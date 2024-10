Les documents internes de HYBE choquent la communauté KPop : projets de « se débarrasser de NewJeans », remarques désobligeantes prononcées chez Blackpink, TWICE, IVE, aespa, Stray Kids, NCT Dream, (G)I-DLE

KUALA LUMPUR, 27 octobre — Juste un jour après que le directeur des opérations de HYBE, Kim Tae-ho, a été interrogé sur un rapport interne lors d’un audit de l’Assemblée nationale, ledit document a maintenant été révélé.

Et la communauté KPop n’est pas amusée par la culture toxique au sein de HYBE et de ses employés, ainsi que par ses stratégies concurrentielles acharnées qui ciblent même les leurs – comme NewJeans.

Fondée en 2005 par Bang Si-hyuk sous le nom de Big Hit Entertainment, HYBE opère en tant que label, agence artistique, société de production musicale, société de gestion d’événements et de concerts et éditeur de musique à travers ses nombreuses filiales comme Big Hit Music, Belift Lab, Source Music, Pledis Entertainment, KOZ Entertainment et ADOR.

Alors, qu’y avait-il dans les documents internes qui ont bouleversé la communauté KPop ?

• LE SSERAFIM comparé à Blackpink et TWICE

– HYBE a noté que LE SSERAFIM s’est construit une réputation de qualité en matière de performances live au cours des dernières années, ce qui a conduit le groupe à planifier davantage de tournées pour concourir. Le rapport indiquait que le groupe devait combiner les aspects positifs de Blackpink et de TWICE. Beaucoup ont trouvé la comparaison avec Blackpink à Coachella, d’autant plus que la mauvaise performance vocale de LE SSERAFIM était largement considérée comme l’une des pires à avoir fait la scène du festival.

Ce qui a été dit

« Blackpink a ciblé Coachella et a eu de nombreux échanges avec des célébrités étrangères, mais leur problème était qu’ils manquaient d’une gestion intensive. TWICE a un solide travail d’équipe et se produit dans les grands stades, mais a du mal à gérer les questions controversées.

• aespa, IVE, Stray Kids, NCT et (G)I-DLE critiqués

– IVE, aespa Stray Kids, NCT Dream et (G)I-DLE ont été critiqués dans le reportage, aespa ont été moqués pour leur manque de synchronisation et de travail d’équipe sur scène, les photos conceptuelles de (G)I-DLE ont été ridiculisées parce qu’elles en avaient trop similitudes avec le style de 2NE1 et la séance photo d’une marque de mode.

Ce qui a été dit

« IVE et aespa ont peut-être des succès en tête des charts et une reconnaissance du public, mais une fois qu’ils partent en tournée, les réactions vont bientôt empirer lorsque les gens seront témoins de leurs performances ».

– Stray Kids et NCT Dream étaient considérés comme visuellement inférieurs au groupe de HYBE, TXT. Changbin de Stray Kids a été pointé du doigt dans le rapport interne de HYBE en raison de sa petite taille.

Ce qui a été dit

« Changbin se trouve être un ami de Yeonjun, ce qui est vraiment dommage si l’on pense à la différence de hauteur lorsqu’ils sont capturés dans le même cadre. »

HYBE envisage de « céder » NewJeans– ILLIT aurait gagné du terrain sur les réseaux sociaux grâce aux communautés New-I-LE, abréviation de NewJeans-ILLIT-LE SSERAFIM. Ce qui a contrarié HYBE semble être qu’ils n’étaient pas très satisfaits de l’inclusion de NewJeans dans le mix.

Ce qui a été dit

« Nous avons eu quelques problèmes ces derniers jours avec le terme New-I-LE, mais nous pouvons nous débarrasser de NewJeans et trouver une nouvelle phrase ».

Alors que les trois principaux étaient suffisants pour irriter les fans de KPop, il y avait bien d’autres choses sur lesquelles la communauté KPop pouvait faire rage, notamment :

– Le scandale des fréquentations de Seunghan, ancien membre du RIIZE, « ne parvient pas à devenir viral sur Theqoo »

– Haechan de NCT ne subit pas autant de réactions négatives à cause d’un scandale lié au tabagisme que Jungkook de BTS

– Haewon, leader du NMIXX, lisant un livre féministe