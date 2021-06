Les documents révèlent la vérité sur ce que le verre de vin du soir fait à votre santé et comment 2 verres par jour pourraient réduire la vie de 10 ans

Vous pensez que le dernier verre de vin du soir est inoffensif ? Détrompez-vous.

Après que les patrons de l’Organisation mondiale de la santé ont suggéré que les femmes en « âge de procréer » devraient éviter de boire de l’alcool, tous les regards sont tournés vers la façon dont l’alcool affecte réellement le corps.

L’alcool est lié à plus de 60 conditions médicales Crédit : Getty

L’alcool est lié à plus de 60 problèmes de santé, dont les maladies du foie, au moins six formes de cancer et la dépression.

Selon le Dr Deb Cohen-Jones, il n’existe pas de « consommation d’alcool sans danger ».

Le médecin généraliste de Perth, en Australie, prévient que même une petite consommation de vin ou d’alcool peut être liée à une mauvaise santé et à un risque accru de cancer.

Le doc révèle même comment deux verres par nuit pourraient vous couper une décennie entière de la vie.

Alors, qu’est-ce que ce verre de fin de soirée peut vraiment faire pour votre santé ?

Cerveau

L’alcool est lié à l’anxiété et à la dépression Crédit : Getty

L’alcool peut avoir un effet majeur sur le cerveau, affectant notre humeur et notre anxiété.

Des recherches récentes ont suggéré un lien entre la consommation régulière d’alcool, le suicide et la dépression.

Les personnes qui boivent avant que leur cerveau ne soit complètement développé, jusqu’à l’âge de 25 ans, peuvent également causer des dommages permanents à leur cerveau.

Le docteur Cohen-Jones a déclaré au MailOnline : « Le problème, c’est que c’est à ce moment-là que la plupart d’entre nous boivent le plus, entre 18 et 25 ans, mais c’est dommageable.

Seins

L’alcool pourrait potentiellement conduire au cancer du sein Crédit : Getty

Une interruption de la production d’hormones causée par l’alcool signifie que la consommation d’alcool pourrait potentiellement conduire au cancer du sein.

L’alcool augmente les niveaux d’œstrogènes et d’autres hormones liées au cancer du sein dans le corps.

Boire peut également augmenter le risque de cancer du sein en endommageant les cellules de l’ADN.

Par rapport aux femmes qui ne boivent pas, celles qui boivent trois verres par semaine ont un risque 15 % plus élevé de développer un cancer du sein.

Les scientifiques estiment que le risque de cancer du sein augmente de 10 pour cent supplémentaires pour chaque verre supplémentaire qu’une femme prend chaque jour.

Cœur

Boire augmente votre tension artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur votre cœur Crédit : Getty

Ne boire que deux verres de vin par jour et jusqu’à 14 verres par semaine peut augmenter le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Boire augmente votre tension artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur votre cœur.

En tant que drogue « dépressive », l’alcool émousse le contrôle de votre cerveau sur votre corps, le ralentissant.

Et boire de grandes quantités d’alcool peut affecter votre rythme cardiaque et votre respiration.

Intestin

Les buveurs réguliers sont six fois plus susceptibles de développer des cancers liés au système gastro-intestinal Crédit : Getty

Si vous buvez plus de 14 verres par semaine, vous êtes plus susceptible de développer des cancers liés au système gastro-intestinal, qui comprend la langue et la gorge.

Les buveurs réguliers sont six fois plus susceptibles de développer ces cancers.

L’alcool affecte également le foie, qui le décompose.

Mères enceintes et allaitantes

Boire peut entraîner des problèmes de fertilité Crédit : Getty

Boire peut entraîner des problèmes de fertilité.

Le médecin généraliste affirme qu’il n’y a pas de limite de sécurité pour les mères enceintes ou allaitantes, conseillant aux nouvelles mères de « pomper et vider » pendant six heures si elles boivent un verre.

Même les femmes sous pilule devraient surveiller leur consommation, car elles ne décomposent pas l’alcool de la même manière que les femmes qui ne sont pas sous contraception.

Comme l’OMS suggère que toutes les femmes en « âge de procréer » devraient éviter l’alcool, le Dr Cohen-Jones a déclaré que la consommation d’alcool est « bien pire pour les femmes en général ».

Le fait que les femmes soient souvent plus petites que les hommes avec une plus grande quantité de graisse corporelle – qui n’absorbe pas l’alcool – signifie que nous en sommes beaucoup plus affectés.

Le Dr Cohen-Jones ajoute : « C’est un problème parce que beaucoup d’entre nous boiraient la même chose que nos maris, avec le dîner, et n’y penseraient pas. »

Connaissez vos faits

Il est utile de connaître vos faits concernant la consommation d’alcool Crédit : Getty

Bien que la vérité puisse sembler sombre, il est important de connaître les faits concernant la consommation d’alcool.

Les directives pour les hommes et les femmes stipulent que vous ne devriez pas boire plus de 14 unités par semaine – l’équivalent d’une bouteille et demie de vin ou de six pintes de bière blonde.

Une bouteille de vin contient environ cinq verres.

Les médecins suggèrent également de répartir votre consommation d’alcool sur trois jours ou plus tout au long de la semaine.

Il peut être utile d’avoir des « jours sans alcool » désignés pour réduire vos habitudes de consommation.

Cela peut également aider à éviter les spiritueux et les alcools forts.

Le Dr Cohen-Jones a déclaré: « Nous devons le considérer davantage comme un médicament ou un poison, pas comme un aliment ou une boisson. »