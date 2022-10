Les docu-séries “FIFA Uncovered” arrivent sur Netflix en novembre

Netflix sort une série documentaire intitulée La FIFA à découvert le 9 novembre. Le spectacle débute à peine 11 jours avant le début de la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. La FIFA à découvert se penche sur la corruption, le blanchiment d’argent, le racket, l’évasion fiscale et la fraude électronique au sein de l’organisation.

Le service de streaming vient de publier une bande-annonce puissante pour les docuseries. Dans l’aperçu de 90 secondes, la bande-annonce donne un aperçu du côté obscur de l’instance dirigeante du sport au cours de la dernière décennie. Le plus intrigant sera peut-être l’exploration des processus de candidature pour les tournois de la Coupe du monde 2018 et 2022.

Le compte Twitter officiel de Netflix au Royaume-Uni et en Irlande a aidé à expliquer les docuseries lors de la sortie de la bande-annonce. « Pendant des décennies, la FIFA a uni le monde à travers le football. Mais derrière le jeu, des stratagèmes plus astucieux étaient en jeu », a déclaré le service de streaming.

«Cette série documentaire retrace l’héritage de l’organisation, explorant l’apparat, les luttes de pouvoir et la politique de l’organisation de la Coupe du monde. FIFA Uncover, à venir le 9 novembre.

Les docu-séries Netflix “FIFA Uncovered” diffusées juste avant la Coupe du monde du Qatar

Les procureurs fédéraux avaient auparavant inculpé plus d’une douzaine de responsables de la FIFA en 2015. Ces accusés de haut rang faisaient face à une multitude d’accusations, notamment de corruption et de blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice des États-Unis est finalement parvenu à la conclusion l’année dernière que les personnes travaillant pour la candidature de la Russie en 2018 et celle du Qatar en 2022 avaient soudoyé des responsables de la FIFA en échange de votes.

Le moment des docuseries n’aurait pas pu tomber à un pire moment pour la FIFA. L’instance dirigeante a été sous pression constante concernant la prochaine Coupe du monde au Qatar. Non seulement il y a eu des questions sur la corruption, mais la crise des travailleurs migrants et d’autres problèmes de droits de l’homme ont également tourmenté le tournoi.

Néanmoins, la Coupe du monde 2022 devrait commencer en novembre. Le match d’ouverture de la compétition aura lieu le 21 novembre, alors que les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur.

PHOTO : IMAGO / Geisser