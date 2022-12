Les docu-séries Prince Harry et Meghan Markle de Netflix n’apportent rien de nouveau à la table

“Nous n’avons jamais été autorisés à raconter notre histoire”, déclare amèrement le prince Harry dans le troisième épisode des nouvelles docuseries de Netflix Harry et Meghan.

“Je suppose que c’est pourquoi nous sommes ici”, répond la réalisatrice Liz Garbus hors caméra.

Ce serait un sentiment puissant si c’était vrai. Mais Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont déjà raconté leur histoire à plusieurs reprises : le plus explosivement dans leur entretien de 2021 avec Oprah, mais aussi fréquemment dans des déclarations publiques qu’ils font eux-mêmes ou passent par leurs alliés dans la presse. L’histoire de Harry et Meghan est à ce stade assez familière au grand public, et nous savons déjà exactement quel est leur point de vue à ce sujet. Si l’une ou l’autre des parties principales a de nouvelles idées à partager, elle n’entre pas dans cette nouvelle série.

Si vous avez besoin d’un rappel sur les bases: le prince Harry, fils cadet du roi Charles, et l’actrice américaine biraciale Meghan Markle du drame juridique du réseau américain Combinaisons ont commencé à se fréquenter en 2016. Lorsqu’ils se sont mariés en 2018, ce fut un moment historique. Une Américaine de couleur divorcée entrait dans la famille qui représente l’héritage de l’empire britannique. C’était également historique lorsqu’en 2020, ils ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale britannique.

Les trois épisodes qui composent le premier tome de Harry et Meghan ressasser la saga, nous emmenant jusqu’au mariage, avec très peu d’informations nouvelles. (Le volume deux devrait sortir le 15 décembre.) Le couple nous parle de leur première parade nuptiale, avec des extraits de texte flirtant et des instantanés câlins. Ils couvrent la réaction explosive et explicitement raciste de la presse britannique lorsque leur relation est devenue publique, leurs fiançailles et la préparation frénétique du mariage. Entrecoupées de nombreuses discussions sur l’enfance des couples (une attention particulière, bien sûr, va à la princesse Diana), tandis que les têtes parlantes commentent la politique raciale britannique et l’héritage de l’empire.

Si vous avez lu ne serait-ce qu’un article de presse ou un article de réflexion sur Harry et Meghan, tout, de la chronologie de leur relation au commentaire politique, est un terrain bien rodé. Le seul vrai nouveau matériel ici vient avec une discussion sur la relation étroite de Meghan avec la fille jusqu’ici inconnue de sa demi-sœur séparée, qui sert à éclairer la relation tendue de Meghan avec le côté paternel de la famille. Bien que ces informations soient bien intégrées dans le récit, ce n’est pas une bombe qui brise le silence – et bien que des révélations puissent arriver dans le volume deux, ce qui est affiché dans le volume un n’est pas prometteur.

Au lieu de cela, le spectacle repose sur le charisme abondant de ses deux protagonistes glamour et sur la force évidente de leur amour l’un pour l’autre. Il y a certainement un certain plaisir à les regarder être beaux et amoureux au milieu de toutes leurs belles choses, mais ce n’est pas suffisant pour alimenter une docu-série en six épisodes.

Harry et Meghan fait si peu pour faire avancer ce que nous savons déjà que cela ressemble plus à un résumé qu’à un véritable documentaire. Il semble avoir très peu de raisons d’exister, en dehors du fait que Harry et Meghan ont partiellement financé leur nouvelle vie loin des cordons de la bourse royale grâce à un accord avec Netflix, et ils sont donc contractuellement obligés de produire cette série.

En fait, ils sont contractuellement obligés de revenir assez fréquemment sur cette histoire particulière, dans de multiples médias différents. Ils ont un accord conjoint avec Penguin Random House pour pas moins de trois livres (le premier, les mémoires de Harry, sort en janvier), ainsi qu’un accord avec Spotify. Ils ont un agent parlant de grande puissance. Ils vendent leur histoire dans autant de formats différents qu’ils peuvent gérer.

La fadeur de Harry et Meghan est peut-être alors le résultat du fait que depuis qu’ils ont quitté la famille royale, l’atout le plus précieux de Harry et Meghan est leur histoire. Le problème, c’est qu’ils l’ont déjà dit.