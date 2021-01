Des documents piratés sur les vaccins COVID-19 ont été « manipulés » et divulgués sur Internet, a déclaré vendredi l’Agence européenne des médicaments (EMA).

L’EMA dit dans un communiqué que la correspondance électronique interne et confidentielle datant de novembre qui a été piratée lors d’une cyberattaque liée aux «processus d’évaluation des vaccins COVID-19».

Les documents consultés illégalement ont depuis été divulgués sur Internet et « une partie de la correspondance a été manipulée par les auteurs avant leur publication d’une manière qui pourrait saper la confiance dans les vaccins », a déclaré l’EMA.

L’agence n’a fourni aucun détail sur la manière dont les documents ont été modifiés.

La société italienne de cybersécurité Yarix a déclaré avoir trouvé la fuite de 33 mégaoctets sur un forum souterrain bien connu sous le titre « Fraude étonnante! Pfffizer maléfique! Faux vaccins! » Il a apparemment été publié pour la première fois le 30 décembre et est apparu plus tard sur d’autres sites, y compris sur le dark web, a déclaré la société sur son site Web.

Yarix a déclaré que « l’intention derrière la fuite des cybercriminels est certaine: causer des dommages importants à la réputation et à la crédibilité de l’EMA et de Pfizer ».

L’EMA, qui a été critiquée par plusieurs États membres en décembre pour ne pas avoir approuvé assez rapidement le vaccin Pfizer, a déclaré qu ‘ »au milieu du taux d’infection élevé dans l’UE, il est urgent de mettre les vaccins à la disposition des citoyens de l’UE. dès que possible. »

«Malgré cette urgence, il y a toujours eu un consensus dans toute l’UE pour ne pas compromettre les normes de haute qualité et pour fonder toute recommandation sur la force des preuves scientifiques sur la sécurité, la qualité et l’efficacité d’un vaccin, et rien d’autre.

« Les autorisations sont accordées lorsque les preuves montrent de manière convaincante que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux risques du vaccin », a-t-il poursuivi, ajoutant que « les mesures nécessaires sont prises par les autorités répressives ».

L’EMA a approuvé le vaccin Pfizer / BioNtech le 21 décembre et le vaccin Moderna début janvier. Il est prévu d’autoriser l’utilisation du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford plus tard ce mois-ci.