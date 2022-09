Les documents du raid du FBI Trump sur la recherche de Mar-a-Lago ne sont pas scellés

Deux documents judiciaires liés au raid du FBI sur la maison de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump ont été descellés vendredi, l’un montrant un inventaire détaillé des objets saisis et l’autre donnant le statut d’un examen préliminaire de ces objets.

La publication de ces documents est intervenue un jour après que la juge Aileen Cannon a déclaré qu’elle les descellerait. Le ministère de la Justice a déposé les documents plus tôt cette semaine devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride.

L’inventaire des biens saisis à Mar-a-Lago le 8 août répertorie plusieurs documents du gouvernement américain avec des marquages ​​de classification “confidentiel”, “secret” et “top secret”.

Un reçu de propriété moins détaillé a été rendu public quelques jours après le raid en pièce jointe au mandat de perquisition que le FBI a utilisé pour entrer dans ce club privé à Palm Beach, en Floride.

Ce reçu de propriété indiquait que le gouvernement avait saisi 11 ensembles de documents classifiés, ainsi qu’une clémence de la part de l’exécutif concernant Roger Stone, un agent républicain de longue date et confident de Trump. Mais le reçu offrait peu d’autres détails sur le contenu des 20 boîtes prises lors du raid.

L’autre document descellé vendredi est intitulé “Avis de l’équipe d’enquête sur l’état de l’examen” et a été signé par le procureur américain de Miami, Juan Gonzalez, et Jay Bratt, le chef de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. Département.

“Les documents saisis continueront d’être utilisés pour faire avancer l’enquête du gouvernement, et l’équipe d’enquête continuera d’utiliser et d’évaluer les documents saisis au fur et à mesure qu’elle prendra d’autres mesures d’enquête, telles que des entretiens supplémentaires et la pratique du grand jury”, indique cet avis.

“Il est important de noter que l'”examen” des documents saisis n’est pas une étape d’enquête unique mais un processus continu dans cette enquête criminelle active”, indique le document.

Le DOJ enquête sur d’éventuels crimes liés au retrait de ces documents et d’autres documents gouvernementaux de la Maison Blanche lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021.

Selon la loi, ces documents doivent être remis à la National Archives and Records Administration.