Les documents d’audit de Géorgie révèlent des échecs électoraux importants dans le comté de Fulton – The Right Scoop

Il a été rapporté aujourd’hui que des documents obtenus lors de l’audit de la Géorgie révèlent des échecs électoraux importants dans le plus grand comté de l’État, le comté de Fulton :

JUSTE LES NOUVELLES – Les documents que le plus grand comté de Géorgie a soumis aux représentants de l’État dans le cadre d’un audit post-électoral mettent en évidence d’importantes irrégularités dans la région d’Atlanta lors du vote de novembre dernier, allant de identiques décompte des voix répété plusieurs fois à de gros lots de bulletins de vote par correspondance qui semblent manquer à partir des registres officiels de numérisation des bulletins de vote.

Les problèmes dans le comté à prédominance démocratique de Fulton ont potentiellement un impact sur des milliers de bulletins de vote dans une course présidentielle que Joe Biden a été certifié comme gagnant dans tout l’État par moins de 12 000 voix.

Les notes de service examinées par Just the News comprennent les feuilles de pointage manuscrites pour tous les bulletins de vote par correspondance comptés par le comté ainsi qu’un rapport privé d’un entrepreneur engagé par le secrétaire d’État Brad Raffensperger pour surveiller le processus électoral de la région d’Atlanta. Le rapport, qui a fait la chronique de sept jours de problèmes, a enregistré un comportement troublant comme le retrait mystérieux d’une valise de données électorales sensibles appelées blocs de sondage, utilisée pour authentifier les électeurs.

« Apprenez que Rick reprogrammant les blocs de sondage plus tôt créait une nouvelle enceinte pour SC11 parce que quelqu’un a pris la mauvaise valise mais n’en a pris qu’une », a écrit l’entrepreneur Seven Hills Strategy tard le 2 novembre, la veille du jour des élections. « Semble être un mystère qui était cette personne -> Devrait avoir des documents sur la chaîne de possession !! Cela signifie qu’un étranger vient de sortir avec du matériel électoral sensible ? »

L’entrepreneur a également observé que du matériel électoral sensible était laissé sur un quai dans un entrepôt sans surveillance. « Plusieurs cas (y compris SC11) ont été simplement laissés de côté sur le quai de chargement à l’extérieur de l’entrepôt », a-t-il écrit. « Heureusement, les sceaux étaient intacts. »

Les révélations surviennent alors qu’un juge de l’État a pris la mesure extraordinaire d’ordonner que les bulletins de vote par correspondance dans le comté ne soient pas scellés afin qu’un audit privé dirigé par l’avocat Bob Cheeley puisse examiner les documents réels et résoudre les divergences. Cheeley a déclaré mercredi à Just the News que les preuves qu’il avait vues jusqu’à présent indiquaient une « faute professionnelle de tabulation des élections ».

Just the News a examiné les documents que le bureau de Raffensperger a collectés dans le comté de Fulton lors d’un audit de limitation des risques mené en novembre dernier. Parmi les problèmes exposés par ces mémos :