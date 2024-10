Les dockers en grève sur la côte Est des États-Unis, interrompant la moitié du transport maritime du pays

Les dockers de la côte Est des États-Unis et de la côte du Golfe ont entamé mardi une grève, leur premier arrêt à grande échelle depuis près de 50 ans, interrompant le flux d’environ la moitié du transport maritime du pays après l’échec des négociations pour un nouveau contrat de travail sur les salaires.

La grève bloque tout, des livraisons de nourriture aux expéditions d’automobiles, dans des dizaines de ports, du Maine au Texas, ce qui, selon les analystes, coûtera à l’économie des milliards de dollars par jour, menacera les emplois et alimentera l’inflation.

Le syndicat de l’Association internationale des débardeurs (ILA), qui représente 45 000 travailleurs portuaires, négociait avec le groupe d’employeurs de l’Alliance maritime des États-Unis (USMX) un nouveau contrat de six ans avant la date limite du 30 septembre à minuit.

L’ILA a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle avait fermé tous les ports du Maine au Texas à 00h01 HE et avait rejeté la proposition finale de l’USMX faite lundi, ajoutant que l’offre était « loin de répondre aux demandes de ses membres de ratifier un nouveau traité ». contracter. »

Le fougueux leader de l’ILA, Harold Daggett, a déclaré que des employeurs comme l’opérateur de porte-conteneurs Maersk et son APM Terminals North America n’avaient pas proposé d’augmentations de salaire appropriées ni accepté les demandes d’arrêt des projets d’automatisation portuaire. L’USMX a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle avait proposé d’augmenter les salaires de près de 50 pour cent, soit une hausse par rapport à une proposition antérieure.

Un porte-conteneurs quitte lundi le port de Newark pour l’océan Atlantique, vu de New York. (Spencer Platt/Getty Images)

« Nous sommes prêts à nous battre aussi longtemps que nécessaire, à rester en grève aussi longtemps que nécessaire, pour obtenir les salaires et les protections contre l’automatisation que nos membres de l’ILA méritent », a déclaré Daggett mardi. « L’USMX est désormais propriétaire de cette grève. Ils doivent maintenant répondre à nos demandes pour que cette grève prenne fin. »

L’USMX n’a ​​pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette grève, la première de l’ILA depuis 1977, inquiète les entreprises de l’ensemble de l’économie qui dépendent du transport maritime pour exporter leurs marchandises ou garantir des importations cruciales. La grève touche 36 ports qui traitent une gamme de marchandises allant des bananes aux vêtements en passant par les voitures.

Il y a près de 100 000 conteneurs dans les seuls ports de la région de New York qui attendent d’être déchargés, maintenant gelés par la grève, et 35 porte-conteneurs se dirigeront vers New York au cours de la semaine à venir, a déclaré Rick Cotton, directeur exécutif de l’Autorité portuaire de New York. et le New Jersey.

Le syndicat « tient le pays tout entier aux commandes », a déclaré Steve Hughes, PDG de HCS International, spécialisé dans l’approvisionnement et le transport automobile. « J’ai vraiment peur que ce soit moche. »

Le conflit place également le président américain Joe Biden, favorable aux travailleurs, dans une position pratiquement sans victoire, alors que la vice-présidente Kamala Harris mène une course électorale serrée contre l’ancien président républicain Donald Trump.

Biden dit que le gouvernement fédéral n’interviendra pas

Les responsables de l’administration Biden avaient rencontré l’USMX et l’ILA avant la grève pour encourager un accord. Mais l’administration Biden a exclu à plusieurs reprises le recours aux pouvoirs fédéraux pour briser une grève en cas d’impasse.

La présidente de la Chambre de commerce américaine, Suzanne Clark, a exhorté Biden lundi à reconsidérer sa décision, affirmant qu’il « serait inadmissible de permettre qu’un différend contractuel inflige un tel choc à notre économie ».

La Maison Blanche n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat mardi, mais des responsables ont déclaré à Reuters sous couvert d’anonymat qu’ils espéraient une courte frappe. Ils ont souligné le signe positif selon lequel les deux parties avaient repris les négociations dimanche soir et avaient réduit leurs divergences au cours des dernières 24 heures.

Plans de sauvegarde

Les détaillants représentant environ la moitié de tout le volume d’expédition de conteneurs ont été occupés à mettre en œuvre des plans de secours à l’approche de leur très importante saison de soldes des vacances d’hiver.

Conteneurs d’expédition à l’autorité du port de Houston lundi dans le comté de Harris, au Texas. (Brandon Bell/Getty Images)

De nombreux grands acteurs se sont précipités pour livrer les marchandises d’Halloween et de Noël plus tôt que prévu pour éviter toute perturbation liée à la grève, entraînant ainsi des coûts supplémentaires pour expédier et stocker ces marchandises.

Le géant de la vente au détail Walmart, le plus grand expéditeur de conteneurs aux États-Unis et l’exploitant du club d’entrepôts Costco, affirment qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour atténuer tout impact.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a déclaré lundi que l’État ne s’attend à aucun impact immédiat sur les fournisseurs de produits alimentaires ou de biens essentiels.