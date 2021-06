Les documents de la FCC confirment que le Galaxy Z Fold3 prendra en charge un stylet S Pen et UWB, Z Flip3 également certifié

Le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Z Flip3 ont tous deux été certifiés par la FCC, ce qui est l’une des dernières étapes avant le lancement d’un appareil sur le marché. Cela se produit quelques jours seulement avant l’événement virtuel MWC de Samsung, bien que nous n’ayons probablement pas beaucoup plus qu’un teaser avant août. Les documents de la FCC confirment cependant certaines rumeurs concernant les appareils pliables.

Le Galaxy Z Fold3 (SM-F926U) prend en charge un stylet S Pen, bien que l’appareil n’ait pas de fente intégrée pour le stylet. Les documents de la FCC parlent d’induction magnétique (qui est utilisée pour le chargement sans fil), il est donc possible que le Fold puisse au moins charger le stylet de la même manière que la tablette Galaxy Tab S7, par exemple.

Le Fold prendra certainement en charge la charge sans fil à 9 W (testé avec le support de charge EP-N5100). Dans la voie filaire, un chargeur de 25 W (EP-TA800) est pris en charge. L’appareil aura une batterie de 4 275 mAh composée de deux cellules différentes (2 060 + 2 215 mAh).







Les documents de la FCC confirment que le Z Fold3 prendra en charge un S Pen et une charge sans fil de 9 W

Le téléphone prendra en charge la 5G, y compris mmWave sur les bandes n260 et n261. De plus, il prendra en charge l’Ultra Wide Band (UWB), la nouvelle norme de transfert de données sans fil concurrente de Bluetooth et utilisée par exemple dans le SmartTag+ (la version non-plus utilise Bluetooth LE).

Quant au Galaxy Z Flip3 (SM-F711U), il n’y a aucune mention de S Pen pour cela, pas d’UWB non plus, d’ailleurs. Cependant, il disposera d’une connectivité 5G mmWave sur les mêmes bandes n260 et n261. Il prend également en charge la charge sans fil de 9 W, bien que l’option filaire semble aller jusqu’à seulement 15 W. La batterie du Flip aura une capacité de 3 273 mAh.

En ce qui concerne le logiciel, les pliables viendront avec One UI 3.1.1, selon Univers de glace, qui ajoute que One UI 3.5 n’existe pas. Au lieu de cela, Samsung passera directement à la version 4.0, qui sera d’abord testée sur la série Galaxy S, à partir du mois prochain.

