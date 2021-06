Des documents TOP secrets du ministère de la Défense ont été laissés à un arrêt de bus par « erreur » d’un responsable du gouvernement, ont appris des députés aujourd’hui.

Une enquête urgente est en cours après que la cache sensible de documents a été remise à la BBC par un membre du public qui les a trouvés dans un tas détrempé la semaine dernière dans le Kent.

Les documents comprenaient des documents contenant des informations sur la réaction probable de la Russie au passage d’un destroyer HMS (photo) qui a traversé les eaux contestées au large des côtes de la Crimée la semaine dernière Crédit : AP

Le ministre de la Défense Jeremy Quin a déclaré à la Chambre des communes que la fuite semblait être le résultat d’une « erreur » commise par un individu qui a « auto-déclaré » la perte des papiers au ministère de la Défense.

Le fonctionnaire concerné a désormais été suspendu de l’accès à des documents sensibles, a ajouté le ministre.

Les documents comprenaient des documents contenant des informations sur la réaction probable de la Russie au passage d’un destroyer de la Royal Navy qui a traversé les eaux contestées au large des côtes de Crimée la semaine dernière.

Moscou a suscité la fureur après avoir affirmé que des coups de semonce avaient été tirés en direction du HMS Destroyer alors qu’il traversait une partie contestée de la mer Noire – mais cela a été rejeté par le gouvernement britannique.

Boris Johnson a nié que le voyage du navire était un acte de provocation, insistant sur le fait qu’il était conforme au droit international.

Le HMS Defender, le HNLMS Evertsen et l’USS Laboon en opération dans la mer Noire il y a cinq jours – avec un navire russe visible à l’horizon Crédit : HMS Defender

M. Quin a déclaré que la réserve de documents comprenait un document classé « Secret – UK Eyes only ».

Il a déclaré: «Les documents ont maintenant été récupérés auprès de la BBC et sont en cours d’évaluation au moment où je parle pour vérifier que tous les documents manquants ont été récupérés et quelles mesures d’atténuation pourraient être nécessaires.

« L’enquête examinera les actions des individus, y compris l’impression des papiers jusqu’à la gestion de l’incident signalé et les processus sous-jacents d’impression et de transport de papiers pour la défense. »

M. Quin a déclaré qu’il espérait que l’enquête pourrait être achevée en « aussi peu qu’une semaine », ajoutant: « Il est important que l’on surmonte cette erreur et ce qui peut être appris ».

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a déclaré que la perte du matériel était « certainement embarrassante pour les ministres, mais elle est profondément préoccupante pour ceux qui sont préoccupés par notre sécurité nationale ».

Un certain nombre de députés, dont les députés conservateurs d’arrière-ban James Sunderland et Bill Wiggin et Chris Bryant du Labour, ont suggéré que le fonctionnaire concerné devrait être tenu de « marcher sur la planche » s’il s’avérait qu’il avait agi par négligence.

Mais M. Quin a déclaré qu’il ne voulait pas « pré-juger » le résultat de l’enquête du ministère de la Défense.