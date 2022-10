Les documents présentés lors de l’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence raconteront “toute une histoire”, déclare l’avocat

Huit mois après que les manifestants du mandat du vaccin anti-COVID-19 ont bloqué certaines parties du centre-ville d’Ottawa, une enquête publique commencera à sonder l’utilisation sans précédent par le gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence pour nettoyer la capitale.

Le lancement officiel de la commission ce matin donne le coup d’envoi de ce qui devrait être six semaines politiquement tendues alors que l’enquête entend des représentants du gouvernement fédéral expliquer pourquoi ils ont estimé qu’ils devaient invoquer la loi sur les mesures d’urgence jamais utilisée auparavant, et de ceux qui pensent que c’était un aller trop loin.

La commission – officiellement intitulée Public Order Emergency Commission – présentera également des milliers de documents au cours des six prochaines semaines.

L’avocat Paul Champ, qui représente une coalition d’associations communautaires et de zones d’amélioration commerciale au centre-ville d’Ottawa, a déjà vu certains de ces documents. Bien qu’il lui soit interdit de parler de leur contenu, il a déclaré qu’ils ne flattaient pas les différents niveaux de gouvernement et d’application de la loi concernés.

“Je pense qu’il va y avoir une histoire très troublante à raconter”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous allons voir où certaines des balles sont lâchées. Nous allons voir qu’il y a eu beaucoup de désaccords, il y a eu beaucoup de disputes et de dysfonctionnements entre les acteurs clés. Et ça va être toute une histoire .”

La police applique une injonction contre les manifestants le 19 février à Ottawa. Certains des manifestants avaient campé dans leurs camions près de la Colline du Parlement pendant des semaines. (Evan Mitsui/CBC)

Champ a déclaré que ses clients ne prendraient pas position sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. Il a déclaré qu’ils voulaient s’assurer que le bilan officiel reflète ce que les habitants d’Ottawa ont vécu au cours des trois semaines où les manifestants ont utilisé des camions et d’autres véhicules pour bloquer certaines des principales artères et quartiers de la ville.

“Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment à quel point les habitants d’Ottawa étaient traumatisés et franchement terrorisés”, a-t-il déclaré.

“Les services publics ont été complètement interrompus. Les ambulances ont eu du mal à se rendre au centre-ville. Les bus ont été arrêtés, Para Transpo a été arrêté. Les seniors, les personnes en situation de handicap ont été fortement impactés.

“Les gens étaient des otages dans leurs propres maisons. Et nous voulons nous assurer que cette histoire est racontée.”

Trudeau défend la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence

La commission est la première du genre au Canada et est une exigence légale en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Par décret, la commission a été chargée d’examiner les circonstances qui ont mené à la déclaration d’un état d’urgence public et d’examiner les questions suivantes :

L’évolution et les objectifs du convoi et des blocages, leur direction, leur organisation et leurs participants.

L’impact du financement national et étranger sur les manifestations, y compris l’argent des plateformes de crowdsourcing.

L’impact, le rôle et les sources de la mésinformation et de la désinformation associées aux manifestations, y compris le rôle joué par les médias sociaux.

L’impact des blocus, y compris leur impact économique.

Et les actions de la police et des autres intervenants avant et après la déclaration.

Le premier ministre Justin Trudeau a continué de défendre la décision de son gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, affirmant qu’il était nécessaire « de reprendre le contrôle de la situation ».

L’invocation de la loi a donné aux autorités de nouveaux pouvoirs, notamment le pouvoir d’interdire les déplacements dans les zones de manifestation, d’interdire aux personnes d’amener des mineurs à des rassemblements illégaux et de réquisitionner des dépanneuses.

“C’est exactement ce que nous avons fait”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse mercredi.

« Les blocages de convois de l’hiver dernier ont massivement perturbé la vie des résidents d’Ottawa, des personnes qui dépendent des chaînes d’approvisionnement qui traversent les frontières. C’est quelque chose que les Canadiens ont vécu avec une réelle inquiétude, c’est pourquoi nous avons avancé avec des mesures qui ne doivent pas être prise à la légère.”

