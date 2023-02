Les documentaires de Yang Yonghi mettent en lumière le traumatisme de Zainichi de la division coréenne

Une photo de famille de Yang Yonghi avec ses frères à Osaka, avant leur départ du Japon. (Pour le Washington Post)

TOKYO — Les parents de Yang Yonghi ont consacré leur vie au régime nord-coréen. Ils n’étaient pas nord-coréens. Ils ont envoyé leurs trois fils en Corée du Nord dans les années 1970 et ont aidé à persuader des milliers d’autres personnes vivant au Japon de faire de même, pensant qu’ils vivraient une vie plus prospère à Pyongyang. Son père, né en Corée du Sud, était membre fondateur d’une organisation pro-nord-coréenne basée au Japon, soutenant et soutenu par le régime.

Yang, leur seul enfant à rester au Japon, a lutté pendant des décennies pour tout comprendre ou tout accepter. Ainsi, au cours du dernier quart de siècle, la documentariste a exploré l’histoire de sa famille à travers ses films, capturant la turbulence et la nébulosité des « Zainichi Koreans », ou Coréens de souche au Japon.

Yang fait partie des près d’un demi-million de Coréens Zainichi qui vivent à l’intersection des histoires de la péninsule coréenne et du Japon. Ils assument les traumatismes générationnels de la guerre, de la colonisation, de la division, de l’apatridie et de la marginalisation.

“Ils disent que Zainichi est une collection d’histoires non résolues et de décisions irresponsables de politiciens. Cette famille est un microcosme de cela », a déclaré Yang, 57 ans, dans une interview chez elle à Tokyo.

Elle a réalisé trois films axés sur cette communauté à travers le prisme de sa famille, et ils ont été projetés dans des festivals de films internationaux, dont Berlin et Sundance.

«La tragédie de cette famille était incroyablement attrayante en tant que matériau source. J’étais consciente de la cruauté de ma décision, mais c’était la bonne et celle qui a fait un projet plus intrigant », a-t-elle déclaré. “Je ne pensais tout simplement pas que cela durerait aussi longtemps.”

La famille de Yang, comme presque tous les Coréens de souche arrivés comme ouvriers au Japon pendant l’occupation japonaise de leur pays de 1910 à 1945, ont des racines dans ce qui est aujourd’hui la Corée du Sud. Alors que beaucoup sont retournés en Corée après la fin de l’occupation, d’autres sont restés au Japon, endurant la pauvreté et la discrimination.

Tirant parti de la discrimination japonaise à l’égard des Coréens de souche et de l’indifférence de la Corée du Sud à leur égard, Pyongyang a fait des ouvertures à la communauté dans les décennies qui ont suivi la division de la péninsule et la guerre de Corée, qui s’est terminée en 1953, par le biais d’un programme de rapatriement. Entre 1959 et 1984, quelque 93 000 personnes ont émigré du Japon à la recherche d’une vie meilleure lors d’une campagne “Le paradis sur terre” qui promettait une utopie socialiste avec des emplois et des soins de santé et une éducation gratuits.

Au moment où ils ont débarqué de leurs navires, les migrants ont réalisé qu’ils avaient été grossièrement induits en erreur. Mais ils n’étaient pas autorisés à quitter la Corée du Nord, un pays dans lequel aucun d’entre eux n’était allé auparavant.

L’homme qui a plaidé pour ce programme au Japon était le père de Yang, Yang Gong-seon.

Yang Gong-seon est né sur l’île sud-coréenne de Jeju et a été attiré par le communisme à l’adolescence. Après avoir déménagé dans la ville japonaise d’Osaka en 1942, il est devenu membre fondateur de Chosen Soren, l’organisation pro-Pyongyang Zainichi. A Osaka, il rencontre Kang Junghi, qui devient sa femme et le rejoint dans son militantisme.

Ils ont envoyé leurs proches en Corée du Nord dans le cadre du programme de rapatriement, y compris leurs trois fils, qui avaient 14, 16 et 18 ans lorsqu’ils sont partis au début des années 1970. Yang, le plus jeune, n’avait que 6 ans environ.

Chosen Soren a présenté la famille comme un modèle de patriotisme. Un autre Zainichi a assuré aux parents de Yang que les Corées se réuniraient d’ici cinq ans et que leurs fils pourraient bientôt visiter le Japon librement.

Les Corées restent séparées aujourd’hui. Les garçons ne pouvaient pas retourner au Japon.

Pourtant, ses parents sont restés fidèles à la Corée du Nord. Ils ont accroché des portraits du fondateur nord-coréen Kim Il Sung et de son fils, Kim Jong Il, chez eux – un acte de révérence envers le régime et la Corée du Nord, qu’ils appelaient leur « patrie » même s’ils n’y étaient jamais allés.

En 1983, alors que le Japon devenait rapidement une puissance économique mondiale, Yang et ses parents ont effectué leur premier voyage à Pyongyang. Ce n’est qu’alors que ses parents ont été témoins de la réalité de la vie en Corée du Nord appauvrie.

