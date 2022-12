Les documents fiscaux de Trump et ce que le Congrès peut en faire, expliqués

Après trois années litigieuses, la commission des voies et moyens du Congrès peut enfin mettre la main sur les déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump. Mais il reste à voir si le Comité publiera ces informations au public.

Les déclarations de revenus de Trump auraient dû être des informations publiques depuis sa nomination en 2016. Maintenant que le Congrès a accès aux documents, les comités appropriés peuvent déterminer s’il a commis des indiscrétions financières et si l’IRS l’a traité correctement. Mais cela ouvre également la porte au public et aux médias pour examiner ces documents, qui pourraient nous renseigner sur la nature de ses finances, s’il a exploité des échappatoires fiscales ou commis des délits financiers, et ses liens financiers avec des personnes puissantes et d’autres gouvernements tout en il était en fonction.

Trump a longtemps cherché à garder ses retours secrets, mais une décision de la Cour suprême rendue en novembre signifie que le comité peut y accéder, malgré ses efforts acharnés pour les garder privés. Certains des documents fiscaux de Trump sont déjà des informations publiques, via un rapport du New York Times de 2020. Ce reportage a montré sa manipulation du système fiscal et de ses rapports financiers afin de payer des impôts minimes – ou dans de nombreux cas, rien du tout.

Les documents auxquels le comité peut désormais accéder comprennent six années de déclarations de revenus de l’ancien président, provenant à la fois de ses déclarations professionnelles et personnelles et couvrant une grande partie de son temps à la Maison Blanche, selon CNN.

Trump s’est battu pour garder ses retours privés depuis que le président du comité, Richard Neal (D-MA), les a demandés en avril 2019. Le département du Trésor a initialement rejeté la demande, déclenchant une bataille judiciaire de plusieurs années.

Mais ce n’est pas nécessairement l’objectif du comité de diffuser les finances de Trump au grand jour – ils veulent ostensiblement les informations pour évaluer la procédure d’audit présidentiel de l’IRS, quelque chose que tous les présidents et vice-présidents subissent chaque année pendant qu’ils sont en fonction.

Le département du Trésor, qui supervise l’IRS, a déclaré à CNN la semaine dernière qu’il se conformait à l’ordonnance du tribunal de remettre les documents au comité. Bien que le comité se soit réuni jeudi pour discuter de ce qu’il ferait avec les documents, Neal a déclaré aux journalistes le même jour qu’il ne dirait pas s’il les avait vus ou ce que le comité prévoyait de faire exactement, a rapporté Roll Call jeudi.

“Ce sont des informations très sensibles”, avait-il déclaré à l’époque. “Nous avons l’intention de le gérer de manière professionnelle.”

Qu’est-ce qu’un audit présidentiel et pourquoi le comité des voies et moyens s’en préoccupe-t-il ?

On ne sait pas exactement pourquoi Trump s’est donné tant de mal pour protéger ses dossiers fiscaux. Mais même si ses récents dossiers fiscaux ont été publiés, ils pourraient ne pas satisfaire les personnes qui posent cette question – à la fois parce que ce n’est pas celle à laquelle le comité des voies et moyens a décidé de répondre, et parce que les dossiers pourraient ne pas être rendus publics.

Compte tenu du temps qu’il a fallu au comité pour accéder aux dossiers, le comité ne sera pas en mesure de procéder à une évaluation approfondie des dossiers avant que les républicains ne prennent la direction de la Chambre et du comité en janvier.

“Ce qui m’intéresse le plus à propos de l’obtention des voies et moyens des retours, c’est ce qu’il dira de l’audit IRS de ces retours”, a déclaré Keith Fogg, professeur émérite à la Harvard Law School, à Vox par e-mail. « Les audits sont-ils terminés maintenant ? Combien devait-il le cas échéant ? L’a-t-il payé ? Quelles mesures spéciales l’IRS a-t-il prises pour vérifier les déclarations d’un candidat/président ? »

Trump a refusé de publier ses déclarations de revenus lors de la campagne de 2016, affirmant qu’il était “en cours d’audit” et qu’il les rendrait publiques une fois ce processus terminé. Une enquête du New York Times de 2020 a montré qu’il avait mené une bataille d’une décennie au sujet d’un remboursement de 72,9 millions de dollars qu’il avait reçu sur sa déclaration de revenus de 2010.

