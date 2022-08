Les documents saisis faisaient partie d’une enquête sur la violation de la loi sur l’espionnage et de deux autres lois

Au total, les agents ont collecté quatre ensembles de documents top secrets, trois ensembles de documents secrets et trois ensembles de documents confidentiels, selon l’inventaire. Les agents du FBI ont également saisi des dossiers concernant la grâce de Roger J. Stone Jr., un associé de longue date de M. Trump, et des documents sur le président français Emmanuel Macron, ainsi que plus d’une douzaine de boîtes étiquetées uniquement par numéro.

La divulgation du mandat de perquisition et de l’inventaire a mis en évidence les enjeux de la collision entre un ministère de la Justice affirmant qu’il a l’intention d’appliquer la loi fédérale au plus haut niveau et un ancien président dont le comportement brisant les normes comprend l’exposition d’une vision exclusive du matériel légalement appartient au gouvernement.