REGARDER | Trudeau dit que l’utilisation de la Loi sur les urgences était “nécessaire”: Trudeau dit que l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence était “nécessaire pour rétablir l’ordre” à Ottawa et dans le pays Alors que l’enquête sur l’utilisation par Ottawa de la Loi sur les mesures d’urgence pour évacuer les manifestants doit commencer jeudi, le premier ministre Justin Trudeau dit qu’il a hâte de comparaître devant le comité pour répondre aux questions.

Hatim Kheir, avocat au Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, a déclaré qu’il pensait que le gouvernement n’avait pas atteint le seuil légal pour invoquer la loi, rendant ces mesures appliquées en vertu de la loi illégitimes.

“L’invocation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence est une menace pour notre système même de gouvernement”, a-t-il déclaré.

Le Centre de justice pour la liberté constitutionnelle est l’une des nombreuses organisations qui ont un statut au sein de la commission. La qualité pour agir donne à ces organisations certains privilèges dans le processus d’enquête, comme la possibilité de proposer des témoins ou de les contre-interroger. Cela signifie également qu’ils sont informés à l’avance des documents présentés en preuve.

La Commission accède aux documents de haut niveau

Bien que les éventuelles recommandations de la commission n’aient pas beaucoup de poids juridique, Kheir a déclaré que le témoignage des témoins et les preuves qui seront consignées au dossier – couplées au fait qu’elles seront diffusées en direct quotidiennement – ​​apporteront de la clarté sur ce qui s’est passé en février dernier. .

“Le gouvernement va devoir faire face à la réalité de tenter de justifier ses actions”, a-t-il déclaré.

“Cela n’aura pas force de loi, mais cela peut avoir un effet persuasif. Cela va également être informatif pour le public.”

L’ancien juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Rouleau, a été choisi pour diriger l’enquête. À sa demande, le gouvernement libéral a renoncé au secret du Cabinet sur les documents liés à son invocation de la loi. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du Canada qu’une enquête publique a accès à des documents aussi importants.

Une avocate de l’Association canadienne des libertés civiles, qui poursuit le gouvernement en justice pour son utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, a déclaré qu’elle craignait que ces documents sensibles ne soient rendus publics.

“Nous entrons dans la commission avec un esprit ouvert mais, à notre avis, le gouvernement doit encore prouver que le seuil légal pour invoquer la loi a été atteint”, a déclaré Cara Zwibel lors d’une conférence de presse mercredi.

Des policiers repoussent des manifestants devant l’édifice du Sénat du Canada à Ottawa le 18 février. (Evan Mitsui/CBC)

“Et le fardeau est sur eux. Pas l’inverse.”

La commission devrait entendre 65 témoins au cours des six prochaines semaines, dont Trudeau, des ministres du cabinet, des représentants gouvernementaux de l’Ontario et de l’Alberta et des organisateurs de convois, dont Tamara Lich et Pat King.

La commission entendra également un certain nombre de policiers et de responsables de la sécurité, dont l’ancien chef de la police d’Ottawa Peter Sloly, la commissaire de la GRC Brenda Lucki, le chef de l’agence d’espionnage du Canada David Vigneault et le chef du Centre d’évaluation intégrée des menaces du gouvernement.

Rouleau lancera les débats avec une déclaration d’ouverture vers 9 h 30 HE, suivie de présentations et de rapports d’ensemble par les avocats de la commission qui résumeront les faits préliminaires.

Au cours de sa première phase, qui doit s’achever le 25 novembre, la commission se réunira pendant six semaines. Après la fin de la première phase, la commission entamera une phase politique au cours de laquelle elle organisera des tables rondes avec des experts en politique.

Le rapport final de Rouleau est attendu en février — un engagement que la commission reconnaît sera éprouvant.

“La commission n’a connaissance d’aucun précédent pour une enquête publique de cette ampleur menée sur une si courte période”, lit-on dans un document sur le site Web de la commission.

“La commission reconnaît ce défi.”