“Je soupçonne que le NY Times nous a donné la plupart des informations sur ses retours et les nouvelles données ne feront que confirmer ce qui a déjà été rendu public”, a déclaré Fogg.

La demande du comité concerne le processus d’examen des dossiers fiscaux de Trump pendant qu’il était président, plutôt que les informations qu’ils contiennent.

“Les déclarations du président et du vice-président sont vérifiées chaque année, qu’elles soulèvent ou non des signaux d’alarme qui pourraient entraîner la vérification d’un autre contribuable”, a déclaré Daniel Hemel, professeur à la faculté de droit de l’Université de New York à Vox par e-mail. La procédure de vérification de ces déclarations est unique à ces dossiers, comme indiqué dans le Manuel des recettes internes. Ils sont censés faire l’objet d’un examen rapide et approfondi dans le cadre de mesures de sécurité rigoureuses. “L’une des raisons de l’enquête du House Ways & Means Committee est d’apprendre comment – dans la pratique – ces audits diffèrent des audits d’autres retours”, a déclaré Hemel.

L’autre question à laquelle les documents pourraient répondre est, comme Hemel l’a dit à Vox, si l’IRS a traité les drapeaux rouges de manière appropriée.

“En examinant les retours lui-même, un comité du Congrès pourrait savoir s’il existe des éléments suspects qui, dans un audit normal, justifieraient un suivi”, a-t-il déclaré. “Et ensuite, le comité pourrait enquêter pour savoir si l’IRS a effectivement suivi ces éléments et dans quel effet.”

En fonction des résultats de l’examen, le Congrès pourrait modifier le processus par voie législative.

Comment les documents pourraient-ils devenir publics ?

Malgré l’intérêt légitime du public pour les déclarations de revenus de Trump, il y a toujours un voile de secret autour d’eux. Ce sont des documents privés sensibles, même s’ils appartiennent à une personnalité publique et à un ancien politicien, et ils doivent être traités de cette façon, comme l’exige l’Internal Revenue Manual.

Légalement, l’IRS doit fournir des rapports au comité des voies et moyens, au comité sénatorial des finances ou au comité mixte sur la fiscalité sur demande écrite du président du comité, mais cela ne donne pas carte blanche à ces organes pour les rendre publics.

Mais ce que ces trois comités peuvent faire, a souligné Hemel dans un article pour Lawfare, c’est de soumettre les documents dans la législation ou un rapport à l’ensemble de la Chambre ou du Sénat, ou aux deux, à tout moment, en mettant ces informations dans le dossier public.

Il y a des raisons politiques pour que le comité de la Chambre garde les documents confidentiels maintenant. Tout d’abord, ce serait un appât et un interrupteur pour les rendre publics; Neal a déclaré à plusieurs reprises depuis qu’il a demandé les informations en 2019 que la seule intention du comité était d’examiner la procédure d’audit présidentiel – et non de la publier à des fins politiques ou d’embarrasser Trump.

Étant donné que le Comité ne publiera probablement pas (ou, du moins, ne devrait probablement pas, comme le soutient Hemel) les documents au Congrès, et ne terminera pas un examen approfondi du processus d’audit présidentiel avant le 3 janvier, lorsque les républicains prendront la tête de le comité, il existe encore des moyens pour le Congrès de procéder à l’examen des procédures d’audit – et aussi éventuellement publier – les documents fiscaux de Trump.

Maintenant que la plus haute cour a décidé que Trump ne pouvait pas empêcher les commissions du Congrès d’obtenir ses déclarations et les documents demandés, la commission des finances du Sénat, qui restera sous contrôle démocrate, pourrait intervenir et demander les documents, effectuant sa propre évaluation du processus d’audit présidentiel. . Cela, a déclaré Hemel, pourrait motiver le Congrès à apporter des modifications législatives au processus si nécessaire – ou “à renvoyer le ministère de la Justice pour des poursuites si les faits le justifiaient”. À partir de là, le comité pourrait communiquer les documents à l’ensemble du Sénat, en faisant un tel renvoi ou en désignant une autre raison légitime de le faire.

Compte tenu de la portée du raisonnement du comité des voies et moyens pour demander les déclarations de revenus de Trump, le public ne verra probablement pas ces documents de si tôt. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas – ou que nous ne le ferons jamais.