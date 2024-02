Les documents Samsung confirment la mise à niveau innovante du Galaxy Z Fold 6

Mis à jour le 14 février : article initialement publié le 11 février.

Les documents de Samsung font état d’un changement critique dans la conception du prochain Galaxy Z Fold 6.

Le téléphone Samsung Galaxy Z Fold5 (Photo de JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Mise à jour : lundi 12 février : il a déjà été suggéré que la quête de Samsung visant à lancer une « Fan Edition » moins chère dans sa gamme Galaxy Z Fold abandonnerait la prise en charge du stylet numérique S-Pen. Les dernières fuites offrent de bonnes nouvelles à ceux qui s’intéressent au produit phare Galaxy Z Fold 6.

Non seulement le pliable de Samsung continuera à prendre en charge le S-Pen, mais le stylet devrait avoir son propre emplacement de stockage intégré au Z Fold 6. Auparavant, le S-Pen devait être transporté séparément, ce qui le rendait plus facile à perdre et plus encore. difficile à saisir et à utiliser dans des situations qui exigent des réponses rapides.

L’ajout d’un compartiment de rangement créera plus d’espace entre le Z Fold 6 et un potentiel Z Fold 6 FE, mettant en avant le modèle le plus cher comme relevant de l’entreprise, tandis que la version FE peut être plus facilement présentée comme une variante grand public.

Mise à jour : mercredi 14 février : Une chose qui ne semble pas avoir de mise à jour prévue sur le Z Fold 6 est l’appareil photo. Insiders de la chaîne d’approvisionnement signalez que le matériel de l’appareil photo fera écho à celui du Z Fold 4 et du Z Fold 5.

Cela signifie une caméra arrière à trois objectifs dotée d’un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8, d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique f/2,4 et x3 et d’un ultra-large de douze mégapixels avec f/2,2/. Des spécifications qui ne sont pas à dédaigner, mais des spécifications difficiles à justifier comme étant une qualité phare.

Alors que Samsung fait face à de fortes réserves concernant le logiciel et le matériel de l’appareil photo de la famille Galaxy S24, maintenir la stabilité peut sembler une solution solide pour le Z Fold 6, mais c’est une solution à court terme. Les prix élevés suscitent des attentes plus élevées en matière de pliable. L’appareil photo doit être aussi parfait que possible, sinon les consommateurs rechigneront au prix plus élevé de la vignette.

Comment Samsung aborde les problèmes de caméra du Galaxy S24 et ce qu’il peut faire pour élever le Z Fold 6 pour égaler, voire dépasser, les pliables concurrents tels que le OnePlus Open sera une partie importante de l’histoire pliable de l’entreprise.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Photo de JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Les détails sur les nouvelles modifications matérielles figurent dans l’attribution d’un brevet récemment accordé à Samsung. Intitulé « Appareil électronique comprenant un affichage flexible » (Lien PDF), il répond à l’une des plus grandes préoccupations des smartphones pliables en usage régulier : ils ont plus de volume, surtout s’ils sont fermés, par rapport au facteur de forme standard.

Premièrement, l’ensemble charnière est plus fin que les charnières actuelles du Galaxy Z Fold 5, ce qui est toujours le bienvenu. Il répond également à la contrainte qui peut être exercée sur un appareil pliable via une charnière à détente.

Cela permet à l’appareil d’avoir plusieurs positions « fixes » lorsqu’il se déplace sur son arc de déplacement. Si Samsung choisit cette voie pour le Z Fold 6, vous disposerez d’un combiné pliable avec certaines positions préférées. Je suggérerais qu’ils soient en position complètement plate lorsqu’ils sont ouverts, dans un coin à 90 degrés pour faire écho à une forme utilisée dans les supports marketing de Samsung, et éventuellement à 120 degrés pour offrir un angle de vision confortable pour le multimédia.

Ces crans devraient également soutenir les deux côtés du Z Fold 6, réduisant ainsi la tension entre les deux côtés de l’appareil.

Les illustrations du brevet méritent également d’être notées. L’appareil pliable ne correspond pas au design des appareils Z Fold actuels. Au lieu du facteur de forme haut et étroit actuel lorsqu’il est fermé, l’écran de couverture est plus large et plus court, le rapprochant du facteur de forme des combinés Galaxy S et Galaxy A de Samsung. C’est une approche dans des appareils comme le OnePlus Open et le Honor Magic V2.

Normaliser le Z Fold 6 pour qu’il se rapproche d’un téléphone ordinaire est essentiel pour stimuler l’adoption. Bien que ces illustrations soient génériques, les brevets peuvent indiquer la réflexion et l’orientation d’une entreprise sur un produit.

Bien que les fonctionnalités et les processus présentés dans les brevets ne soient pas garantis pour atteindre le matériel grand public, dans le cas d’un assemblage de charnière dans un téléphone pliable, je m’attendrais à voir de nombreuses techniques, sinon l’ensemble de l’assemblage, dans le cadre du Galaxy Z Fold. 6.

Maintenant, lisez-en plus sur l’autre téléphone pliable de Samsung pour 2024, le Z Flip 6…