Les documents internes de HYBE révèlent des commentaires insultants sur Stray Kids et NCT Dream

HYBÉ a récemment assisté à un audit à l’Assemblée nationale. Après l’audit, leurs rapports internes ont été rendus publics pendant une courte période.

Un extrait a irrité les fans après avoir montré que le rapport était trash. Enfants errantsun populaire JYP Divertissement groupe. Ils ont notamment commenté la taille de Stray Kids.

Une autre partie raconte comment Yeonjun a « détruit » NCT Dream et Stray Kids en ce qui concerne le physique.

Bien sûr, Yeonjun est doué pour jouer et faire du MC. Même en restant immobile, il apporte du sens [to things]. Il fallait juste qu’il soit celui qui interviewait NCT Dream et Stray Kids, et nous étions désolés de voir comment Yeonjun avait détruit les deux groupes avec son physique. Soobin est connu pour sa grande taille et son image pure et naïve, il n’avait donc pas l’air trop déplacé à côté d’eux, mais la différence entre Yeonjun et Changbin lorsqu’ils se tiennent l’un à côté de l’autre est trop grande.

— Rapport HYBE