Yang a visité Pyongyang 10 fois au cours des 22 années suivantes, devenant de plus en plus déçue par la loyauté de sa famille. Elle a canalisé cette tension dans son premier documentaire, «Cher Pyongyang», dans lequel elle a exploré sa relation tendue avec son père sur son soutien indéfectible au régime.

Après sa sortie en 2005, Chosen Soren a publié une lettre demandant des excuses, que Yang a ignorées.

Elle a ensuite été bannie de Corée du Nord mais a utilisé les images de ses voyages précédents dans son deuxième film, “Au revoir Pyongyang», à propos de sa famille qui y vivait.

“Au revoir Pyongyang”, sorti en 2009, se concentre sur sa seule nièce, Sona, avec qui Yang ressent un lien spécial en tant que seule fille parmi ses frères. Yang raconte que Sona grandit en Corée du Nord et la façon dont leurs vies sont différentes malgré la proximité avec laquelle elle s’identifie à la fille.

Les frères de Yang et leurs familles vivaient confortablement selon les normes nord-coréennes, mais uniquement grâce à l’argent et aux biens que leur mère leur envoyait. L’aîné a lutté contre la dépression et est décédé d’une crise cardiaque en 2009.

Les autres sont restés en contact par courrier jusqu’au verrouillage du coronavirus nord-coréen qui a commencé en 2020.

« Regrettez-vous de les avoir envoyés tous les trois ? demande-t-elle à son père dans une scène culminante de “Cher Pyongyang”. « Ils sont déjà partis, donc tu ne peux rien faire, mais bon, je me demande si ça aurait été mieux quand ils – s’ils – n’y étaient pas allés », répond-il.

Malgré leurs différences, le père de Yang ne s’est jamais immiscé dans son travail. Dans l’une de ses dernières conversations avec son père avant sa mort en 2009, Yang lui a dit qu’elle pourrait produire un travail dont il ne serait peut-être pas content.

“Suivez le chemin que vous choisissez, jusqu’au bout”, lui a-t-il dit.

Surmonter les différences avec de la soupe

Le dernier film de Yang, “Soupe et idéologie», sorti en Corée du Sud en octobre de l’année dernière, se concentre sur sa mère, Kang Junghi. Kang est né à Osaka mais a passé plusieurs années à Jeju à l’adolescence, témoin d’un massacre au cours duquel la dictature militaire sud-coréenne a tué près de 30 000 civils – puis l’a dissimulé pendant des décennies.

Ce n’est que tard dans sa vie que Kang a commencé à se remémorer ces années avec des historiens. Yang a commencé à comprendre pourquoi sa mère se méfiait si profondément du Sud et était plutôt attirée par le Nord.

“Ce n’est pas que je suis d’accord avec tout… mais à tout le moins, je comprends maintenant pourquoi elle a vécu comme elle l’a fait”, a déclaré Yang. “Je crois qu’elle a fait les meilleurs choix possibles pour vivre sa vie et qu’elle a été aussi optimiste que possible dans des circonstances extrêmement difficiles. Je la respecte pour ça.

Jusqu’à sa mort l’année dernière, sa mère envoyait de l’argent et des cartons massifs remplis de nourriture, de médicaments et d’autres biens pour ses fils et leurs familles. Après chaque voyage dans le Nord, ses colis de soins s’agrandissaient.

Les Nord-Coréens peinent à s’échapper, grâce au covid et à Kim

“Elle n’a jamais pleuré devant moi en parlant de mes frères… elle a toujours souri quand elle les a mentionnés”, a déclaré Yang. “Je me suis dit que quelqu’un qui a tant souffert dans la vie ne doit plus avoir de larmes à verser.”

La mère de Yang a transmis sa recette de soupe au poulet coréenne, ou « samgyetang », à son mari japonais.

C’est devenu le sujet de son dernier film, qui explore comment des personnes ayant des croyances très différentes peuvent partager un repas sous un même toit malgré leurs différences – culminant avec le mari de Yang qui finit par faire du samgyetang pour elle et sa mère chez Kang.

“Soup and Ideology”, actuellement projeté au Japon et en Corée du Sud, sera le dernier documentaire de sa trilogie sur l’histoire de sa famille. Elle prévoit de le sortir aux États-Unis dans des collèges et des festivals de cinéma cette année.

« J’ai été enterré dans l’histoire de ma famille, creusant, regardant. Plus je creusais, plus je réalisais que c’était plus profond que prévu », a-t-elle déclaré. “Je n’arrivais pas à trouver la sortie, alors je suis resté sur un autre film, un autre film. Quand je suis arrivé à ‘Soup and Ideology’, j’ai vu la sortie.

A la fin du film, Yang retire les Kims portraits de l’ancienne maison de ses parents. Cela symbolise ses adieux à sa famille, a-t-elle déclaré.

“Cela m’a pris 26 ans, et j’avais besoin de ce temps”, a-t-elle déclaré, rappelant le temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a commencé à rassembler des images en 1995 pour “Dear Pyongyang”, jusqu’en 2021, lorsqu’elle a terminé son film “Soup and Ideology”.