Les documents judiciaires non scellés de Johnny Depp contre Amber Heard révèlent de nouvelles informations et suscitent une bataille en ligne – National

Malgré un verdict rendu en juin, plus de détails sur le procès en diffamation entre les ex-conjoints célèbres Johnny Depp et Amber Heard ont été révélés sous la forme de documents judiciaires non scellés.

Le 13 juillet, plus de 6 000 pages de documents juridiques de l’affaire ont été descellées. La bête quotidienne, qui signalé pour la première fois sur les documents ce week-end, a déclaré que les informations ont jeté un nouvel éclairage sur les stratégies apparentes des équipes juridiques de Depp et Heard.

Une grande partie des nouvelles informations n’était pas de bon augure pour Depp, qui a reçu un soutien écrasant lors du véritable procès de six semaines dans le comté de Fairfax, en Virginie.

Plusieurs prétendues copies des documents judiciaires non scellés ont été partagés en ligne, notamment par YouTuber et commentatrice juridique Andrea Burkhart, qui a partagé les fichiers sur son site Web. Burkhart a accepté les dons des téléspectateurs pour payer les frais de plus de 3 300 $ US pour télécharger les documents.

Les nouvelles informations allèguent que l’équipe juridique de Depp a tenté de soumettre plusieurs éléments comme preuve qui n’ont jamais fait partie du procès, y compris des photos nues de Heard. Dans les documents non scellés, les avocats de Heard plaident en faveur de l’exclusion des images nues, qualifiant la soumission proposée de preuves de “questions personnelles non pertinentes”.

Ni Depp ni Heard n’ont commenté publiquement les documents judiciaires non scellés.

Les avocats de Heard se sont également battus pour retirer la tentative de Depp de mentionner le Aquaman l’époque où l’acteur travaillait prétendument comme danseuse exotique, affirmant que l’information n’était offerte que comme un moyen de “suggérer ou impliquer de manière malveillante que Mme Heard était à un moment donné une escorte”.

Lors d’une déposition, l’équipe juridique de Depp a également interrogé la sœur de Heard, Whitney Henriquez, au sujet d’un prétendu excès de vitesse et d’un permis suspendu obtenu par Heard lorsqu’elle était adolescente.

Selon les documents judiciaires, ils ont demandé à Henriquez si la mort de l’ami de Heard, Logan (décédé lors d’un accident de voiture à l’adolescence) avait quelque chose à voir avec le permis suspendu de Heard. Henriquez aurait déclaré à l’avocat de Depp que la suspension du permis n’avait “rien à voir avec cela”.

Des messages texte de Depp et de ses associés ont été mentionnés dans les documents judiciaires non scellés, mais n’ont pas été lus à haute voix devant le tribunal, y compris des textes sur un incident présumé où Heard a affirmé que Depp l’avait frappée lors d’un vol en 2014.

Un texte apparemment de Depp à Heard disait: «Une fois de plus, je me retrouve dans un lieu de honte et de regret. Bien sûr, je suis désolé… Je ne le ferai plus jamais… Ma maladie s’est en quelque sorte glissée et m’a attrapé… Je me sens si mal de t’avoir laissé tomber.

















Heard raconte l’incident où Johnny Depp lui aurait donné un coup de pied dans l’avion: “Je l’ai juste regardé fixement”





Cependant, les enregistrements de ces textes (qui ont été présentés lors du procès britannique perdu par Depp en 2020) n’ont pas pu être trouvés dans l’iCloud de la star et, selon l’équipe juridique de Depp, ont peut-être été “supprimés”.

Les documents judiciaires alléguaient également que Heard avait refusé «des dizaines de millions» de dollars dans un règlement de divorce avec Depp.

Les avocats de Heard, à travers les documents judiciaires non scellés, ont affirmé que Depp et son avocat avaient modifié les preuves photographiques et audio soumises lors du procès. Ils ont affirmé que l’analyse des métadonnées associées à l’enregistrement photo et vidéo “révèle que les éléments ont été” modifiés “des jours avant leur production dans ce cas.”

Parmi plusieurs autres allégations, les avocats de Depp se sont battus pour supprimer toute mention de l’amitié de l’acteur avec la musicienne controversée Marilyn Manson (qui a été mentionnée lors du procès), et que l’ancien avocat de Depp, Adam Waldman, avait des “relations russes” (qui n’ont pas été mentionnées au tribunal) .

Il y avait, bien sûr, également des requêtes des avocats de Heard qui avaient été rejetées et étaient donc irrecevables devant le tribunal, y compris une allégation selon laquelle le pirates des Caraïbes L’acteur souffre de dysfonction érectile.

Page Six a rapporté que les documents judiciaires montraient que les avocats de Heard avaient fait valoir que même si Depp le ferait «plutôt pas divulguer son état de dysfonction érectile, un tel état est absolument pertinent pour la violence sexuelle, y compris la colère de M. Depp et l’utilisation d’une bouteille pour violer Amber Heard.

















Amber Heard détaille l’agression sexuelle présumée de Johnny Depp





En juillet, Heard a annoncé qu’elle ferait appel du verdict du procès en diffamation.

Le tribunal de Virginie a ordonné à Heard de payer 10,35 millions de dollars à Depp pour avoir diffamé l’acteur dans un article du Washington Post, écrit par Heard après leur divorce. Elle a remporté un plus petit jugement de 2 millions de dollars sur une demande reconventionnelle contre Depp.

Ce week-end, plusieurs hashtags sont apparus sur les réseaux sociaux à la suite des documents judiciaires non scellés, notamment #AmberHeardDeservesAnApology. Le discours en ligne semble toujours rester massivement en faveur de Depp, même dans les hashtags appelant à croire les allégations de violence domestique de Heard.

Même ainsi, il peut y avoir un léger changement vers le sentiment pro-Heard en ligne – dont une grande partie a été déclenchée par Burkhart et sa suite YouTube, post-analyse des documents non scellés.

“La justice pour Johnny Depp” a déjà fait des dégâts insensés aux survivants qui ont eu le courage de raconter leurs histoires. Seulement pour que tout le monde découvre que Johnny Depp a manipulé des audios et intimidé des témoins tout ce temps. #AmberHeardDeservesAnApology – kamilla (@k4mil1aa) 1 août 2022

#AmberHeardDeservesAnApology Non! Elle nous doit à tous des excuses à commencer par Johnny Depp pic.twitter.com/XekRz9TTDt — Citron-lime (@Lemonlime2000) 1 août 2022

#AmberHeardDeservesAnApology à TOUTES les personnes qu’elle a utilisées, abusées, fraudées, menties, battues, trompées, volées, rabaissées, criées dessus, crachées – pratiquement toutes les personnes qu’elle a rencontrées. C’est une criminelle et ce qu’elle mérite, c’est la prison. #AmberHeardIsAMonster #AmberHeardIsFinished – Joann Hess (@JoannHe28987991) 2 août 2022

Si vous avez participé au harcèlement d’Amber Heard et que vous venez de réaliser que Johnny Depp est en fait un agresseur, veuillez parler, admettre vos torts et vous excuser. Nous ne vous jugerons pas.#AmberHeardDeservesAnApology — alison⚡️🫶🏻 (@alixrcher) 1 août 2022

En juillet, Depp a réglé un procès distinct dans lequel il était accusé d’avoir frappé un membre d’équipage sur le tournage du film. Cité des mensonges en 2017. Les termes du règlement ne sont pas connus publiquement.

















Johnny Depp prend position dans le procès en diffamation contre Amber Heard : “Mon objectif est la vérité”





