n’a jamais fait face à un raid ».

“Pendant ce temps, le FBI a mené un raid sur la résidence de l’ancien président Trump à Mar-a-Lago pour la même violation”, a déclaré M. Comer.

Contrairement à M. Trump, qui a défié des mois de demandes du gouvernement de restituer le matériel stocké à Mar-a-Lago, l’équipe de M. Biden semble avoir agi rapidement et conformément à la loi, convoquant immédiatement des responsables des Archives nationales pour récupérer les fichiers. . Les archives ont alors alerté le ministère de la Justice, selon la Maison Blanche.