Les documents judiciaires montrent que Tuohys a payé à Michael Oher environ 138 000 $ pour « The Blind Side »

Sean et Leigh Anne Tuohy ont versé plus de 138 000 $ de recettes à l’ancienne star de la NFL Michael Oher pour le livre de 2006 “The Blind Side” et le film de 2009 du même nom, selon des documents judiciaires déposés mercredi devant le tribunal des successions du comté de Shelby, dans le Tennessee.

Le livre “The Blind Side” de Michael Lewis et le film, basé sur le livre et mettant en vedette Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw et Lily Collins, étaient basés sur l’histoire de la vie d’Oher. Plus tôt cette année, Oher a affirmé que les Tuohys profitaient de lui et de son histoire depuis des années.

Selon l’un des documents judiciaires déposés cette semaine, la famille Tuohy – Sean et Leigh Anne Tuohy ainsi que leurs enfants SJ et Collins – ainsi que Michael Oher ont convenu que “les recettes du livre et du film devaient être réparties de cinq manières”. “.

La somme totale de 138 311,01 $ a été payée en plusieurs chèques entre juin 2007 et avril 2023, bien que les quelques chèques de 2021 et 2022 n’aient pas effacé le compte bancaire d’Oher, selon des documents judiciaires.

Les Tuohy ont également affirmé qu’ils « n’avaient jamais reçu d’argent en tant que conservateurs au nom de Michael Oher » et n’avaient contrôlé aucun argent ni « transactions au nom d’Oher » pendant sa tutelle, et qu’ils avaient plutôt dépensé « des dizaines de milliers de leurs propres de l’argent pour subvenir aux besoins de” Oher, aujourd’hui âgé de 37 ans, lorsqu’il était au lycée et à l’université.

La juge du tribunal des successions du comté de Shelby, Kathleen Gomes, a déclaré en septembre qu’elle mettait fin à l’accord de tutelle, qui avait été initialement signé quand Oher avait 18 ans et recevait des offres de recrutement pour le football universitaire, à la suite d’une pétition d’Oher.

PLUS : La juge dit qu’elle a mis fin à la tutelle entre Michael Oher et la famille Tuohy

Scott Cunningham/Getty Images, DOSSIER Dans cette photo d’archive du 24 janvier 2016, Michael Oher des Panthers de la Caroline regarde jouer contre les Cardinals de l’Arizona lors du match de championnat NFC, à Charlotte, Caroline du Nord.

Oher a d’abord déposé une requête contre les Tuohy le 14 août, alléguant que Sean et Leigh Ann Tuohy l’avaient trompé en lui faisant signer des documents de tutelle en 2004. Il a affirmé qu’ils lui avaient dit qu’il s’agissait, « à toutes fins utiles, d’une adoption », mais serait appelé une tutelle puisqu’il avait plus de 18 ans.

Dans sa pétition, Oher affirmait avoir découvert en février que les Tuohy avaient profité de l’histoire de sa vie et de sa carrière, et que la tutelle “à laquelle il avait consenti au motif que cela ferait de lui un membre de la famille Tuohy, en fait”. ne lui a fourni aucun lien familial” avec eux.

Oher a également affirmé dans la pétition qu’il n’avait pas été payé pour le film “The Blind Side”, qui est basé sur sa vie, mais que les quatre membres de la famille Tuohy – Sean et Leigh Ann ainsi que leurs deux enfants – – a fait. Il a affirmé n’avoir reçu « rien pour ses droits sur une… histoire qui n’aurait pas existé sans lui ».

La pétition d’Oher demandait aux Tuohys de dresser « une comptabilité de toutes les sommes d’argent appartenant à leur paroisse… et de payer les sommes reçues par eux… plus les intérêts à compter du moment de la réception de ces sommes d’argent. et des dommages-intérêts punitifs, ainsi que pour que les Tuohys paient tous les frais et honoraires d’avocat qu’il a engagés au cours du processus « pour leur mauvaise conduite ».

PLUS : La famille Tuohy affirme que Michael Oher a été payé pour “The Blind Side”, et affirme qu’il n’y a “jamais eu l’intention de l’adopter”

Dans leur réponse, Sean et Leigh Ann Tuohy ont affirmé que les revenus de « The Blind Side » étaient répartis à parts égales entre eux, leurs deux enfants biologiques et Oher, chaque personne recevant 20 %.

Les Tuohy ont également déclaré qu’ils « nient avec véhémence avoir dit [Oher] qu’ils avaient l’intention de l’adopter légalement. » Le couple a ajouté qu’ils « faisaient parfois référence à [him] en tant que fils”, mais seulement “dans le sens familier et ils n’ont jamais voulu que cette référence soit considérée comme ayant une implication juridique”.

La tutelle, affirmaient-ils, « n’a commencé qu’à la suite de [Oher’s] possibilité de jouer au football universitaire. » Ils ont déclaré dans le dossier qu’il n’y avait « jamais » eu l’intention de l’adopter.

Les Tuohys ont déclaré dans leur dossier qu’ils n’avaient aucune objection à la fin de la tutelle, notant qu’ils “se tiennent prêts, disposés et capables de mettre fin à la tutelle à tout moment”. Ils ont également demandé au juge de « refuser toute réparation demandée par [Oher]”.

ABC News a contacté les représentants d’Oher pour obtenir leurs commentaires sur les derniers dossiers judiciaires.